Influencer había presentado una queja contra Precoltur, la empresa encargada del bus que se accidentó con estudiantes en Antioquia: “Que haya justicia”

Varias de las asistentes que viajaron en los dos buses junto a Alzate decidieron bajarse del bus, y al final las dejaron tiradas - crédito @sara.alzate55/IG

El accidente que cobró la vida de 16 estudiantes y un conductor del Liceo Antioqueño, el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, dejó a Antioquia sumida en el luto y abrió múltiples interrogantes sobre la seguridad en la contratación de servicios de transporte escolar.

Detrás del siniestro, una voz emergió con fuerza desde las redes sociales: la maquilladora, emprendedora e influencer antioqueña Sara Alzate, que denunció a través de un video en Instagram su experiencia previa con Precoltur, la misma empresa encargada de la logística y del bus que terminó cayendo a un abismo de más de 80 metros de profundidad, dejando además al menos 20 heridos.

En su testimonio, Sara Alzate relató que “voy a intentar hablar de este tema con todo el respeto y delicadeza que merece. Y lo voy a hacer porque muchas veces cuando se actúa a tiempo y con responsabilidad, se pueden evitar tragedias”.

Según narra la influencer, la experiencia ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando contrató a Precoltur para transportar a las asistentes de uno de sus talleres de maquillaje desde la estación Envigado hasta el salón de eventos Le Pinot, ubicado en la loma del Escobero.

“Como anteriormente, yo estos talleres los había dictado en centros comerciales de fácil acceso, decidí contratar una empresa de transporte que me transportara a las asistentes... la cual creía yo que era confiable y responsable”, explicó Alzate.

El objetivo era facilitar el traslado seguro en una ruta que exigía precauciones adicionales, debido a su geografía fuera de la zona urbana.

La emprendedora compartió su caso en redes el miércoles 17 de diciembre de 2025 - crédito @sara.alzate55/IG

Un viaje que terminó provocando que algunas de las asistentes se bajaran del bus

Sara Alzate aseguró que, al momento de pactar el servicio, un asesor de la empresa le recomendó que no usara un bus grande, pues la topografía del recorrido —con rieles y pendientes pronunciadas— demandaba vehículos medianos.

Ella aceptó la sugerencia y pagó por dos buses de tamaño adecuado.

Sin embargo, el día del evento, “los buses no habían llegado y se retrasaron. Adicional a esto, a los conductores de estos buses se les había indicado ‘EST Envigado’. Esa fue la indicación que les dio la empresa Precoltur a sus conductores, EST Envigado, que corresponden a las siglas de Estación Envigado. Y ellos, en lugar de irse para la estación Envigado, se fueron para el estadio de Envigado”, relató Sara.

Más adelante la emprendedora mencionó otros detalles que hicieron desagradable la experiencia, y hasta pusieron en riesgo a varias de las mujeres que iban con ella.

“Mandaron un bus grande y un bus pequeño, no los dos pequeños que me habían indicado. Justo al bus grande le asignaron un conductor que, al parecer, y según las palabras de las asistentes... no sabía conducir”, dijo Alzate.

Dentro del grupo de mujeres que viajó con Alzate había menores de edad y adultas mayores - crédito @sara.alzate55/IG

El relato se agrava con las descripciones de los pasajeras, quienes afirmaron además que el conductor no estaba familiarizado con la ruta y que, durante el trayecto, “se subió en una acera”, dijo la maquilladora, y efectuó maniobras peligrosas y generó una situación de pánico.

“Unas niñas están estresadas... se bajaron como doce niñas y se subieron al más pequeño”, continuó Alzate.

Algunas de las pasajeras fueron abandonadas a la mitad del recorrido

Durante el desarrollo del evento, Sara Alzate recibió múltiples mensajes de las asistentes que reflejaron el caos y el miedo vivido en el trayecto.

“¿Sara, qué clase de transporte nos colocaste? Acá viene una niña y una mujer embarazada. Este señor no sabe manejar o el bus está fallando. Les juro que yo no sabía qué hacer. Me puse a llorar del estrés que tenía”, confesó la influencer en medio de la preocupación que se mezcló con pena en ese momento.

Según su testimonio, la situación llegó al extremo de que los conductores dejaron a las pasajeras en plena carretera, incumpliendo la totalidad del servicio contratado:

“Lo que hicieron los conductores fue decirles: ‘Niñas, hasta aquí llegamos, bájense’, y se fueron. Ni siquiera se quedaron esperando que llegara alguien por ellas. Simplemente les dijeron: ‘Bájense acá’, y se fueron, las dejaron en la carretera”.

La maquilladora detalló que, tras la experiencia, gestionó una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Presenté una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la empresa Precoltur, queja que todavía al día de hoy no se ha solucionado ni me han dado respuesta”, indicó en el video.

Asimismo, y en charla con Infobae Colombia, la emprendedora confirmó que a pesar de haber hecho público el video ni la SIC ni Precoltur (Precolombina de Turismo) le han respondido hasta el momento.

Además, ella aportó testimonios de otras usuarias, incluyendo una madre que describió el episodio como:

“Extremadamente desagradable y preocupante para mis hijas y las demás personas que viajaban en el vehículo. El conductor mostró un comportamiento inadecuado, lo que generó una situación insegura para todos los que allí viajaban, incluyendo a menores de edad y una mujer embarazada”.

Alzate remarcó el nivel de estrés y ansiedad que sufrió tanto ella como las asistentes, algunas de ellas menores de edad y mujeres embarazadas, quienes “llegaban al lugar del evento hiperventilando, llorando y con ataques de ansiedad”.

Luego de pedir disculpas y tratar de reponer el evento, tuvo que contratar —a su costa— un nuevo servicio de transporte para garantizar el regreso seguro de las asistentes, toda vez que “yo no iba a permitir que mis asistentes volvieran a correr el menor riesgo y, por ende, no iba a permitir que se volvieran a subir jamás a un bus de Precoltur”, mencionó Alzate.

La respuesta que le dio Precoltur en ese entonces

En la queja y en su video, Sara Alzate también relata la respuesta de la empresa, que se excusó y le contestó que “ellos habían obrado de buena fe todo el tiempo” y argumentando que fue la influencer quien no aceptó el servicio de regreso por “decisión propia”.

Según la maqueilladora, la empresa no mostró apertura para revisar la idoneidad de sus conductores, la condición de los vehículos ni sus protocolos internos, una omisión que, a su juicio, “pudo haber evitado una tragedia”.

La motivación pública de Alzate, según sus propias palabras, radica en la voluntad de contribuir a que se haga justicia y su experiencia ayude a esclarecer los hechos que empañaron la celebración de Navidad y Año Nuevo de 17 familias en Antioquia:

“Este video lo hago porque realmente me solidarizo con las familias y con las víctimas. Lo hago con el fin de que haya justicia y que mi experiencia sea de ayuda para la investigación”, cerró la empresaria.