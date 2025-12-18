La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Navidad sin B King: la familia del artista colombiano lo homenajea a tres meses de su muerte con emotivo acto de su fundación - crédito @bkingoficial/ Instagram

La ausencia de Bayron Sánchez, conocido como B King, marcará la primera Navidad de su familia tras su fallecimiento en el Estado de México.

El artista colombiano viajó a ese país después de recibir una oferta laboral para trabajar con el DJ Regio Clownn.

El 16 de septiembre, B King fue visto por última vez cuando ingresó a un gimnasio en la zona de Polanco, en Ciudad de México.

Una semana más tarde, tanto él como Regio Clown fueron hallados sin vida a un costado de una carretera en el Estado de México.

El impacto de la muerte de B King resonó en la comunidad musical, sus seres queridos y seguidores, generando manifestaciones públicas de apoyo y numerosas muestras de solidaridad en redes sociales.

La noticia movilizó a conocidos, amigos y fanáticos, quienes en los meses siguientes se unieron a su familia para mantener vivo su recuerdo a través de mensajes, homenajes digitales y la difusión de su música.

El 17 de diciembre, tres meses después de su deceso, la familia del artista llevó a cabo un homenaje simbólico para honrar su memoria en una fecha de importancia especial.

La madre de B King, Adriana Salazar, y su hermana, Stefanía, organizaron un acto en el que se soltaron globos azules y blancos, mientras sonaba de fondo la canción Como yo, uno de los temas emblemáticos del cantante, marcando también las primeras fiestas de Navidad que el cantante no estará junto a su familia.

“Sabemos que estás con Dios” fue el mensaje elegido por la familia para el video publicado en redes, acompañando la muestra de apoyo y reacciones del público - crédito @vidaeternafundacion.co/ Instagram

El mensaje “Sabemos que estás con Dios” acompañó el video publicado en redes sociales y dio pie a numerosas reacciones de acompañamiento tanto de su entorno cercano como del público en general.

El homenaje coincidió con el primer evento de la fundación Vida Eterna, creada en honor al artista, dirigida por su madre y hermana. La entidad, que tiene como objetivo brindar ayuda a perros en condición vulnerable, busca continuar el interés solidario que B King expresó en vida y convertirlo en un legado que trascienda. La temporada de fin de año supone un período especialmente sensible para la familia, que afronta la ausencia del cantante, al tiempo que se apoya en la memoria y las iniciativas que ahora llevan su nombre.

A tres meses de la muerte de B King, el proceso de duelo de su familia ganó visibilidad por las palabras expresadas en público por su madre y su hermana. Para Adriana Salazar, la madre del artista, la ausencia de su hijo mantiene un carácter irreal y doloroso.

La madre del fallecido cantante compartió un sentido mensaje en redes sociales en pleno diciembre con el que lamentó la ausencia de su hijo - crédito Instagram

“Tres meses ya parece mentira. Creo que estás de viaje y que vas a entrar por la puerta como siempre lo hacías lleno de alegría”, publicó en sus redes sociales. El mensaje, acompañado de un video y fotografías alusivas al homenaje celebrado, describe el vacío que dejó la partida del cantante: “Como si el tiempo se hubiera detenido y mi alma se negara a aceptarlo. Duele y quema en el pecho, sigo aquí aprendiendo a respirar con este vacío, te amaré hasta la eternidad”.

La familia ha hecho pública la dificultad que enfrenta durante estas fechas, en las que se preparan para la primera Navidad sin B King. El deseo constante por encontrar respuestas y justicia sigue latente entre sus allegados.

Durante una entrevista, Stefanía Agudelo, hermana del artista, compartió el dolor de la pérdida y el mensaje que le habría querido transmitir: “A mi hermano me gustaría decirle que lo extraño demasiado, que yo sé que está en paz. Quiero que me perdone si en algún momento le fallé. Que yo voy a cuidar de mi mamá, y que nos ayude a esclarecer, que nos dé mucha luz para que todo lo que está en la oscuridad salga a la luz, y podamos estar tranquilas y saber qué fue lo que realmente le pasó a él y quiénes son los implicados”.

Stefanía Agudelo, hermana del cantante, señaló que buscarán mantener vivas las enseñanzas y legado de B King - crédito @stefania_agudeloo - @bkingoficial/Instagram

Además del dolor, la familia subraya las lecciones y el legado que dejó el cantante, marcados por su evolución personal y la importancia que siempre dio a los lazos familiares, incluso en momentos de éxito profesional. Así lo define su hermana: “Mi hermano nos deja muchas enseñanzas. El recuerdo es el perdón, porque mi hermano estaba en un momento muy bueno de su vida, pero yo no sé si uno como ser humano sabe que se va a morir, o cómo sea ese proceso, pero mi hermano los últimos meses de vida estaba muy espiritual”.

Este periodo de fin de año representa un reto emocional para sus seres queridos, quienes continúan rindiendo homenajes y buscando respuestas mientras intentan adaptarse a la ausencia de B King.