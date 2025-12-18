Director del Inpec confirmó que ‘Pipe Tulúa’ sigue recluido en Bogotá, aunque Gustavo Petro aprobó su extradición

El Director Del Inpec Confirmó Que Alias Pipe Tulúa, Sigue Recluido En Bogotá, Aunque El Pasado 11 De Diciembre El Gobierno Firmó Su Extradición - crédito redes sociales/X

La situación de Andrés Felipe Banici, conocido como alias Pipe Tulúa, ha generado atención tras la confirmación de su permanencia en Bogotá, a pesar de que el Gobierno ya firmó su extradición.

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, explicó que la decisión de mantenerlo bajo custodia en la estación de policía de Mártires responde a una estrategia coordinada con la Policía Nacional.

“Andrés Felipe Banici, alias Felipe Tuluá, se encuentra recluido en la estación de policía de Mártires bajo custodia de la Policía Nacional. Una articulación que se hizo hace más o menos tres meses con la policía, precisamente para fortalecer la seguridad, para evitar que haya fugas y demás”, afirmó el funcionario.

El proceso de extradición ya cuenta con la firma oficial, pero aún restan pasos administrativos antes de su ejecución.

El director del Inpec detalló: “Ya está firmada la extradición. Estamos a la espera de los trámites administrativos, pero por ahora no tenemos información de fuga ni nada de eso”, subrayando que la vigilancia permanece estricta y que la responsabilidad directa recae en la Policía Nacional.

La articulación entre el Instituto y la Policía Nacional, según el director, busca evitar cualquier intento de fuga y garantizar la seguridad durante el tiempo que Banici permanezca en territorio colombiano. “Sin embargo, continuamos con los controles, como lo repito, lo tiene la Policía Nacional”, concluyó el director del Inpec.

El juzgado de Villanueva ordenó el traslado de 'Pipe Tuluá' a La Picota tras una tutela que busca proteger sus derechos fundamentales - crédito composición fotográfica Infobae

Petro confirmó la extradición de Pipe Tuluá

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá y señalado como cabecilla de la organización criminal La Inmaculada, fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien aprovechó el anuncio para reiterar su llamado a que la juventud del Valle del Cauca abandone voluntariamente las bandas armadas.

Esta decisión se enmarca en la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional, que busca frenar la violencia y el reclutamiento de jóvenes en estructuras ilegales, al tiempo que enfrenta el desafío persistente del narcotráfico y el contrabando en la región.

En su mensaje publicado el 18 de diciembre en la red social X, el mandatario subrayó que la extradición de Pipe Tuluá no representa un fracaso de la apuesta por el diálogo y la paz, sino que, en sus palabras, “En Valle del Cauca no fracasa la Paz, la Paz nunca fracasa, fracasa es la guerra y la violencia. He extraditado a Pipe Tulúa, jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas”.

Gustavo Petro habló de la violencia en el Cauca y el Valle del Cauca - crédito @petrogustavo

Petro insistió en que la continuidad de la violencia es lo que ha demostrado ser ineficaz, reafirmando así su convicción en la necesidad de persistir en los esfuerzos de reconciliación y desarme.

El presidente también abordó la problemática del contrabando en Tulúa, señalando la existencia de un centro que, apoyado en software de la Dian, facilita estas actividades ilícitas.

Según Petro, “El contrabando es el lavado de dólares de la Cocaína”, lo que vincula directamente este fenómeno con el financiamiento del narcotráfico en el Valle del Cauca. Además, denunció la presunta inacción de las autoridades frente a figuras clave del contrabando, como alias Pitufo, quien, de acuerdo con el mandatario, ha operado durante años con respaldo de influencias policiales y políticas sin ser imputado por la Fiscalía.

Petro reafirma su convicción en la política de paz total, incluso frente a los retos planteados por la extradición del cabecilla conocido como Pipe Tuluá - crédito @petrogustavo

En su publicación, Petro fue enfático al señalar: “Por años el señor alias Pitufo, que la fiscalía extrañamente no imputó, y perdí mi esfuerzo por capturarlo, maneja con influencias policiales y políticas el contrabando. Si el poder político sigue atado al contrabando, pues sigue atado al negocio de la cocaína. La fiscalía que tenía todas las pruebas con el fiscal Andrés Marín, debe retomarlas y actuar”.

El jefe de Estado también relacionó la persistencia de la violencia en ciudades como Cali, Palmira y Jamundí con la acción de bandas delictivas y la falta de políticas redistributivas.