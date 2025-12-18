Nuevo revés para Gustavo Petro y su cuerpo diplomático: María Antonia Pardo no seguirá como cónsul en Santiago de Chile

María Antonia Pardo, cónsul en Chile - crédito @MariaA_PardoJ/X

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la designación de la cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo Jiménez, al declarar la nulidad de su nombramiento. El fallo, que se tomó el 15 de diciembre, pero que se conoció tres días después, el 18 de diciembre, se fundamenta en la presunta falta de cumplimiento de varios requisitos legales para ocupar el cargo; un modus operandi repetitivo en el servicio diplomático de Gustavo Petro.

El fallo, al que tuvo acceso Infobae Colombia, establece la invalidez del Decreto 0560 del 3 de mayo del 2024, “expedido por el presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual designaron en provisionalidad a Pardo en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, República de Chile”.

La funcionaria colombiana enfrentó denuncias de maltrato y discriminación contra mujeres migrantes en Chile - crédito Cancillería/Captura de Pantalla X

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la abogada Ximena Echavarría y Juan Sebastián Camargo. En la misma se señaló que Pardo, exesposa del representante a la Cámara Agmeth Escaff, no pertenece a la carrera diplomática y consular, no habría acreditado el dominio de un idioma extranjero y no cumpliría otros requisitos para estar en el cargo, lo que motivó la determinación del tribunal a cargo.

“En el Decreto demandado no se evidencia o se indica la manera cómo María Antonia Pardo Jiménez demostró que cumple los requisitos mínimos del cargo de Consejero”, se precisó en la decisión judicial, en la que también se tuvo en cuenta la documentación presentada por la cónsul, en la que se detalló un aspecto determinante: que tampoco cumplía con los requerimientos mínimos para contratar con el Estado, lo que también fue clave para tumbar su nombramiento.

“De acuerdo con la información suministrada por el portal de la Función Pública, la demandada cuenta con carrera universitaria y posgrado; no obstante, su hoja de vida no está publicada en los portales web de la Presidencia, función pública ni el Ministerio de Relaciones Exteriores”, se afirmó en la demanda con la que se pidió que se declarara la ilegalidad de la llegada de Pardo a esta representación diplomática, luego de su paso por ProColombia.

Esto dijo María Antonia Pardo de la decisión en su contra

En su perfil de X, en la que más de 116.000 seguidores, Pardo indicó en la mañana del jueves 18 de diciembre que había sido notificada por el tribunal de la decisión en su contra. “Acato la decisión y la respeto. En este año y medio di lo mejor de mí para ocupar ese cargo y estar a la altura de las necesidades y requerimientos de los migrantes colombianos en Chile”, expresó en primer lugar la exfuncionaria, que se marchará tras casi un año y medio de labores.

María Antonia Pardo se despidió de su cargo como cónsul en Santiago, tras el fallo en su contra - crédito @MariaA_PardoJ/X

De la misma manera, agregó que dejó, a su parecer, un mejor consulado del que encontró. “Me marcho agradecida porque el aprendizaje fue enorme tanto en lo personal como en lo laboral. El mensaje que me gustaría dejarles tanto a la canciller Rosa Villavicencio, como al presidente, es reiterarles que le presten especial atención a la misión consular en Chile”, pues considera que vienen “tiempos aún más duros” para los ciudadanos que residen en este país.

“La planta del Consulado de Colombia en Santiago necesita ser reforzada con extrema urgencia. Es un equipo muy bueno, pero son muy pocos para la cantidad descomunal de trabajo que tienen y por ende trabajan demasiadas horas (más de 12 horas al día). Equipo: me los llevo en el corazón. Gracias por tanto”, puntualizó Pardo en su mensaje, con el que cerró su ciclo en territorio chileno, por lo que tendrá que regresar al país al invalidarse su designación.

Este es el fallo en mención: