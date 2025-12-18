Colombia

Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

El deportista les envió un mensaje a sus seguidores sobre el lado menos visible de diciembre, en el que invita a reconocer el cansancio emocional y la presión de aparentar felicidad en estas fechas

Guardar
Tatán Mejía rompe el molde
Tatán Mejía rompe el molde y habla sin filtros sobre la tristeza en Navidad - crédito @tatanmejia/IG

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tatán Mejía compartió un mensaje profundo y reflexivo sobre lo que representa diciembre para muchas personas, alejándose del discurso tradicional que asocia la Navidad exclusivamente con felicidad, celebración y gratitud.

El deportista y creador de contenido decidió poner sobre la mesa una realidad que, según sus palabras, suele ser invisibilizada en estas fechas: el cansancio emocional, la tristeza silenciosa y la presión social por aparentar bienestar.

Llega diciembre y todos empezamos a actuar como si la alegría fuera obligatoria, como si estar triste o estar mal fuera un fallo personal”, expresó Tatán al inicio del video, cuestionando la narrativa dominante que exige sonreír y celebrar sin tener en cuenta los procesos internos de cada persona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el deportista resaltó que no todos viven esta época de la misma manera y que hay quienes enfrentan duelos, ausencias o simplemente un agotamiento emocional difícil de explicar.

El mensaje de Tatán Mejía
El mensaje de Tatán Mejía que pone sobre la mesa la salud emocional en diciembre - crédito @tatanmejia/IG

Mejía fue enfático al señalar que muchas personas no están necesariamente tristes, sino cansadas de fingir que están bien, y aprovechó la situación para referirse a los sentimientos que tienen algunas personas en el último mes del año.

“Hay gente que no está triste. Hay personas que simplemente están cansadas de fingir que están bien. Cansadas de fingir para no incomodar. Cansadas de sentirse fuera de lugar, incluso cuando están entre los suyos”, afirmó, poniendo palabras a una sensación con la que muchos se identificaron en redes sociales tras la publicación del video.

En uno de los fragmentos más contundentes, Tatán se refirió directamente a la depresión y a la forma superficial en la que, según él, suele abordarse durante estas fechas.

La depresión no se arregla con luces, ni con frases bonitas, ni con: ‘métele ganas’, ni con: ‘¿Estás triste? No estés triste’”, dijo, cuestionando los comentarios bienintencionados, pero poco empáticos que suelen rodear a quienes atraviesan momentos difíciles, pues para Mejía, hay procesos que simplemente existen en silencio y no desaparecen con mensajes motivacionales.

Tatán Mejía aplaude la empatía y pide dejar de fingir alegría en Navidad - crédito @tatanmejia/tiktok

El deportista también dejó claro que la Navidad no siempre significa celebración: A veces simplemente está ahí, en silencio, viendo pasar los días. Navidad, para algunos, no siempre es celebrar. A veces simplemente es levantarse sin ganas y seguir, y darle, y darle. Y eso a veces cuesta más de lo que uno se imagina, expresó, normalizando la idea de que sobrevivir al día a día también es una forma válida de transitar esta época.

Uno de los mensajes que más resonó de su video fue el llamado que hizo a respetar los límites emocionales de los demás.

Si no quieres celebrar, no pasa nada. No tienes que agradecer, no tienes que sonreír, no tienes que explicar”, afirmó, invitando a dejar de juzgar y a ofrecer acompañamiento genuino, mientras que en esa misma línea, agregó que quienes se notan distantes o callados tal vez no necesitan consejos, sino comprensión.

“Si estás viendo esto y estás viendo a alguien o conoces a alguien que está raro, que está distante, que está callado, tal vez no necesita un consejo, tal vez no necesita que lo empujes a estar bien. Tal vez no necesita un: ‘¿Estás triste? No estés triste’. Tal vez lo único que necesita es no estorbar. Son momentos en los que simplemente tienes que decir: ‘También se vale estar así. ¿Sabes qué? No estorbas. Yo me quedo aquí contigo’", expresó Tatán.

