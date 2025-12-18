La escalada de tensión entre EE. UU. y el régimen venezolano pone en alerta a Colombia: expertos analizan las implicaciones

La posibilidad de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, declare una guerra contra Venezuela puso en alerta a toda la región, especialmente a Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posibilidad de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, declare una guerra contra Venezuela comenzó a generar una creciente preocupación en la región. Esta situación disparó el debate sobre las implicaciones de tal decisión, especialmente para Colombia, ya que comparte una extensa frontera con el país vecino y que está en el centro de las tensiones geopolíticas en América Latina.

Colombia comparte con Venezuela una extensa frontera de 2,200 kilómetros, lo que la coloca en una posición clave ante cualquier posible escalada de conflicto. Además, el Gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia, mantiene una relación tensa con Estados Unidos en cuanto a políticas internacionales. Esto abre la interrogante sobre cómo Colombia manejaría una situación en la que Estados Unidos decidiera intervenir la nación vecina y cómo el país se prepararía para afrontar las posibles consecuencias de un conflicto armado en su vecino del norte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante este panorama, Infobae Colombia consultó a tres analistas que examinaron cómo una posible intervención de Estados Unidos podría generar una serie de reacciones en América Latina, al destacar el papel clave que jugaría Colombia debido a su ubicación geográfica y sus vínculos tanto con Washington como con Caracas.

Una guerra militar de Estados Unidos contra Gustavo Petro podría traer muchos problemas para Colombia - crédito Kuba Atys/Reuters

Colombia, en la línea de fuego: la posible guerra de EE. UU. con Venezuela y su impacto directo

El profesor Eduardo Pizarro Leongómez, destacado sociólogo y analista político colombiano, cofundador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, expuso en Infobae Colombia una visión crítica sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Según el experto, la historia reciente de las intervenciones militares del país norteamericano en Vietnam y Afganistán muestra que las operaciones militares suelen alargarse más de lo esperado.

“Una intervención militar en Venezuela, si se produce con desembarco de tropas, puede conducir a una guerra empantanada, donde los Estados Unidos no sea una operación quirúrgica, sino una guerra prolongada”, dijo.

Pizarro advirtió que el ejército venezolano se está preparando para una guerra no convencional, entrenado por grupos como la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Esto no sería una guerra convencional, sino una guerra de guerrilla, lo que podría hacer que las fuerzas estadounidenses enfrenten un conflicto mucho más largo y complicado. Es decir, no enfrentarían a los Estados Unidos como Ejército, sino como guerrilla, para eso están siendo preparados desde hace largo tiempo por el ELN”.

En este sentido, el sociólogo vio un riesgo considerable para la estabilidad de Colombia. Si la situación en Venezuela se agrava, el país podría ver un aumento en la migración forzada desde la nación vecina, lo que desestabilizaría aún más una región ya marcada por desplazamientos internos y violencia.

“Esto podría generar una solidaridad de muchos sectores en América Latina que irían a combatir a Venezuela contra las tropas norteamericanas, fundamentalmente desde las provincias de Colombia. Este es el primer riesgo y el más grave: que esto no sea una operación quirúrgica, sino que sea una guerra prolongada, como la de Ucrania, que tiene consecuencias devastadoras para Rusia, pero también podría tener consecuencias devastadoras para Venezuela y para Colombia”, explicó.

El ELN consolidó su poder en las regiones fronterizas con Venezuela, lo que le permite tener más influencia y control sobre las dinámicas de violencia y narcotráfico - crédito AFP

El sociólogo también hizo un llamado a la cautela sobre las implicaciones para Colombia: “La frontera común entre Colombia y Venezuela es la número 17 en el mundo en términos de extensión, y eso podría generar una migración masiva de venezolanos hacia Colombia. Esta situación podría desestabilizar aún más a Colombia, que ya enfrenta una crisis migratoria. Este es un panorama muy oscuro”.

Pizarro también hizo un análisis sobre la política exterior de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, que en su opinión se encuentra debilitada e improvisada: “Colombia hoy en día tiene un manejo muy cuestionable de la política internacional. Es una política internacional muy improvisada que ha ido debilitando la Cancillería. Los funcionarios de carrera están perdiendo peso, y cada vez más personas sin experiencia ocupan cargos clave”.

El analista político criticó los mensajes contradictorios que emanan de la administración de Petro, particularmente en lo relacionado con su postura frente a potencias como Rusia, China e Irán, así como la cercanía con Venezuela.

