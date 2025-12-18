Colombia

J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de artistas invitados al Festival Vallenato 2026

Así lo dio a conocer la fundación, que este año rendirán tributo a Rafael Orozco (qepd) y a Israel Romero, cantante y acordeonero del legendario grupo vallenato Binomio de Oro

Guardar
El cartel de invitados al
El cartel de invitados al Festival de la Leyenda vallenata está listo - crédito Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció la nómina musical que acompañará los días más destacados de la edición número cincuenta y nueve, una celebración que toma como eje el legado de Israel Romero, Rafael Orozco y el legendario Binomio de Oro de América.

La revelación de la programación, difundida también a través de la cuenta oficial del festival en Instagram, consolidó la expectativa que desde hace semanas se percibe en Valledupar, ciudad anfitriona del evento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

J Balvin y Silvestre Dangond
J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de invitados al Festival de la Leyenda Vallenata - crédito @fesvallenato/IG

Para la jornada del viernes, 1 de mayo de 2026, la programación contempla una combinación de figuras que representan tanto el arraigo tradicional como la apertura a nuevas propuestas sonoras.

Silvestre Dangond encabezará la noche al culminar su exitosa gira El último baile y compartir escenario con Juancho de la Espriella, en lo que los organizadores califican como un encuentro de alta emotividad.

A esta presentación se suman las actuaciones de la célebre Guayacán Orquesta, agrupación reconocida por su aporte fundamental a la salsa colombiana, y Jean Carlos Centeno, voz emblemática asociada al Binomio de Oro, que formará parte de la celebración.

El Binomio de Oro será
El Binomio de Oro será el acto homenajeado en el Festival Vallenato 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

El sábado 2 de mayo tendrá lugar una doble cita con la historia: junto al esperado acto de coronación del nuevo Rey vallenato, se realizará un homenaje especial a El Binomio de Oro de América, agrupación que hace cuarenta y nueve años se instaló en la escena internacional del vallenato con una propuesta renovadora.

El fundador y líder Israel Romero, según la organización, asistirá para recibir el tributo a su trayectoria y al legado de la banda en el género.

El cartel de esa noche será reforzado por la presencia de J Balvin, referente global de la música urbana, que aportará “su energía global a uno de los escenarios más emblemáticos del país”, en palabras de la organización en redes sociales y teniendo en cuenta el anuncio de su gira por diferentes ciudades del país con su Made in Colombia - Ciudad Primavera.

El cierre quedará a cargo de exponentes jóvenes del vallenato como El Churo Díaz y Elder Dayán, encargados de mostrar la vitalidad contemporánea del género para un público que constantemente se renueva.

El Parque de la Leyenda
El Parque de la Leyenda Vallenata fue escenario de una noche cargada de emoción y recuerdos con "Los Silvestrazos de Omar Geles" - crédito @fesvallenato/Instagram

La cuenta oficial del certamen en Instagram resumió el sentimiento que recorre la ciudad: “El Festival ya empezó a latir y tú tienes que estar ahí”, afirmaron, anticipando que aún resta la divulgación de una noche adicional y prometiendo sumar motivos para convertir esta edición en un capítulo memorable de la historia vallenata.

El cartel y las actividades propuestas reflejan la intención de unir generaciones y estilos, repasando tanto el pasado glorioso como la evolución presente de la música vallenata en el país.

Según los organizadores, las presentaciones “prometen eventos inolvidables”, en una edición que se anuncia como una “gran celebración” y que busca asegurar su lugar como referente cultural nacional.

Sobre la venta de boletas para el evento

La venta de boletas para el Festival de la Leyenda Vallenata 2026 ya comenzó. Los organizadores pusieron a disposición las entradas a través de la plataforma Tu Boleta, permitiendo tanto la compra presencial como en línea.

J Balvin cabeza de lista
J Balvin cabeza de lista para el Festival Vallenato en 2026 - crédito @jbalvin/IG

Los interesados deben ingresar a la página web de Tu Boleta, seleccionar la ciudad de Valledupar, el evento y la fecha deseada, elegir la localidad, cantidad de boletas, y realizar el pago con los métodos habilitados por la plataforma. La entrega de boletas puede hacerse de forma electrónica, para impresión en casa, o se pueden reclamar en puntos autorizados.

La organización recomienda adquirir las boletas con anticipación, debido a la alta demanda que caracteriza cada edición. Además, se recuerda a los asistentes que solo las entradas compradas en los canales oficiales serán válidas para el ingreso. El evento tiene opciones de localidades y precios variados para todos los públicos.

Temas Relacionados

Festival VallenatoFestival de la Leyenda VallenataJ BalvinSilvestre DangondParque la leyenda vallenataColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Se conoció foto de ingreso al Reino Unido de Zulma Guzmán Castro, colombiana buscada por el crimen de dos menores en Bogotá

La mujer de 50 años era buscada internacionalmente por su presunta implicación en el caso de envenenamiento que conmocionó a la capital colombiana

Se conoció foto de ingreso

Daniel Palacios confirmó su participación en la Gran Consulta de la centroderecha: “Doy el primer paso para rescatar a Colombia”

El precandidato presidencial anunció su decisión de integrarse a la iniciativa de la centroderecha para elegir un candidato único en la primera vuelta de 2026; Palacios destacó la importancia de la unidad y la coherencia con sus convicciones

Daniel Palacios confirmó su participación

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su tercera temporada

La audiencia y ‘el Jefe’ ya eligieron a los primeros habitantes de la casa estudio, prometiendo una convivencia llena de sorpresas, alianzas inesperadas y mucha emoción para los fanáticos

‘La casa de los famosos

Supermercados en Colombia confirman horarios especiales de atención durante las festividades de final de año

Las principales cadenas de supermercados en Colombia informaron cómo operarán durante las festividades de diciembre y enero, detallando días de cierre y horarios habituales, mientras autoridades locales acompañan jornadas comerciales especiales en ciudades como Bogotá

Supermercados en Colombia confirman horarios

La mamá y el hermano de Jaime Esteban Moreno hablaron luego de un mes y medio del crimen del estudiante de los Andes en Bogotá: “No hay Navidad, no hay alegría”

El joven de 20 años de edad fue asesinado a golpes luego de asisitir a una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero: hay dos detenidos hasta el momento y una tercera orden de captura en curso

La mamá y el hermano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños sorprende al

Martha Isabel Bolaños sorprende al confesar que busca pareja joven en redes sociales: “Que tenga entre 18 y 20 años”

Esta fue la condición que le puso Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Tatán Mejía envió contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Deportes

Figura de Santa Fe estaría

Figura de Santa Fe estaría cerca de llegar al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Estos serán los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Así se despidió Marino Hinestroza de Atlético Nacional tras el campeonato de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026