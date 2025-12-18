Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

Pablo Alborán anunció su regreso a Bogotá para 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

Pablo Alborán presenta KM0, el séptimo álbum de su carrera, con el que inaugura una etapa de reinvención personal y musical. En esta nueva producción, el cantautor explora sonidos diversos y aborda en sus letras temas introspectivos y reflexiones sobre la era digital.

Reconocido como una de las voces más influyentes del pop en español, Alborán se prepara para visitar Colombia, un destino habitual de sus giras y por donde no pasaba desde 2023.

El próximo 14 de marzo de 2026 subirá al escenario del Movistar Arena de Bogotá, donde el artista promete un espectáculo renovado y un recorrido por los distintos matices que componen KM0.

Infobae Colombia habló con el artista malagueño sobre el proceso creativo detrás de KM0, las vivencias personales que moldearon sus nuevas canciones y su renovada relación con los escenarios, en una conversación que revela la evolución y la honestidad de su propuesta actual. Incluso tuvo tiempo para hablar de su faceta actoral luego de su participacón en la serie de Netflix, Respira.

Infobae Colombia: Desde el título, en KM0 existe esta noción de reinicio en las canciones ¿En qué momento sintió que necesitaba ese reinicio personal y artístico?

Pablo Alborán: No era una noción. Pasó porque tenía que pasar, yo no lo controlé. Es verdad que el año pasado mi vida personal se tambaleó un poco, tuvimos ahí un par de problemas familiares y de salud, y cuando de pronto todo vuelve a ponerse en su sitio, y vuelve a curarse esta persona que se pone mala, me doy cuenta de que hay un montón de cosas en mi vida que cambian. Formas de vivir, de trabajar, de sentir...

Y de pronto, a la hora de escribir, pues me doy cuenta que eso se ve reflejado en mi música y que es muy bonito tener un título como KM0, porque al final yo creo que una obra o un disco no se termina cuando lo terminas. Va a volver a revivir cada vez que alguien lo recibe, y sigue vivo cada vez que alguien escuche tu álbum o vea una película o lea un libro. Se mantiene, permanece. Entonces, sí, nunca deja de ser un KM0 y por eso el título es el que tiene.

¿Hay un punto en el estudio en el que usted dice: ‘La canción ya está terminada’? ¿O simplemente dice: ‘Bueno, hay que dejarla así’ y la canción sigue evolucionando?

Yo tengo que ir a terapia para acabar los discos porque, para mí, las canciones nunca se acaban (risas). Las canciones no se terminan. Ahora, por ejemplo, que estoy preparando la gira, estoy feliz, porque estoy dándoles otro abanico de posibilidades. No es algo estático, la gira hace que las canciones vayan mutando y permanezcan vivas. Eso es muy divertido.

Pero en el estudio es verdad que hay momentos donde tú ya sabes que la esencia de la canción está, qué es lo fundamental. Después los arreglos y la dirección y tal, creo que nunca se terminan. Pero bueno, estoy contento con este álbum, igualmente. Estoy muy satisfecho de haber terminado, porque he tenido tiempo de poder hacerlo, ¿sabes? He tenido tiempo de equivocarme, de revisar las canciones.

Como artista, ¿descubrió algo sobre usted que no sabía que existía durante la composición y la grabación de KM0?

Durante este álbum he transitado por muchas sensaciones que no tenía muy controladas. La rabia, un poco, y el desahogo como personaje público, ¿no? Y como personaje, bueno, pues que hablen de ti, que veas titulares que no tienen nada que ver con tu vida y que se inventen la mitad de las cosas... De pronto, me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama, el dinero, la notoriedad, los likes, ¿no? Un poco esta era en la que estamos metidos y sometidos constantemente, donde ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira.

De pronto, es como que tuve la necesidad de escribir sobre ello y por eso escribí Clickbait, que luego es una canción que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes, pero sí es un mensaje muy potente para mí. Luego, de pronto, también transité el agradecimiento y el homenaje a los médicos, porque hay una canción que se llama Planta 7, que es un agradecimiento a la gente que cuida, que acompaña. Cuando escribí esa canción fue para mí remover muchas cosas íntimas y personales, muchísimo dolor y muchísima alegría a la vez. Entonces, han estado muy presentes los contrastes.

Y al final, eh, hay canciones como Mis 36, como Inciso, como KM0, que me ayudan a hacer un balance y a mirarme al espejo y reconocerme. Cosa que en muchas ocasiones, tu ritmo de vida, la locura, el estrés, hacem que no te des cuenta de a quién tienes en frente del espejo.

