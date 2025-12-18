Colombia

Valentina Ferrer reveló el problema que tuvo con el traje que usó en el concierto de J Balvin y por qué Río se enfureció con su salida al escenario

La modelo argentina compartió entre risas cómo un traje de Spiderman casi arruina el emotivo momento familiar en el ‘show’, mostrando el lado más humano y espontáneo de la noche en el estadio El Campín

Valentina Ferrer revela el divertido
Valentina Ferrer revela el divertido caos detrás de su aparición sorpresa con J Balvin y su hijo en Bogotá - crédito @valentinaferrer/IG

La aparición de Valentina Ferrer y su hijo Río en el escenario del concierto de J Balvin en Bogotá, el sábado 13 de diciembre, se convirtió en uno de los momentos más comentados y emotivos de la noche.

Sin embargo, detrás de esa imagen familiar que conmovió al público del estadio El Campín, hubo una historia marcada por el afán, los nervios y un vestuario que estuvo a punto de arruinar la sorpresa, según reveló la propia modelo argentina en videos publicados en sus redes sociales.

En las publicaciones, la pareja de J Balvin decidió contar, con humor y total honestidad, lo que realmente ocurrió con el traje de Spiderman que utilizó para subir al escenario junto a su hijo, una situación que ella misma definió como parte esencial del storytelling de esa noche.

Ferrer explicó que el vestuario no estaba pensado para una aparición en vivo y mucho menos para un escenario de esa magnitud.

El emotivo detrás de escena de la sorpresa que Valentina Ferrer le dio a J Balvin en Bogotá - crédito @valentinaferrer/IG

“Necesito hacer parte del storytelling de mi traje. Chicas, o sea, tienen que entender que mi traje era para un nene de 10 años”, confesó entre risas, mientras explicaba que el traje que logró conseguir fue el único disponible ante la urgencia que tenía el día que iba a grabar el video que le enviaron de sorpresa a J Balvin para reproducirlo en el concierto de Medellín.

Durante el show del paisa el 29 de noviembre en su tierra natal hubo un momento en el que, con motivo de felicitarlo, demostrarle el amor y apoyo en la distancia —porque su pareja no había podido asistir al evento debido a que no tenía la green card para salir de Estados Unidos— le pusieron en las pantallas a Balvin un clip en el que salían Valentina Ferrer y su hijo Río vestidos de Spiderman, por eso el traje funcionaba para esos segundos de grabación.

Sin embargo, cuando confirmó que podía viajar para poder sorprender al cantante en vivo fue sobre el tiempo porque el documento legal llegó a las 8:00 de la noche del día del concierto de J Balvin en Bogotá, es decir el 13 de diciembre, entonces tenía que salir de inmediato y esto no le permitió comprar otro atuendo para su llegada a Colombia.

Valentina explicó que ese traje, como lo tenía pensado para el video, sabía que los detalles de talla no se notarían tanto, pero la realidad fue otra cuando se dio cuenta de que iba a subir a la tarima frente a miles de personas.

El traje de Spiderman de
El traje de Spiderman de Valentina Ferrer: la anécdota que hizo aún más especial la sorpresa a J Balvin - crédito @valentinaferrer/IG

“Este yo lo tenía para el video, pero como en el video no se veía… miren esto, por favor”, dijo mientras mostraba que las mangas le quedaban visiblemente cortas. “Miren a dónde me llega”, agregó entre carcajadas, evidenciando lo pequeño del vestuario.

