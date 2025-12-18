Colombia

Defensa de María Alejandra Benavides recalcó que la exasesora de Ricardo Bonilla actuó bajo órdenes precisas: “No se mandó sola”

El proceso judicial que involucra a la exasesora técnica en el escándalo de la Ungrd avanzó tras la valoración de su contexto funcional, lo que permitió a la defensa demostrar que no tomó decisiones de manera independiente

Guardar
La decisión judicial sobre María
La decisión judicial sobre María Alejandra Benavides marca un giro en el escándalo de la UNGRD y su papel como testigo clave - crédito Colprensa/Captura de pantalla @FiscaliaCol/X

La decisión judicial que involucra a María Alejandra Benavides, exasesora técnica del Ministerio de Hacienda y figura central en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), marcó un punto de inflexión en el proceso que la llevó a convertirse en testigo clave contra el exministro Ricardo Bonilla y otros funcionarios.

La defensa de Benavides, según explicó su abogado Jaime Andrés López a La FM, se fundamentó en la transparencia y en la exposición detallada de los hechos ante la magistrada Aura Rosero Baquero, que valoró especialmente el contexto funcional en el que actuó la exasesora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este enfoque permitió que la magistrada comprendiera que Benavides no actuó de manera autónoma, sino que cumplía órdenes dentro de una estructura jerárquica, lo que resultó determinante en la evaluación judicial.

La defensa de Benavides destaca
La defensa de Benavides destaca la transparencia y la exposición detallada de los hechos ante la magistrada Aura Rosero Baquero - crédito @JennyAngaritaG/X

En la entrevista concedida al medio citado, López subrayó que el proceso fue especialmente complejo para su clienta desde el punto de vista personal y humano. El abogado enfatizó que la defensa no busca celebrar decisiones judiciales, sino que su prioridad fue que se reconociera la veracidad del relato de Benavides y su contexto de actuación.

López afirmó: “Para ella, como ser humano y como persona, ha sido muy difícil todo este proceso”, destacando el impacto emocional que ha tenido el caso en la exfuncionaria.

Uno de los elementos centrales que la magistrada del despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta, según López, fue la naturaleza de las funciones que desempeñaba Benavides.

El abogado explicó que la defensa dejó en manos de la administración de justicia la valoración de las pruebas, pero insistió en que se logró demostrar que su clienta actuó bajo instrucciones precisas.

La magistrada valoró que Benavides
La magistrada valoró que Benavides actuó bajo órdenes jerárquicas y no de manera autónoma en la estructura de la UNGRD - crédito composición fotográfica

López sostuvo: “Le estaban dando una orden funcional”, y recalcó que este aspecto fue clave en el análisis jurídico del caso. Añadió que Benavides se encontraba en un entorno novedoso para ella y que la magistrada pudo establecer la existencia de órdenes claras dentro de la estructura institucional. En palabras del abogado: “María Alejandra no se mandó sola”.

Respecto a los pasos siguientes en el proceso, López manifestó a La FM su respeto por la administración de justicia y evitó anticipar conclusiones sobre el futuro de las investigaciones.

Señaló que serán las autoridades judiciales las que determinen el valor del testimonio de Benavides y definan si corresponde formular acusaciones en los procesos en curso. El abogado aseguró que su clienta está dispuesta a colaborar y a comparecer ante las autoridades cuando sea requerida, reiterando que la decisión sobre su situación jurídica dependerá exclusivamente de los magistrados encargados de cada caso.

Benavides, que fue asesora técnica y enlace con el Congreso en el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, José Antonio Ocampo y, más recientemente, de Ricardo Bonilla en la administración de Gustavo Petro, adquirió notoriedad pública tras ser señalada como intermediaria en el presunto direccionamiento de contratos por más de $92.000 millones a cambio de votos para las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.

La exasesora técnica del Ministerio
La exasesora técnica del Ministerio de Hacienda colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad y cuenta con medidas de protección - crédito X

Posteriormente, optó por colaborar con la justicia mediante un principio de oportunidad, lo que la llevó a convertirse en testigo clave en el caso, aunque esta decisión la expuso a amenazas que obligaron a implementar medidas de protección.

López concluyó en la emisora mencionada que la defensa de Benavides se basó desde el inicio en la transparencia y en la exposición clara de los hechos ante las autoridades judiciales.

Explicó que su labor consistió en presentar la versión de su clienta ante los jueces y permitir que sean ellos quienes adopten las decisiones pertinentes, siempre dentro del marco legal y respetando el procedimiento establecido.

El abogado reiteró que cada proceso debe analizarse individualmente y que la defensa continuará actuando conforme a la ley y a las determinaciones judiciales vigentes.

Temas Relacionados

Escándalo UNGRDMaría Alejandra BenavidesRicardo BonillaJaime Andrés LópezCorrupciónMinisterio de HaciendaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 18 de diciembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 18 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Resultados Sinuano Día 18 de diciembre: todos los números ganadores de HOY

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 18 de

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

La barranquillera continúa arrasando en boletería con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y lo celebró en sus redes sociales

Shakira celebró ‘sold out’ para

Salario mínimo de 2026: los pensionados dicen que “no son justos” los descuentos que les hacen y expusieron su propuesta

El gremio de adultos mayores exige que se reconozcan sus derechos en la negociación y que se eliminen cargas que afectan el bienestar

Salario mínimo de 2026: los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró ‘sold out’ para

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal