Colombia

Petro invitó a María Corina Machado a visitar Colombia antes de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela: “Venga a bailar un vallenato”

Tras varios desplantes a la ganadora del Premio Nobel de Paz, el jefe de Estado considera fundamental mantener diálogos con la dirigente venezolana

Petro invitó a María Corina
Petro invitó a María Corina Machado a visitar Colombia antes de una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela - crédito Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que ofrecerá un discurso a la nación desde la Casa Blanca. El mensaje, programado para las 9:00 p. m., fue comunicado a través de su red social Truth Social, donde el republicano anticipó:

“Compatriotas: mañana por la noche, a las 9:00 p. m., hora del este, daré un discurso a la nación, en vivo, desde la Casa Blanca. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”.

Según la prensa local, Trump, en su intervención, hablará sobre la invasión a tierras venezolanas con el fin de erradicar el cartel de los Soles y sacar del poder al régimen chavista liderado por el dictador Nicolás Maduro.

En medio de la especulación, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó sus reparos por la posición de su homólogo estadounidense. En ese sentido, dijo que “en EEUU el propietario del subsuelo es el propietario del suelo. En América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo”.

Tras varios desplantes a la
Tras varios desplantes a la ganadora del Premio Nobel de Paz, el jefe de Estado quiere mantener diálogos con la dirigente venezolana - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas por qué fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos”.

El jefe de Estado colombiano también señaló que los países que cedieron sus territorios a Estados Unidos a lo largo de la historia podrían reclamarlos como suyos, puesto que considera que fueron obtenidos de manera injusta.

“De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, La Florida, Nuevo México, porque hacían parte del territorio Mexicano y fueron tomadas a la fuerza”, expuso Petro en su análisis.

La invitación de Petro para que María Corina Machado visite Colombia

Petro considera fundamental que María
Petro considera fundamental que María Corina Machado visite Colombia - crédito montaje Infobae con fotografías de Gaby Ora/Reuters, Miguel Gutiérrez y Rayner Peña/EFE

En su extenso mensaje, el presidente Petro extendió una invitación a María Corina Machado, lider de la oposición Venezolana, para que visite Colombia y exponga sus argumentos. Igualmente, señaló que la vía del diálogo es fundamental para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, más no una intervención militar.

“EEUU y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Por eso la señora Corina que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones”.

A renglón seguido mencionó: “Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento se lo agradecería. No creo que Bolívar aceptará invasiones a su Patria, pero sí, a la.hora de morir, pidió la paz y la unión para la Patria Grande”.

El llamado de ayuda de Nicolás Maduro a Petro por una invasión de Estados Unidos

Nicolás Maduro envió mensaje a Petro frente a invasión de Estados Unidos a Venezuela - crédito X

Frente a una eventual invasión militar, el dictador venezolano Nicolás Maduro pidió ayuda al presidente de la República, Gustavo Petro. En una alocución aseguró que es momento de que ambas naciones se unan para proteger la libertad y soberanía de Latinoamérica.

“Esta gran idea, esta gran nación que se declaró República en armas y le dio la libertad completa a Suramérica, le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el mandato de Bolívar”.