Colombia se encuentra en una posición estratégica clave en caso de un conflicto entre EE. UU. y Venezuela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué pasará con la migración?: el peor escenario para Colombia

A su vez, el politólogo e internacionalista Ronal F. Rodríguez, conocido por su trabajo como investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, también analizó las repercusiones de una posible intervención militar en Venezuela, al centrar su análisis en los efectos migratorios y económicos.

Rodríguez destacó para Infobae Colombia que, en caso de un conflicto bélico, una nueva ola de migrantes venezolanos podría dirigirse hacia la nación que preside Gustavo Petro: “La única forma que los ciudadanos venezolanos tienen para salir del país es a través de la frontera con Colombia”, explicó, al señalar que esto podría generar una crisis humanitaria de gran escala.

Rodríguez también observó que las dinámicas comerciales entre ambos países, que habían mejorado desde la reanudación de relaciones diplomáticas en 2022, se verían gravemente afectadas: “Colombia ha logrado un comercio significativo con Venezuela, que el año pasado alcanzó los USD1.125 millones. Sin embargo, en medio de una guerra, ese comercio se vería truncado y probablemente se trasladaría a canales ilegales, como ocurrió en el pasado”.

Esto afectaría no solo la economía colombiana, sino las operaciones comerciales transfronterizas, muchas de las cuales involucran actores vinculados al régimen venezolano. El experto también se refirió al papel de Colombia en medio de la crisis. Rodríguez apuntó que la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, podría generar mayores tensiones.

Expeto alerta sobre la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela y las tensiones con Washington pondrían a la nación en una encrucijada política - crédito Cancillería

“La posición del presidente Petro frente a Venezuela puede llevarlo a declarar una dinámica de excepcionalidad”, comentó, a sugerir que el mandatario colombiano podría verse tentado a modificar el proceso electoral en Colombia si la situación se complica aún más, al referirse a los comicios presidenciales de 2026.

“Petro se ha sumado a la narrativa del régimen venezolano, lo cual ha generado confrontaciones con Donald Trump. Un ataque estadounidense en territorio colombiano, como el que se especuló en días recientes, pondría al presidente en una situación política delicada”, explicó.

Por otro lado, el analista señaló que Colombia enfrenta un momento crítico, con un debilitamiento de su capacidad institucional para atender una crisis de tal magnitud: “Este año hemos perdido el apoyo de la cooperación internacional, y la Unidad de Gestión de Riesgo pasa por su peor momento. En esta situación, el país no tiene la capacidad para abordar una crisis de guerra”.

La batalla geopolítica: Colombia en el epicentro de la estrategia de EE. UU. y Venezuela

En la misma línea, Infobae Colombia dialogó con Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica y profesor del Ejército Nacional, que analizó el contexto internacional en el que se centra la crisis. Según Ubaque, la inestabilidad geopolítica actual, con 61 conflictos activos en 2024, marca un cambio en las dinámicas globales.

La intervención en Venezuela podría ser el comienzo de una nueva Guerra Fría en América Latina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estamos viendo el regreso de doctrinas neoimperialistas en las que las potencias buscan consolidar su seguridad regional. Estados Unidos ve a Venezuela como una amenaza directa a su hegemonía en América Latina”, explicó.

En este sentido, Ubaque consideró que Colombia, debido a su rol como aliado cercano de la Otan y su proximidad geográfica a Venezuela, se encuentra en una posición estratégica clave: “Colombia es el adversario geopolítico natural de la política exterior venezolana. Esto coloca al país en la primera línea de una posible intervención de Estados Unidos”.

El experto también enfatizó que, aunque Colombia podría verse arrastrada a la contención del conflicto, el país no tiene por qué ser parte activa de una intervención militar: “La misión de Colombia sería contener cualquier inestabilidad que surja en su frontera, evitando que el conflicto se extienda a su territorio”.

Ubaque añadió que Estados Unidos probablemente centrará su intervención en objetivos estratégicos de alto valor, como la caída del régimen de Maduro, y que Colombia mantendría una postura defensiva para proteger su soberanía.

La capacidad institucional de Colombia está en su peor momento, si Estados Unidos inicia una guerra con Venezuela, alertan expertos - crédito EFE

El análisis de los expertos consultados por Infobae Colombia pinta un panorama complejo y preocupante para Colombia ante la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela. Mientras que Pizarro alerta sobre los riesgos de una guerra prolongada y una migración masiva de venezolanos, Rodríguez enfatiza las consecuencias económicas y políticas, y Ubaque resaltó la importancia geopolítica de Colombia en este conflicto.