Ingreso Mínimo Garantizado: estos beneficiarios no recibirán el subsidio en diciembre

Los beneficiarios de transferencias sociales en Bogotá enfrentan ajustes en la entrega del Ingreso Mínimo Garantizado este diciembre, según información difundida por las autoridades de la ciudad

El último pago de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en diciembre de 2025 presenta novedades para quienes reciben este apoyo en Bogotá.

Más de 199.000 hogares en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica serán beneficiados mediante la estrategia de distribución escalonada pactada para el cierre de año.

El alcance incluye también a 164.856 beneficiarios clasificados en los componentes de personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y población Emberá en proceso de retorno.

El monto total para diciembre supera $49.000 millones, inversión que cierra el ciclo anual de transferencias directas con una cifra acumulada superior a $597.000 millones, según la Alcaldía de Bogotá.

No todos los grupos vinculados usualmente a la estrategia recibirán pagos en este ciclo. En diciembre, quienes pertenecen a los componentes de Primera Infancia y Educación quedan excluidos de las transferencias.

Esta restricción responde a la suspensión de actividades académicas en jardines infantiles, centros Crecer y colegios oficiales del Distrito.

De acuerdo con la Alcaldía, la condición académica activa constituye un requisito para la entrega de la ayuda, lo que explica la pausa de transferencias entre estos beneficiarios.

La entrega de recursos se efectúa por canales digitales como Daviplata, Nequi, Movii, Dale! y Bancamía, priorizando su uso para agilizar la gestión en los hogares focalizados.

Quienes reciben el pago mediante giro deben esperar la notificación por mensaje de texto antes de acercarse a los puntos Efecty autorizados para retirar el dinero, presentando el documento de identidad registrado en el programa.

Según lo consignado por la Alcaldía de Bogotá, la segmentación por componentes indica que el grupo de pobreza extrema suma 199.000 hogares con una inversión de $21.900 millones, mientras que las víctimas con pertenencia étnica representan 55 beneficiarios y reciben cerca de un millón de pesos.

Las autoridades informaron que el 80% de los titulares del IMG durante 2025 corresponden a mujeres, con el objetivo de reducir la pobreza femenina y las brechas sociales en la capital. Se reconoce la posibilidad de que una persona reciba ayuda en más de un componente, si cumple con varios criterios de focalización.

La política de Ingreso Mínimo Garantizado mantuvo su meta de fortalecer el consumo básico y la estabilidad de los sectores más vulnerables.

Los canales oficiales del Distrito se mantienen disponibles para quienes requieran información adicional o consultas sobre pagos retroactivos, especialmente en el caso de personas mayores.

Respecto a los componentes de personas, la distribución queda de la siguiente forma:

7.600 Jóvenes reciben en conjunto $3.567 millones .

141.700 Personas Mayores acceden a $21.281 millones.

15.400 Personas con Discapacidad suman $2.940 millones.

156 miembros Emberá en proceso de retorno acceden a aproximadamente $88,2 millones.

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado mantiene durante 2025 su objetivo de aliviar los impactos socioeconómicos para los grupos de mayor vulnerabilidad en Bogotá. La acción de transferir estos recursos busca fortalecer la capacidad de consumo básico y la dignidad de los hogares receptoras de la ciudad.