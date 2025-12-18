Gustavo Petro hizo nueva promesa por escándalo de corrupción en la Dian: “Mi gobierno sacará...”

El presidente Gustavo Petro aseguró que eliminará la delincuencia en las Aduanas - crédito Joel González/Presidencia

Los hechos de corrupción en distintas entidades están causando revuelo en Colombia. Eva Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, informó desde la Casa de Nariño que se presume la existencia de una red criminal al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

“Logramos descubrir cómo se está manejando una red criminal dentro de esta entidad. Los sistemas están siendo adulterados y alterados”, indicó la funcionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hecho se suma al asesinato del director de la Dian, seccional Tuluá, Gilberto Jesús Calao González. Carlos Galeano, director de la Dian, aseguró que las mafias que están involucradas en importaciones ficticias y devoluciones irregulares estarían detrás del crimen.

El exdirector de la entidad Luis Carlos Reyes se pronunció sobre las irregularidades que hoy permean a la Dian y recalcó posibles hechos anómalos y equivocados que habrían derivado en el avance de la criminalidad al interior de la Dirección de Impuestos.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, había denunciado presiones para ubicar a ciertas personas en seccionales de la Dian - crédito Colprensa

“Habría ayudado mucho no nombrar al recomendado de @RoyBarreras y ficha de Papá Pitufo en la aduana de Buenaventura, no traer de regreso al mismo jefe de seguridad de la información que por muchos años permitió la infiltración del software, no frenar las modificaciones del sistema Syga que lo acoplaban al nuevo estatuto aduanero para cerrar boquetes abiertos para el contrabando”, señaló, asegurando que la Fiscalía también debió actuar con agilidad ante denuncias por delitos informáticos.

El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos de Reyes, asegurando que, independientemente de las personas que hayan sido ubicadas dentro de la Dian, su Gobierno se encargará de desmantelar la corrupción en su interior. Esa es su nueva promesa.

“Fichas de papa pitufo al que la fiscalía no imputó muy extrañamente, o de alias “Papaya” da lo mismo. Mi gobierno sacará la DIAN y las Aduanas dela delincuencia de los lavadores del dinero de la cocaína”, indicó.

El presidente Gustavo Petro respondió al exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes por comentario que hizo sobre hechos de corrupción que enlodan a la Dian - crédito @petrogustavo/X

La “ficha” de Roy Barreras que llegó a la Dian

Tras salir de la Dian y del Ministerio de Comercio, Luis Carlos Reyes informó que hubo varias personas ligadas o cercanas al Gobierno nacional que le pidieron designar a ciertas personas en puestos de dirección. Una de las personas que le escribió para eso fue el exsenador y exembajador Roy Barreras, que le habría recomendado ubicar a Jerlin Arley Campo Angulo en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

Reyes no lo hizo, pero posteriormente le fue otorgado el cargo. Ese nombramiento causó preocupación porque, según denunció, la hoja de vida de Campo Angulo había sido encontrada en un allanamiento realizado en la casa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”.

En su momento, la entidad defendió este y otros nombramientos, indicando que estaba haciendo una restructuración en todos los puertos para impedir que las organizaciones criminales coopten la entidad. “Doctor Reyes, la Dian está haciendo su trabajo con responsabilidad y firmeza, garantizando el cumplimiento de la ley. Cada situación se analiza con rigurosidad, siempre en defensa del interés público”, precisó.

La entidad aseguró que se encuentra realizando ajustes para el fortalecimiento de sus servicios en sus centros de operaciones, entre ellos, el de Buenaventura - crédito @DIANColombia/X

El software de la Dian, diseñado para “robar”

El mismo presidente Petro ha denunciado irregularidades que afectan a la Dian y a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Justamente, en una rueda de prensa otorgada el 18 de diciembre de 2025, el mandatario aseguró que el software anti-contrabando de la entidad está diseñado para “robar”. Esto habría permitido una defraudación “billonaria” que el Gobierno nacional ha estado revelando.

“Algunos menos radicales que yo dicen: ‘Es incapaz el software de lograr determinar’. El software Lucía tiene tal construcción arquitectónica que permite la fuga de dineros porque no permite controlar. Básicamente, esa es la tesis”, detalló el jefe de Estado.