Pese a tener una carrera más ligada al pop latino, las canciones que más destacan en KM0 son las que se salen de esa lógica, como Clickbait o Mis 36 que tienen una sonoridad más atrevida de lo que uno esperaría de un artista de pop latino. ¿Cuál es la clave para buscar un equilibrio entre tener estas exploraciones más personales y tener sencillos o cortes de difusión más definidos?

Bueno, yo en este disco no he pensado nada de eso. Hice el disco que sentía que tenía que hacer y punto. De hecho, por eso es un disco tan ecléctico y tan variado. Yo digo que es un álbum salvajemente clásico, porque tiene una parte muy salvaje, muy vehemente. Un Clickbait, de pronto una salsa, de pronto un merengue, de pronto Copiloto, que es electrónica pura. Y de pronto hay una parte muy clásica y muy intimista, como Mis 36, Inciso, KM0, o Perfectos imperfectos, que es otra canción muy minimalista.

Yo el equilibrio con lo comercial o lo vendible no lo he pensado para nada. De hecho, hay canciones que duran nueve minutos en el álbum... Para mí era importante hacer un álbum muy honesto y punto.

¿Hubo algún tema en particular que sintiera que le costó especialmente escribir o incluso grabar por su carga emocional?

Planta 7 me costó porque es una canción muy complicada, musicalmente. Es una bulería que pasa por un poliritmo bastante difícil de ejecutar y de cantar. Y luego Mis 36 es una canción que a día de hoy me siento muy cómodo cantándola, pero cuando la grabé me costaba muchísimo llegar a ciertas notas. Y mira que la he escrito yo, pero no sé por qué me sentía que me costaba.

Yo creo que lo que más me ha costado hacer o conseguir era, eh, sentirme libre. Y una vez que me sentí libre a la hora de escribir, a la hora de componer, a la hora de no pensar demasiado, simplemente ejecutar lo que tenía en la cabeza, a partir de ahí todo vino fácil.

Hay varias colaboraciones en KM0, incluyendo a Vicente Amigo, Ana Belén o Indiara Sfair. ¿Qué aportaron estas colaboraciones al concepto y sonoridad de KM0?

Mucha verdad. Le han aportado mucha verdad, cada uno con la suya, pero han aportado muchos diferentes colores. Un color muy clásico y muy puro en el flamenco, como Vicente Amigo. Un color muy elegante por parte de Ana Belén en Inciso. Kuta Lilas, una artista japonesa, pues le ha traído una visión completamente diferente a nuestra filosofía de vida. Es una artista asiática y tiene una manera de interpretar también muy diferente.

Y Luan Santana es un artista que le ha dado mucha frescura a la canción. Es muy firme a la hora de cantar. Me gusta mucho porque cuando canta es muy rotundo. Y esa canción, ¿Qué tal te va?, que es la que hemos hecho, lo, lo necesitaba. Así que han sido los ingredientes perfectos.

Hablemos un poco de su relación con el público colombiano. ¿Cuándo fue su primer show en el país? ¿Cómo se ha desarrollado esa relación con sus fans a la hora de mostrar sus canciones en vivo desde entonces?

La primera vez que fui a Colombia fue 2012, creo, por ahí. Y desde entonces, pues no hemos parado de ir, de viajar, de ir y venir. Y ha sido un sueño, porque es un público muy pasional, muy entregado, y es un público que cada vez que voy me hace sentir como en casa.

Así que con ganas de volver, de que llegue ya el 14 de marzo, de estar ahí, de poder interpretar este show que tenemos preparado. Estamos preparando un show bastante espectacular donde hay una parte muy dinámica y luego, de pronto, muy rítmica y luego, de pronto, muy emocional. Así que van a vivir todo tipo de emociones en el show. Con ganas de volver.

Además del lanzamiento de KM0, durante 2025 hizo una aparición en la última temporada de Respira, interpretando a un cirujano que es el interés amoroso del proptagonista. ¿Qué nos puedes contar de la preparación de ese papel y qué significó para usted?

Mi personaje es Jon Baranzategui y, pues, lo que ha supuesto es un sueño, porque llevaba tiempo estudiando y que me dieran la oportunidad de poder hacer esta primera incursión ha sido un regalo para mí, porque he sido muy feliz y he aprendido muchísimo de mis compañeros. He aprendido a trabajar en equipo, que es fundamental. El compañerismo que he vivido ha sido inolvidable y con muchísimas ganas de repetir, con ganas de que la gente la vea, si no la ha visto ya, y que la disfruten porque es una serie trepidante, la verdad.