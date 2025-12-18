Caso juez Vivian Polanía: sobredosis, la hipótesis que surge tras supuesto hallazgo en su apartamento

Este es uno de los audios que serían de Vivian Polanía donde responsabilizaría al que sería padre de su hijo - crédito RDI Noticias/Facebook

La tarde del miércoles 17 de diciembre, las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de Vivian Polanía, jueza de control de garantías, en su apartamento de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

Junto a ella se encontraba su hija, una bebé de apenas dos meses, que fue trasladado de inmediato a un centro médico debido a un cuadro importante de deshidratación.

Al respecto, surgió una posible hipótesis del caso que se relacionaría con una sobredosis de drogas, de acuerdo con información extraoficial conocida por Blu Radio.

La jueza Polonia Franco había denunciado sentirse perseguida y temer por su vida luego de polémicas públicas en Cúcuta - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Detalles del hallazgo y lo que se encontró en el apartamento

El hallazgo ocurrió después de que el vigilante del edificio donde residía Polanía se comunicó con las autoridades, hacia a las 5:30 p. m., tras no lograr contacto con la jueza durante varias horas.

Cuando la Policía llegó al lugar, ya se encontraban presentes la madre de Polanía, un cerrajero y el hombre encargado de su seguridad, quienes intentaban ingresar al apartamento. “Se ingresa al inmueble y en la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio de nacido”, explicó el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta en diálogo con Blu Radio.

Según el comandante, las primeras inspecciones no evidenciaron signos de violencia en el cuerpo de Polanía. Será Medicina Legal la que establezca la causa exacta del deceso, aunque la citada emisora informó que en el lugar habrían sido halladas más de 20 papeletas de cocaína, apuntando a la posibilidad de una sobredosis.

Sobre el supuesto hallazgo, Ojeda no confirmó este dato y señaló que por la reserva de la investigación no puede entregarse aún información detallada respecto.

La Fiscalía analiza la relación sentimental entre Vivian Polanía y Anuar Salín Jure Balaguera, padre de la menor y última pareja de la jueza - crédito crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

El oficial añadió que, al ingresar al apartamento, la escena no presentaba indicios anormales: la jueza fue encontrada en su cama, arropada, y la bebé a su lado. La evaluación inicial sugiere que Polanía habría muerto durante la madrugada del 17 de diciembre, dato inferido a partir del estado de rigidez cadavérica. La menor, aparentemente, llevaba cerca de 12 horas sin alimentarse antes de su rescate.

Respecto a los últimos movimientos de la jueza, se estableció que el último rastro con vida fue en la noche del martes 16 de diciembre, cuando se comunicó con el escolta de su equipo de protección para pedirle comida.

Al día siguiente, al no obtener respuesta, el escolta contactó a la madre de Polanía y al vigilante, activando los protocolos de búsqueda. “Manifiesta que él ya se retira a descansar hasta el otro día en la mañana cuando intenta comunicarse por vía telefónica con ella y allí ella no responde”, relató Ojeda en la citada entrevista.

Las autoridades mantienen abiertas las hipótesis de homicidio o suicidio, mientras extraoficialmente se conoce una posible sobredosis. El caso sigue bajo la dirección de la Fiscalía de Cúcuta, que asumirá la comunicación de cualquier avance relevante.

Este es otro audio donde se escucha una aparente discusión - crédito RDI Noticias/Facebook

Supuestos audios de Vivian Polanía y su pareja

Tras el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía, se conocieron denuncias públicas que señalan posibles amenazas relacionadas con su entorno personal y profesional. Según publicaciones difundidas en redes sociales, la jueza habría advertido en audios que, en caso de aparecer muerta, responsabilizaba a su expareja, Anuar Salín Jure, por presuntas intimidaciones en su contra.

En dichos audios, que circularon previamente en grupos de mensajería y que no se ha determinado su autoría, el señalado también habría mencionado a Ramón Prieto Jure, exalcalde de Pivijay (Magdalena) y familiar suyo, a quien vinculó con supuestos antecedentes paramilitares para presuntamente intimidar a la juez, que durante el audio de más de tres minutos sostiene que no va a volver a hablar con otra persona que no se menciona explícitamente.

Adicionalmente, en las publicaciones se hace referencia a presuntas irregularidades en procesos de restitución de tierras en Pivijay, así como a obstáculos administrativos denunciados por campesinos despojados, hechos que habrían sido documentados en informes periodísticos previos, y que demostrarían el poder del hombre mencionado.