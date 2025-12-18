Rama Judicial se pronunció tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, que fue investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La Rama Judicial de Colombia lamenta la muerte de la jueza Vivian Polanía, envuelta en polémicas y procesos disciplinarios - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

La Rama Judicial de Colombia expresó su pesar tras el fallecimiento de Heidy Vivian Polanía Franco, jueza Primera Penal Móvil Municipal con Función de Control de Órdenes de Apelación en Cúcuta, cuya vida profesional estuvo rodeada de polémicas y procesos disciplinarios.

Las autoridades encontraron a Polanía sin vida en su residencia la noche del miércoles 17 de diciembre, junto a su bebé de dos meses, que presentaba signos de desnutrición. La noticia generó diversas reacciones en el sector judicial.

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de su cuenta oficial en X, manifestó condolencias para los familiares y allegados, además de enviar palabras de aliento para la pronta recuperación del menor.

La jueza Polanía era objeto de múltiples investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, instancia que le siguió la pista a diferentes episodios durante su gestión.

El Consejo Superior de la Judicatura expresa condolencias y pide pronta recuperación para el hijo de la jueza fallecida - crédito @judicaturacsj / X

