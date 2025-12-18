La mamá y el hermano de Jaime Esteban Moreno hablaron luego de un mes y medio del crimen del estudiante de los Andes en Bogotá: “No hay Navidad, no hay alegría”

Moreno Jaramillo fue despedido por sus compañeros y amigos en la universidad de Los Andes el 4 de noviembre de 2025 - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

La madrugada del 31 de octubre de 2025, Bogotá fue escenario de un hecho de violencia que marcó a una familia y sensibilizó a toda una comunidad universitaria.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, perdió la vida tras ser brutalmente agredido a la salida de una fiesta de disfraces y a pocas cuadras del bar Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero.

Noticias Caracol recogió el testimonio de su madre, Mónica Jaramillo, y de su hermano, David Moreno, quienes compartieron su dolor y la indignación que los embarga en medio de una de las épocas más difíciles para perder a un ser querido: la temporada navideña y de final de año.

La noche en que ocurrieron los hechos, Jaime Esteban salió con un grupo de amigos a uno de los bares concurridos de la capital.

Era una salida poco habitual para él, debido a que se dedicaba de forma intensa a sus estudios y mantenía una rutina reservada.

“Él era un chico completamente tranquilo, muy centrado, nada parrandero. Su vida giraba en torno a la universidad y a su proyecto profesional”, relató David Moreno en la entrevista junto a su mamá, Mónica Jaramillo, le concedieron a la periodista María Elvira Arango, en un programa llamado En aguas profundas, que se transmite por el canal del noticiero en la plataforma Youtube.

Mónica Jaramillo y Daniel Moreno hablaron días después de que lo hizo el papá del Jaime Esteban - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

La familia recalcó que Jaime Esteban priorizaba su rendimiento académico y únicamente asistió ese día a la fiesta por invitación de amigos cercanos.

Según reconstruyó el medio local junto la familia de Jaime, tras la celebración el joven fue víctima de un violento ataque en plena calle. Sin mediar provocación, fue agredido a golpes hasta que perdió la vida.

“No necesitaban un arma para acabar con la vida de mi hijo. Lo mataron solo con los puños, le acabaron su cráneo, tenía fracturas múltiples... todas las lesiones imaginables a punta de golpes”, describió Jaramillo, que resaltó el nivel de brutalidad con el que actuaron los atacantes, hoy detenidos e identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

La madre contó que el crimen se cometió sin ningún motivo y que la vida de su hijo se perdió por una violencia irracional.

El dolor de una madre que perdió a su hijo: Jaime Esteban Moreno, el estudiante de los Andes

El dolor de la familia ha resultado indescriptible. “Solamente una mamá sabe lo que es perder un hijo. Es un vacío en el alma, un hueco imposible de llenar”, confesó Jaramillo.

La madre de Jaime recalcó que el proceso de duelo apenas comienza y que sus esfuerzos por preservar la memoria de su hijo hallan sustento en el amor incondicional que siente por él.

“El recuerdo solo se sostiene porque fue, es y será una luz en nuestras vidas, aunque ya no esté con nosotros físicamente”, dijo la progenitora.

En cambio su hermano, David Moreno, hizo hincapié en la admiración que sentía por Jaime Esteban.

Por este caso ya fueron detenidos los dos hombres que golpearon a Jaime, pero aún falta por capturar a la mujer del disfraz azul, identificada como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

Según expresó, el joven era un pilar en su entorno familiar y social por su forma de ser.

“Siempre tenía una palabra sabia que darme, me aconsejaba con calma. Era mi compañero, el apoyo en todos mis planes. Ahora no hay día ni noche en que no lo extrañe”, reveló en su testimonio el joven de apenas 18 años.

También rescató la capacidad de Jaime para influir positivamente en quienes lo rodeaban: “No era de esas personas escandalosas, era prudente, sensato y amable con todos”.

La conversación concedida al noticiero permitió conocer detalles de la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo y la magnitud de la pérdida.

Era un estudiante destacado, miembro de la selección de ajedrez de la Universidad de los Andes y apasionado por la ciberseguridad. Tenía planes de realizar prácticas en Europa y se estaba preparando académicamente para oportunidades de intercambio.

La madre destacó: “Él quería aprender idiomas, conocer otros países, crecer como profesional. Todos esos sueños se detuvieron para siempre con esa noche”.

En medio del desconsuelo y la búsqueda de justicia, la familia Moreno Jaramillo aún intenta encontrar sentido a la ausencia.

Las festividades de fin de año han resultado tortuosas en medio de la alegría con la que comparte los demás.

“No hay Navidad, no hay alegría, no hay ganas de hacer las cosas que hacíamos antes. Nos falta Jaime. Nos faltarán siempre”, admitió David Moreno.

Los dos imputados por el crimen Juan Carlos Suárez Ortiz (izq.) y Ricardo Rafael González Castro (der.) no han aceptado cargos en su contra - crédito Redes Sociales

La mamá se sinceró y dijo que se vio despojada de las rutinas propias de la temporada y que ahora reina el silencio, interrumpido solo por los recuerdos de su hijo en el hogar.

David lo resumió así: “Siento que nos desprendieron el corazón, todo cambió para nosotros”.

Una temporada que la familia de Jaime Esteban Moreno no desea celebrar

En su testimonio, Mónica Jaramillo exhortó a las autoridades a avanzar en la investigación y solicitó medidas para frenar la violencia juvenil.

“No queremos que esta historia se repita. No quiero que otra madre tenga que pasar por esto. Pedimos justicia, pedimos que no olviden a Jaime”, exclamó.

La mujer también reiteró que la justicia y el apoyo estatal son la única vía para evitar que el nombre de su hijo sea solo una cifra más en las estadísticas de homicidio juvenil.

“Esto destruye familias, vidas, sueños... Destruye a gente buena, trabajadores, luchadores”, aseveró la madre.

El acompañamiento de familiares y amigos ha sido fundamental para transitar el duelo, aunque el dolor persiste.

“Uno no puede explicar ese dolor. La red de apoyo ayuda, pero el vacío que deja un ser amado como Jaime nadie lo llena”, confesó Jaramillo que, junto a su hijo David, se ha apoyado en la fe y en profesionales para intentar sobrellevar la crisis.

La mamá de Jaime espera que ninguna otra madre tenga que pasar por lo mismo que ella atraviesa - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

“Vamos día a día, paso a paso, tomados de la mano entre nosotros y con ayuda de Dios, porque no hay otra forma”, dijo la mamá.

A pesar del dolor, la familia no renuncia a la búsqueda de justicia.

Mónica Jaramillo concluyó: “Siento que mi hijo tiene que ser recordado como lo que fue: una persona buena, alegre, entregada, luchadora. Que no se le olvide, que no borren su nombre del corazón de quienes lo quisieron. No quiero que nadie más viva esto”.