Colombia

Denunciaron a Felipe Saruma ante la Superintendencia de Industria y Comercio por engaño al consumidor

El creador de contenido y ahora aspirante político fue señalado por supuestas irregularidades en la promoción de contratos públicos, lo que ha encendido el debate sobre la transparencia en la nueva era de los ‘influencers’ políticos

La queja se habría interpuesto en la SIC por la violación al estatuto del consumidor - crédito @reytorre_/TikTok

El salto del influencer Felipe Saruma de las redes sociales a la política ha generado una ola de reacciones, especialmente tras conocerse su vinculación con el Partido Cambio Radical para la Cámara de Representantes por Barranquilla y los supuestos contratos con la Alcaldía de Barranquilla para la creación de contenido.

“Con más de 26 millones de seguidores, premios internacionales y una trayectoria forjada desde la resiliencia, llega como un líder fresco, preparado y cercano, capaz de entender el territorio, conectar con la gente”, añade el perfil de Saruma en la descripción de su candidatura.

La controversia se intensificó cuando se hizo pública una denuncia formal en su contra ante la Secretaría de Industria y Comercio, señalando posibles infracciones al estatuto del consumidor por el aparente uso de dineros públicos en su contenido.

El perfil de Felipe Saruma
El perfil de Felipe Saruma se caracteriza por su experiencia en redes sociales, donde suma más de 5 millones de seguidores en Instagram y 11,1 millones en TikTok - crédito captura de pantalla Cambio Radical

Reynaldo Torres, un líder de opinión de la región, explicó a través de redes sociales el motivo de la acción legal en contra del influencer y expareja de Andrea Valdiri:

“Denunciamos a Felipe Zaruma. Sí, ayer radicamos una denuncia formal contra Felipe Zaruma por violar en múltiples ocasiones la ley 1482 de 2011 en su artículo 30, donde se considera engaño al consumidor cuando se hace pasar contenido publicitario pago como si fuera orgánico, y más si este se hace con recursos públicos”, afirmó Torres.

El denunciante señaló la percepción de impunidad que, según él, predomina en la ciudad en el uso de sus recursos públicos: “Es que en Barranquilla estamos acostumbrados a que entre más viva la persona, mejor le va, y que las normas a quienes tienen el poder y el dinero no, no las deben cumplir”.

Felipe Saruma aparece en la
Felipe Saruma aparece en la lista de Cambio Radical para la Cámara de Representantes por Atlántico, resaltando el ingreso de creadores de contenido al escenario político - crédito @felipesaruma/ Instagram

La solicitud ante la autoridad reguladora fue clara. “Pero hoy, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pedimos que se abra una investigación por el incumplimiento del estatuto al consumidor por parte del influencer que ahora salta a la política de la mano del Charismo”.

El salto a la política de Felipe Saruma

El creador de contenido, Felipe Saruma, se ubicó recientemente en el centro de la controversia pública luego de que salieran a la luz contratos que mantiene con la Alcaldía de Barranquilla.

La periodista María Antonia Pardo exhibió documentos que revelarían la asignación de más de 463 millones de pesos a Saruma por conceptos relacionados con promoción y acompañamiento a eventos, especialmente durante el Carnaval de Barranquilla.

Pardo cuestionó que “el susodicho aspirante a la Cámara, influencer, esposo de Andrea Valdiri, recibió de la Alcaldía de Barranquilla más de 463 ‘contraticos’ para promocionar el Carnaval y otras actividades”.

La creadora de contenido cuestionó la falta de "honestidad" de Felipe Saruma - crédito casimillenial.co/TikTok

Este escenario generó críticas sobre la transparencia y el posible favorecimiento a figuras cercanas al clan Char, grupo político con fuerte presencia en el Atlántico y en la administración distrital.

Varios usuarios en redes sociales expresaron su malestar por el destino de cuantiosos recursos públicos a un influencer, y recalcaron su proximidad con las estructuras políticas de la región.

Según la publicación, los contratos habrían tenido como fin “ampliar la visibilidad de eventos garantizando la presencia de influenciadores digitales”, medida que fue leída por parte de la opinión pública como un intento de fortalecer la imagen de aliados del poder local.

‘Alejo’ Vergel, Laura ‘Lalis’ Beltrán,
‘Alejo’ Vergel, Laura ‘Lalis’ Beltrán, Walter ‘Wally’ Rodríguez y Andrés Felipe Camargo, conocido como 'Saruma', (de izquierda a derecha), buscan llegar al Congreso - crédito Instagram

Saruma respondió a las críticas asegurando que “el trabajo realizado cumplió con lo pactado, dentro de la ley y aportando al patrimonio cultural”. El creador defendió la necesidad de “difundir las fiestas y tradiciones para que lleguen a más gente” y rechazó que existieran favores políticos ocultos.

No obstante, las dudas persisten en torno al uso de los recursos estatales y la idoneidad de las campañas de promoción con figuras de alta exposición en redes sociales.

Temas Relacionados

Felipe SarumaContratos Alcaldía de BarranquillaCámara de RepresentantesCandidatura Felipe SarumaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

