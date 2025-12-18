Lucas Arnau expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella y lanzó advertencia: “O nos ponemos las pilas o perdemos el país”

Lucas Arnau mostró su apoyo al precandidato y abogado Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

El cantante Lucas Arnau ingresó activamente en el debate político nacional a través de mensajes difundidos en la red social X, donde expresó su respaldo al precandidato Abelardo de la Espriella y apeló a la participación ciudadana, señalando el papel determinante de la unidad frente a las futuras elecciones presidenciales en Colombia para el 2026.

En una de sus publicaciones, Arnau manifestó de manera contundente: “Este es el camino, si nos unimos desde ya y pavimentamos el camino, podríamos ganar en primera vuelta. Acá está la esperanza de Colombia, con Abelardo liderando, salimos al otro lado del túnel y vemos nuevamente la luz”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Utilizó el hashtag #FirmesPorLaPatria y etiquetó de forma directa a De la Espriella, en una clara invitación a engrosar el apoyo popular hacia la aspiración del abogado.

A través de otro mensaje en la plataforma, el artista hizo un llamado enfático a la población para involucrarse en la vida política.

Lucas Arnau llama a la acción y respalda a Abelardo de la Espriella para la presidencia - crédito @LucasArnau

“Colombia no ha despertado, la solución no solo depende de los políticos de oposición, depende de todos los colombianos”, escribió Arnau refiriéndose a la desafección política en diversos sectores sociales.

Criticó a quienes ignoran los asuntos electorales con frases como: “Es increíble que haya gente que aún diga: ‘yo no le paro bolas a la política, eso no es conmigo’, pero se equivocan, es con todos nosotros”.

El intérprete subrayó la importancia de la movilización y la responsabilidad directa sobre los resultados sociales y gubernamentales.

“Después llegan a quejarse del desastre. No srs, o nos ponemos las pilas y con votos cambiamos la historia o perderemos el país, es así de simple”, advirtió.

Para Arnau, la participación activa constituye la vía para transformar el rumbo de la nación y evitar la persistencia de crisis internas. Enfatizó: “Tenemos que abrir los ojos y actuar, la indiferencia solo le suma a los del desastre, es hora de pararnos firmes y cambiar el rumbo, es ya o nunca”.

El cantante Lucas Arnau se suma al debate nacional y pide compromiso electoral frente a las próximas elecciones - crédito @LucasArnau

En varias publicaciones, Lucas Arnau ha expresado su apoyo a la derecha y al precandidato Abelardo de la Espriella

En otra publicación en X, Arnau se pronunció de manera enfática sobre la coyuntura de Venezuela y el impacto de los recientes acontecimientos relacionados con María Corina Machado, utilizando X para lanzar advertencias al electorado colombiano frente al rumbo político nacional.

El artista señaló: “Si con todo esto que está pasando con María Corina y Venezuela, su salida de película por la represión del régimen, no despierta a los colombianos para entender que el comunismo es miseria y dolor entonces nada podrá despertarlos y Colombia irá directo al abismo, abran los ojos”.

En una serie de mensajes consecutivos, Arnau instó a los partidos de derecha a dejar de lado diferencias personales y congregar fuerzas en torno a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Lucas Arnau lanzó advertencia a los colombianos y se despachó contra la izquierda - crédito @LucasArnau

Planteó que: “La derecha colombiana tiene una responsabilidad enorme con su pueblo, unirse para derrotar a la izquierda que le ha hecho tanto daño a Colombia. Muchos de los candidatos actuales deben dejar sus egos a un lado y unirse sin reparos a @ABDELAESPRIELLA que es el único que tiene posibilidades reales de ganar”.

Remarcó que la oportunidad de un triunfo contundente existe: “De hacerse así, tendríamos inclusive la oportunidad de ganar en primera vuelta y dejar un mensaje contundente con los votos”.

El intérprete reforzó su llamado mediante otro trino: “Cada vez es más claro, todos deberíamos rodear a @ABDELAESPRIELLA para ganar en primera vuelta, la realidad innegable que muchos candidatos por ego no quieren entender”.

Lucas Arnau afirmó que Abelardo de la Espriella es el único candidato que puede derrotar al petrismo - crédito @LucasArnau

Arnau recalcó la trascendencia colectiva del momento, insistiendo en que no se debe permitir la división que favorece a adversarios con proyectos ideológicos distintos.

“No estamos en esto por logros personales, estamos en esto para salvar a Colombia de la miseria del comunismo”, aseguró.

El músico concluyó: “Si rodeamos a Abelardo y nos unimos TODOS, ganamos en primera vuelta, vamos que vamos Colombia!”.

Sus declaraciones acumularon respuestas que reflejan polarización y expectativa en el entorno digital, revitalizando el debate sobre el papel de los referentes culturales en la política nacional.