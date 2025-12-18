Luis Carlos Reyes sorprendió con la petición a Petro de una ‘limpieza’ en su círculo: “Es clave pedir ya mismo la renuncia de...”

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, recomendó a Gustavo Petro hacer una 'limpieza' en su gabinete para acabar con la economía ilícita - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Presidencia

Luego de las graves denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la infiltración de mafias en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, exdirector de la entidad y exministro de Industria, Comercio y Turismo, presentó sus ‘recomendaciones’ para abordar la crisis, estas se basaron en una ‘limpieza’ del gabinete, las cuales serían las suficientes para erradicar las economías ilícitas y la corrupción dentro del Estado.

Reyes fue tajante al mencionar que, para eliminar las mafias que operan en el aparato estatal, es necesario apartar a figuras clave del Gobierno, por lo que escribió en su cuenta de X: “Presidente, para sacar a las economías ilícitas del Estado, es clave pedir ya mismo la renuncia de Armando Benedetti, sacar a Roy Barreras del Frente Amplio, condenar la complicidad de Ricardo Bonilla en los hechos por los cuales hoy va a la cárcel, y solicitar a la Fiscalía que investigue a fondo a Andrea Ramírez”.

Reiteró que la ‘estructura política criminal’ relacionada con el contrabando y el lavado de activos continúa funcionando dentro del Ministerio de Hacienda y en las comisiones económicas del Congreso, lo que demanda una transformación profunda en la gestión pública, una afirmación contundente en un momento en que la credibilidad del Gobierno no solo está en crisis, sino que ya se desplomó.

Así iniciaron las pullas y peticiones de Reyes contra el Gobierno

La controversia se desató a raíz de las denuncias hechas por Eva Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, ya que ella reveló una red criminal al interior de la Dian dedicada a la manipulación tecnológica para favorecer el contrabando. Esta denuncia encendió las alarmas en el Gobierno, y Reyes, con su conocimiento de la entidad, hizo un llamado a la acción, al sugerir que Petro tomara medidas preventivas para evitar que la corrupción siguiera avanzando.

Reyes se pronunció al respecto, por lo que hizo hincapié en algunos nombramientos problemáticos dentro de la Dian, como el de un recomendado de Roy Barreras en la aduana de Buenaventura —denuncia que hizo en a principio de 2025—, y también criticó el regreso del jefe de seguridad de la información que, según él, permitió la infiltración del software.

“Habría ayudado mucho no nombrar al recomendado de @RoyBarreras y ficha de Papá Pitufo en la aduana de Buenaventura, no traer de regreso al mismo jefe de seguridad de la información que por muchos años permitió la infiltración del software, no frenar las modificaciones del sistema Syga que lo acoplaban al nuevo estatuto aduanero para cerrar boquetes abiertos para el contrabando (sic)”, comentó Reyes. También se mostró crítico con la falta de acción por parte de la Fiscalía ante las denuncias previas de delitos informáticos cometidos dentro de la entidad.

Luis Carlos Reyes es uno de los principales denunciantes de la corrupción dentro de la Dian, ya que después de su gestión en la entidad, hizo públicos diversos intentos de infiltración por parte de mafias vinculadas a personajes como Diego Marín, alias Papá Pitufo, que habría ofrecido grandes sumas de dinero para colocar a su gente en puestos claves de Aduanas Nacionales.

El exdirector de la entidad, conocido en la comunidad digital como ‘Mr. Taxes’, también denunció presiones políticas para realizar nombramientos en aduanas de importancia estratégica, como Buenaventura, Cali y Cartagena, y señaló la complicidad de funcionarios de carrera dentro de la entidad, como John Freddy Restrepo, que habría facilitado el contrabando a través de la manipulación de inventarios y otros sistemas internos.

En este sentido, Reyes aseguró que los esfuerzos por erradicar la corrupción dentro de la Dian fueron bloqueados por una estructura política que perpetúa el clientelismo y las malas prácticas dentro del Estado. Además, consideró que las represalias que sufrió, incluida una investigación por parte de la Procuraduría, son una reacción a sus esfuerzos para frenar estas prácticas.

Ante las críticas de Luis Carlos Reyes, el presidente decidió intervenir, al asegurar que su Gobierno ya estaba tomando medidas para combatir la corrupción dentro de la entidad y que, en su mandato, se acabaría con estas prácticas ilícitas (dijo esto pese a que su gestión acabará en menos de ocho meses).

“Fichas de papa pitufo al que la fiscalía no imputó muy extrañamente, o de alias “Papaya” da lo mismo. Mi gobierno sacará la DIAN y las Aduanas dela delincuencia de los lavadores del dinero de la cocaína (sic)”, escribió el presidente en la misma red social.

La propuesta de Luis Carlos Reyes de alejar a figuras clave como Roy Barreras, Armando Benedetti y Ricardo Bonilla causó gran revuelo, especialmente porque este último, el exministro de Hacienda, fue encarcelado bajo sospecha de estar involucrado en el esquema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El exministro estaría vinculado a contratos relacionados con los “cupos indicativos”. Por esta razón, el exdirector de la Dian señaló a estas personas como las principales responsables de la corrupción dentro del Gobierno.

