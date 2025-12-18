Colombia

Estos son los mejores cursos del Sena para mejorar su hoja de vida y su posicionamiento laboral, según la IA

Distintas áreas de formación han generado interés de cara a la oferta educativa prevista para 2026, sobre todo porque no tienen costo y se abren convocatorias en diferentes épocas del año

El panorama educativo del SENA
El panorama educativo del SENA para 2026 presenta opciones que han despertado expectativas entre quienes buscan nuevas oportunidades de formación - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se consolida como una opción de formación para quienes buscan acceder a programas técnicos y tecnólogos sin altos costos de matrícula.

Según información disponible de la entidad, alrededor de 1,2 millones de aprendices estudian actualmente en los 117 centros de formación del Sena, que ofrece más de diez mil programas y reporta una tasa de satisfacción del 98%.

El acceso a esta institución se realiza a través del portal web de Betowa. El proceso para inscribirse incluye la búsqueda del área de preferencia, la elección del curso y el seguimiento académico junto a instructores, en modalidad presencial o virtual.

La entidad certifica el proceso educativo al finalizar la formación y apoya la vinculación laboral.

Los tecnólogos y cursos del Sena con mayor demanda laboral

De acuerdo con Chatgpt, cinco cursos sobresalen en el perfil de demanda y proyección laboral para 2026 en el Sena.

El calendario académico del SENA
El calendario académico del SENA para 2026 comienza a generar interés entre quienes buscan alternativas de formación para el próximo año - crédito SENA

El listado considera la acelerada transformación tecnológica en los sectores productivos y el peso de las habilidades digitales en mercados laborales públicos y privados.

Tecnólogo en Desarrollo de Software

Este programa apunta a la formación en programación, desarrollo web y de aplicaciones.

Los participantes adquieren competencias en lenguajes de programación y metodologías de desarrollo, que permiten su vinculación en proyectos de software, innovación o tecnología.

Curso de Seguridad Digital / Ciberseguridad

El curso prepara a quienes buscan especializarse en la protección de sistemas, redes y datos. Los contenidos abarcan estrategias de prevención y mitigación de amenazas, así como manejo de protocolos seguros y herramientas de defensa digital.

Marketing digital

El área de mercadeo digital es una de las más solicitadas.

El curso ofrece formación en herramientas clave como posicionamiento SEO, promoción online, administración de redes sociales y análisis de datos para campañas o estrategias de comunicación.

Inglés

La enseñanza del inglés se desarrolla desde nivel básico hasta intermedio. El programa cubre comprensión oral, lectura, escritura y expresión, lo que facilita el acceso a oportunidades laborales y de formación fuera y dentro del país.

Nuevas fechas y modalidades educativas
Nuevas fechas y modalidades educativas en el SENA abren posibilidades para aspirantes que esperan iniciar estudios en distintos programas técnicos y tecnológicos - crédito Sena

Ofimática y herramientas digitales

El programa abarca el aprendizaje de herramientas como Microsoft 365 y Excel. Las habilidades desarrolladas permiten un mejor desempeño en procesos administrativos y operativos en empresas de distintos sectores.

La tendencia en la demanda responde al crecimiento de la economía digital y la necesidad de contar con habilidades prácticas adaptadas a las nuevas dinámicas laborales.

Cada uno de estos cursos está disponible para inscripción a través de los mecanismos oficiales y responde a las necesidades del entorno productivo, según los perfiles definidos por el Sena y respaldados por proyecciones laborales hechas con inteligencia artificial.

Convocatoria del Sena en 2026

Entre noviembre y diciembre de 2025 finalizaron las inscripciones de varios programas de formación, lo que mantiene a numerosos aspirantes atentos a la próxima apertura de cupos para el siguiente ciclo académico.

El Sena figura entre las instituciones educativas de mayor demanda en Colombia. La entidad ofrece una alternativa a quienes buscan desarrollar competencias técnicas y tecnológicas para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Convocatoria del SENA para 2026

El cronograma académico del Sena para 2026, publicado por la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, contempla un esquema trimestral aplicado en los Centros de Formación Profesional a nivel nacional, que abarca la programación administrativa y académica.

El año lectivo comenzará el 29 de enero y finalizará el 12 de diciembre. La publicación de las primeras ofertas educativas, que incluyen cursos y carreras técnicas de diversas duraciones, está prevista entre el 15 y el 25 de enero de 2026.

El primer trimestre se desarrollará entre el 29 de enero y el 14 de abril de 2026, con programas en modalidades presencial y virtual, orientados a distintas áreas de formación. Para el segundo trimestre, el calendario prevé la etapa de inscripciones del 15 al 17 de abril y el desarrollo académico desde el 20 de abril hasta el 6 de julio.

Durante la etapa inicial del tercer trimestre, que irá del 7 al 9 de julio, la entidad planificará la oferta de programas y los horarios de los cursos. El periodo académico comenzará el 10 de julio y se extenderá hasta el 23 de septiembre.

El último tramo del año incluirá una fase organizativa entre el 24 y el 28 de septiembre y las actividades académicas programadas entre el 29 de septiembre y el 12 de diciembre.

Las actualizaciones en la programación
Las actualizaciones en la programación de inscripciones del SENA han captado la atención de quienes planean fortalecer su perfil profesional en el próximo periodo académico - crédito Sena.

La oferta formativa del Sena abarca niveles como operario, auxiliar, formación técnica, profundización técnica y programas tecnológicos, en opciones presencial, virtual y a distancia.

La entidad informa que la disponibilidad de cupos y los periodos de matrícula pueden estar sujetos a cambios operativos, que se notificarán a la comunidad educativa con la debida anticipación.