Tatán Mejía rompe el mito
Tatán Mejía rompe el mito de la felicidad navideña - crédito @tatanmejia/IG

Finalmente, Tatán Mejía explicó que estas reflexiones surgieron tras ver un famoso comercial protagonizado por J Balvin, que está circulando en las redes sociales y trata sobre un Payaso Bling Bling, el cual aborda la depresión en Navidad.

Quiero decirles que estas palabras que puse aquí en contexto las estuve escribiendo un poco acerca de qué pensaba después de ver el comercial de Inter Rapidísimo, sobre la depresión. En el comercial del Payaso Bling Bling es todo lo que está bien en esta Navidad... Me inspiran a crear, a rayar y a tratar de compartir un poco de lo que a veces alguien puede llegar a sentir, como uno puede llegar apoyar. En algún momento porque yo he sentido”, concluyó.

Temas Relacionados

Tatán MejíaNavidad 2025DepresiónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El detalle en la entrevista de Zulma Guzmán que impulsó a las autoridades a dar con su paradero

La grabación de la entrevista, realizada en el Reino Unido, exhibió en primer plano cómo Guzmán manipulaba una botella que resultó clave para ubicarla en Londres

El detalle en la entrevista

Estos son todos los campeones del 2025 en el fútbol profesional colombiano: Santa Fe, Junior, Deportivo Cali y Nacional dieron la vuelta olímpica

El único equipo que celebró dos títulos fue Atlético Nacional, mientras otros clubes grandes del FPC se coronaron al menos en una oportunidad

Estos son todos los campeones

Martín Santos lanzó “vainazo” a Vicky Dávila por coalición en la que participará: “Adelante el Vickysantismo”

En un mensaje en X, el hijo de Juan Manuel Santos cuestionó la coherencia de la precandidata presidencial y periodista al integrar una plataforma política junto a exfuncionarios del gobierno de su padre

Martín Santos lanzó “vainazo” a

Salario mínimo 2026: así quedaría si se aumenta más del 12 % como lo planteó el ministro del Interior, Armando Benedetti

La expectativa por el ajuste salarial ha generado tensiones entre representantes de trabajadores y empresarios, mientras el Gobierno prevé firmar el decreto antes de Navidad

Salario mínimo 2026: así quedaría

Juez admite demanda colectiva de taxistas en Medellín contra la alcaldía y autoridades de tránsito por omisión en control al transporte informal

Los taxistas señalan a la Secretaría de Movilidad, al Mintransporte y a la Superintendencia de Transporte de inoperancia, omisión y negligencia en el control y sanción al transporte informal

Juez admite demanda colectiva de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

⁠Karol G fue homenajeada por

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Denunciaron a Felipe Saruma ante la Superintendencia de Industria y Comercio por engaño al consumidor

Valentina Ferrer reveló el problema que tuvo con el traje que usó en el concierto de J Balvin y por qué Río se enfureció con su salida al escenario

Ella es Florencia Cassi, la nueva presentadora argentina en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

La confesión de Alejandro Estrada sobre la ansiedad: “A veces me desordena, a veces me juega en contra”

Deportes

Estos son todos los campeones

Estos son todos los campeones del 2025 en el fútbol profesional colombiano: Santa Fe, Junior, Deportivo Cali y Nacional dieron la vuelta olímpica

Juan Carlos Osorio sigue vigente en la dirección técnica, el colombiano fue presentando en equipo recién ascendido a la Serie A de Brasil para 2026: “Bienvenido, maestro”

Este es el balance tras los violentos disturbios luego de la final de la Copa Colombia 2025 entre Medellín y Nacional: 59 heridos y 0 detenidos

Nairo Quintana podría retirarse del ciclismo profesional para 2026, informan desde España

Fuertes peleas en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay entre Nacional y Medellín: equipo de transmisión de TV se vio afectado