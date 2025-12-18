Tatán Mejía envió un contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

Tatán Mejía rompe el molde y habla sin filtros sobre la tristeza en Navidad - crédito @tatanmejia/IG

A través de un video publicado en sus redes sociales, Tatán Mejía compartió un mensaje profundo y reflexivo sobre lo que representa diciembre para muchas personas, alejándose del discurso tradicional que asocia la Navidad exclusivamente con felicidad, celebración y gratitud.

El deportista y creador de contenido decidió poner sobre la mesa una realidad que, según sus palabras, suele ser invisibilizada en estas fechas: el cansancio emocional, la tristeza silenciosa y la presión social por aparentar bienestar.

“Llega diciembre y todos empezamos a actuar como si la alegría fuera obligatoria, como si estar triste o estar mal fuera un fallo personal”, expresó Tatán al inicio del video, cuestionando la narrativa dominante que exige sonreír y celebrar sin tener en cuenta los procesos internos de cada persona.

En su mensaje, el deportista resaltó que no todos viven esta época de la misma manera y que hay quienes enfrentan duelos, ausencias o simplemente un agotamiento emocional difícil de explicar.

El mensaje de Tatán Mejía que pone sobre la mesa la salud emocional en diciembre - crédito @tatanmejia/IG

Mejía fue enfático al señalar que muchas personas no están necesariamente tristes, sino cansadas de fingir que están bien, y aprovechó la situación para referirse a los sentimientos que tienen algunas personas en el último mes del año.

“Hay gente que no está triste. Hay personas que simplemente están cansadas de fingir que están bien. Cansadas de fingir para no incomodar. Cansadas de sentirse fuera de lugar, incluso cuando están entre los suyos”, afirmó, poniendo palabras a una sensación con la que muchos se identificaron en redes sociales tras la publicación del video.

En uno de los fragmentos más contundentes, Tatán se refirió directamente a la depresión y a la forma superficial en la que, según él, suele abordarse durante estas fechas.

“La depresión no se arregla con luces, ni con frases bonitas, ni con: ‘métele ganas’, ni con: ‘¿Estás triste? No estés triste’”, dijo, cuestionando los comentarios bienintencionados, pero poco empáticos que suelen rodear a quienes atraviesan momentos difíciles, pues para Mejía, hay procesos que simplemente existen en silencio y no desaparecen con mensajes motivacionales.

Tatán Mejía aplaude la empatía y pide dejar de fingir alegría en Navidad - crédito @tatanmejia/tiktok

El deportista también dejó claro que la Navidad no siempre significa celebración: “A veces simplemente está ahí, en silencio, viendo pasar los días. Navidad, para algunos, no siempre es celebrar. A veces simplemente es levantarse sin ganas y seguir, y darle, y darle. Y eso a veces cuesta más de lo que uno se imagina”, expresó, normalizando la idea de que sobrevivir al día a día también es una forma válida de transitar esta época.

Uno de los mensajes que más resonó de su video fue el llamado que hizo a respetar los límites emocionales de los demás.

“Si no quieres celebrar, no pasa nada. No tienes que agradecer, no tienes que sonreír, no tienes que explicar”, afirmó, invitando a dejar de juzgar y a ofrecer acompañamiento genuino, mientras que en esa misma línea, agregó que quienes se notan distantes o callados tal vez no necesitan consejos, sino comprensión.

“Si estás viendo esto y estás viendo a alguien o conoces a alguien que está raro, que está distante, que está callado, tal vez no necesita un consejo, tal vez no necesita que lo empujes a estar bien. Tal vez no necesita un: ‘¿Estás triste? No estés triste’. Tal vez lo único que necesita es no estorbar. Son momentos en los que simplemente tienes que decir: ‘También se vale estar así. ¿Sabes qué? No estorbas. Yo me quedo aquí contigo’", expresó Tatán.

Tatán Mejía rompe el mito de la felicidad navideña - crédito @tatanmejia/IG

Finalmente, Tatán Mejía explicó que estas reflexiones surgieron tras ver un famoso comercial protagonizado por J Balvin, que está circulando en las redes sociales y trata sobre un Payaso Bling Bling, el cual aborda la depresión en Navidad.

“Quiero decirles que estas palabras que puse aquí en contexto las estuve escribiendo un poco acerca de qué pensaba después de ver el comercial de Inter Rapidísimo, sobre la depresión. En el comercial del Payaso Bling Bling es todo lo que está bien en esta Navidad... Me inspiran a crear, a rayar y a tratar de compartir un poco de lo que a veces alguien puede llegar a sentir, como uno puede llegar apoyar. En algún momento porque yo he sentido”, concluyó.