Polémica en Bogotá tras operativo contra vendedora ambulante en el centro comercial Andino: Galán advierte más operativos

Una acción de las autoridades en una zona comercial de Bogotá motivó múltiples comentarios y puso la atención sobre las decisiones oficiales respecto al uso del espacio público - crédito @CCalderonRA / X

La difusión de una intervención para desalojar a una vendedora informal en la esquina de Zara, ubicada cerca del centro comercial Andino, en el norte Bogotá, desató una ola de críticas en redes sociales y abrió el debate sobre la gestión del espacio público en la ciudad.

La concejal Cristina Calderón publicó en X la imagen del operativo y celebró el resultado: “Gracias a nuestra gestión, de la mano con la Alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara, en el Centro Andino. Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes”.

La foto que acompañó la publicación mostró a la vendedora informal y, detrás de ella, una camioneta mal estacionada junto al personal de la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá.

La publicación de Calderón generó una reacción adversa en plataformas digitales entre diferentes personajes de la opinión pública, quienes en su mayoría expresaron su inconformidad con lo sucedido.

Entre las respuestas, la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal Rojas cuestionó la medida: “Vergonzoso esto, concejala, ¿en serio se enorgullece por retirar a una persona que está trabajando en la calle mientras el mal parqueado, seguramente con esquema de seguridad, sigue ahí como si nada? Clasismo puro y duro”.

El periodista José Guarnizo también rechazó el hecho: “Qué valientes con el carrito de la señora, una vendedora informal. Pero la camioneta mal parqueada ahí como si nada. Además de orgullosa, ¿ya se siente feliz por haber dizque recuperado la ‘esquina de Zara’?”.

A las críticas se sumó Santiago Rivas, quien afirmó: “Esa esquina no es ‘de Zara’ es una esquina pública y la gente tiene que poder trabajar de alguna manera, aunque la gente de El Retiro-La Cabrera no le guste”.

El uso y control del espacio público en Bogotá volvió a estar en la agenda pública tras recientes decisiones tomadas por las autoridades en sectores comerciales de la ciudad - crédito @EstebanH_, @ClaudiaLopez, @MafeCarrascal / X

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también hizo público su rechazo: “Qué miserable. Todo el poder de la Alcaldía del ‘Nuevo Liberalismo’ de Galán contra una señora humilde en un carrito rodante vendiendo arreglos navideños. Bolillo para el que trabaja sin robar para ganarse la vida porque le estorba a los de estrado 6 que la rodean.

La Alcaldía tiene todas las herramientas para organizar el espacio público, respetar el trabajo humilde y decente y tener un mínimo de equilibrio y respeto con la gente. En vez de usarlas hacen alarde de su falta de humanidad y criterio“.

Alcalde Galán advirtió que seguirán las intervenciones en espacios públicos

Frente a la controversia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insistió en la prioridad de recuperar el espacio público durante diciembre y enero, e instó a los vendedores ambulantes a buscar alternativas como ferias autorizadas y locales comerciales.

“En diciembre y enero, todo el equipo de gobierno estará en la calle para recuperar espacios públicos. Vamos a intervenir vías principales, bajo puentes, instalar columnas verdes, mejorar la limpieza, iluminación y realizar murales. Trabajaremos sin descanso para tener una mejor ciudad el próximo año“, detalló el mandatario en un video difundido en su perfil de TikTok.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre nuevas intervenciones en el espacio público de Bogotá, luego de que un operativo en una zona comercial generara reacciones encontradas entre ciudadanos y figuras públicas - crédito @carlosfgalan / TikTok

De acuerdo con directivas de la alcaldía, la invasión del espacio público en Bogotá representa un desafío creciente, especialmente en sectores como San Victorino, donde gran cantidad de vendedores informales ocupa calles y andenes.

Autoridades locales, como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, anunciaron operativos pedagógicos que buscan persuadir a estos comerciantes para que respeten las normas.

“Por instrucción del alcalde, ordenamos el espacio público del centro de la ciudad. A través de la pedagogía, abordamos vendedores informales del sector para que acaten“, indicó Lucía Bastidas Ubate.

Funcionarios recuperan 1.000 metros cuadrados de espacio público en el barrio San Bernardo de Santa Fe tras operativo conjunto - crédito Secretaría de Gobierno Bogotá

Las medidas implementadas incluyen operativos, campañas de sensibilización y urbanismo táctico en puntos críticos, con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad de los peatones. Según la administración distrital, la recuperación de estos espacios pretende ofrecer entornos más organizados y seguros para la ciudadanía, e invitar a los vendedores informales a regularizar su situación para evitar sanciones y decomisos.