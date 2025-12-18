Emiro Navarro y La Toxi Costeña despertaron reacciones tras imitar un audio de Karina García en transmisión en vivo: “Se ven económicos”

Redes sociales debaten la imitación de Karina García por parte de La Toxi Costeña y Emiro Navarro - crédito redes sociales Emiro Navarro / TikTok

La transmisión de La Toxi Costeña y Emiro Navarro, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, generó controversia y reacciones divididas en redes sociales tras la imitación de un conocido audio viral de Karina García.

Ambos influenciadores se mostraron en vivo vestidos con elementos propios de la temporada navideña: Emiro utilizó un disfraz de Grinch y La Toxi Costeña lució luces y una corona.

Durante la transmisión, además de interactuar, bailar y responder preguntas de sus seguidores, la atención se centró en el momento en que decidieron recrear el audio con el que Karina García se hizo viral en redes.

El detonante fue el comentario de un internauta que, al observar los atuendos, escribió que ambos se veían “económicos”. La Toxi Costeña y Emiro Navarro aprovecharon la oportunidad para replicar la famosa respuesta de Karina García: “Disque te ves económica, no me digan eso, ay no, la peor noche de mi vida”. La reacción de ambos despertó diversas opiniones en las plataformas, al punto que el tema se posicionó entre las tendencias del día.

Mientras algunos usuarios interpretaron la imitación como una indirecta para la modelo antioqueña, otros consideraron que se trataba de un acto espontáneo y divertido. Comentarios como “tanto que hablaban y ahí imitándola”, “Ellos saben quién es la reina” y “Se ven económicos” reflejaron la polarización del debate y la influencia de las diferencias que existieron durante el reality. Otra parte de los seguidores encontró gracia en la interacción y sugirió que el gesto indicaría que las distancias entre los involucrados están superadas.

Hasta el momento, Karina García no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el video protagonizado por La Toxi Costeña y Emiro Navarro. Vale recordar que, tras su paso por La casa de los famosos Colombia, la influenciadora ha declarado en múltiples ocasiones no guardar rencor hacia ninguno de sus compañeros, si bien reconoció que no logró establecer afinidad con todos los participantes, entre ellos La Toxi Costeña y Yina Calderón.

La controversia en torno a la recreación del audio demuestra la capacidad de los exparticipantes del reality para impactar la conversación digital, ya sea desde la polémica o la comedia, manteniéndose vigentes entre los seguidores del formato y del entretenimiento en Colombia.