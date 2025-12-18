J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de artistas invitados al Festival Vallenato 2026

El cartel de invitados al Festival de la Leyenda vallenata está listo - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció la nómina musical que acompañará los días más destacados de la edición número cincuenta y nueve, una celebración que toma como eje el legado de Israel Romero, Rafael Orozco y el legendario Binomio de Oro de América.

La revelación de la programación, difundida también a través de la cuenta oficial del festival en Instagram, consolidó la expectativa que desde hace semanas se percibe en Valledupar, ciudad anfitriona del evento.

J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de invitados al Festival de la Leyenda Vallenata - crédito @fesvallenato/IG

Para la jornada del viernes, 1 de mayo de 2026, la programación contempla una combinación de figuras que representan tanto el arraigo tradicional como la apertura a nuevas propuestas sonoras.

Silvestre Dangond encabezará la noche al culminar su exitosa gira El último baile y compartir escenario con Juancho de la Espriella, en lo que los organizadores califican como un encuentro de alta emotividad.

A esta presentación se suman las actuaciones de la célebre Guayacán Orquesta, agrupación reconocida por su aporte fundamental a la salsa colombiana, y Jean Carlos Centeno, voz emblemática asociada al Binomio de Oro, que formará parte de la celebración.

El Binomio de Oro será el acto homenajeado en el Festival Vallenato 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

El sábado 2 de mayo tendrá lugar una doble cita con la historia: junto al esperado acto de coronación del nuevo Rey vallenato, se realizará un homenaje especial a El Binomio de Oro de América, agrupación que hace cuarenta y nueve años se instaló en la escena internacional del vallenato con una propuesta renovadora.

El fundador y líder Israel Romero, según la organización, asistirá para recibir el tributo a su trayectoria y al legado de la banda en el género.

El cartel de esa noche será reforzado por la presencia de J Balvin, referente global de la música urbana, que aportará “su energía global a uno de los escenarios más emblemáticos del país”, en palabras de la organización en redes sociales y teniendo en cuenta el anuncio de su gira por diferentes ciudades del país con su Made in Colombia - Ciudad Primavera.

El cierre quedará a cargo de exponentes jóvenes del vallenato como El Churo Díaz y Elder Dayán, encargados de mostrar la vitalidad contemporánea del género para un público que constantemente se renueva.

El Parque de la Leyenda Vallenata fue escenario de una noche cargada de emoción y recuerdos con "Los Silvestrazos de Omar Geles" - crédito @fesvallenato/Instagram

La cuenta oficial del certamen en Instagram resumió el sentimiento que recorre la ciudad: “El Festival ya empezó a latir y tú tienes que estar ahí”, afirmaron, anticipando que aún resta la divulgación de una noche adicional y prometiendo sumar motivos para convertir esta edición en un capítulo memorable de la historia vallenata.

El cartel y las actividades propuestas reflejan la intención de unir generaciones y estilos, repasando tanto el pasado glorioso como la evolución presente de la música vallenata en el país.

Según los organizadores, las presentaciones “prometen eventos inolvidables”, en una edición que se anuncia como una “gran celebración” y que busca asegurar su lugar como referente cultural nacional.

Sobre la venta de boletas para el evento

La venta de boletas para el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 ya comenzó. Los organizadores pusieron a disposición las entradas a través de la plataforma Tu Boleta, permitiendo tanto la compra presencial como en línea.

J Balvin cabeza de lista para el Festival Vallenato en 2026 - crédito @jbalvin/IG

Los interesados deben ingresar a la página web de Tu Boleta, seleccionar la ciudad de Valledupar, el evento y la fecha deseada, elegir la localidad, cantidad de boletas, y realizar el pago con los métodos habilitados por la plataforma. La entrega de boletas puede hacerse de forma electrónica, para impresión en casa, o se pueden reclamar en puntos autorizados.

La organización recomienda adquirir las boletas con anticipación, debido a la alta demanda que caracteriza cada edición. Además, se recuerda a los asistentes que solo las entradas compradas en los canales oficiales serán válidas para el ingreso. El evento tiene opciones de localidades y precios variados para todos los públicos.