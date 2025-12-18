Colombia

¿Carlos Lehder buscará ser vicepresidente de Colombia?, exnarco confirmó qué le depara su futuro en Colombia

Además de hablar de su candidatura a la Presidencia de la República, Sondra Macollins indicó que está agotada de que afirmen que su campaña es financiada por el colombo-alemán

Guardar
Carlos Lehder aseguró que solo
Carlos Lehder aseguró que solo está viviendo de la venta de sus libros - crédito @Laredviral/YouTube

Tras presentar más de un millón de firmas, la abogada Sondra Macollins confirmó que será candidata a la Presidencia de Colombia en 2026; sumado a ello, entregó varias entrevistas sobre las propuestas que hará a los votantes.

Sin embargo, en diálogo con La Red Viral, también mencionó lo que ha sido su trabajo representando al exnarcotraficante Carlos Lehder, que volvió a Colombia después de más de 30 años desde su captura y extradición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que el entrevistador mencionó las dudas que existen sobre los ingresos que recibe Lehder, que ha asegurado que todas las propiedades y fortuna que tenía del narcotráfico fue intervenida por el Estado colombiano, Macollins indicó que aprovecharía el espacio para cerrar ese capítulo.

Está viviendo de los libros. Todo el mundo lo sabe, es mejor vender libros que coca, le va a quedar más de lo que le quedó después de 15 años vendiendo cocaína”, respondió la abogada.

Lehder protagonizó una videollamada con
Lehder protagonizó una videollamada con Macollins en medio de la entrevista - crédito @Laredviral/YouTube

Al responder interrogantes del público, la jurista mencionó que su vínculo con Lehder comenzó con la llegada del colombo-alemán al país, recordando que cuando fue capturado ella era una niña.

“Yo siempre he hablado sin pelos en la lengua, como se debe hacer con el país. Hablemos del caso de Lehder, cuando Lehder entró preso, yo no había terminado el bachillerato, cuando sale, que paga sus 33 años por los delitos que cometió, que estaba al nivel de Pablo Escobar, eso todo lo cuenta en el libro".

“Mi fórmula vicepresidencial va a ser una mujer”

En el mismo sentido, descartó que Lehder vaya a participar de su candidatura política o que esté invirtiendo sus activos en la campaña a la Presidencia de la República que ella encabeza.

“Ni por el verraco, no tiene ningún tipo de presentación, hay que meterle seriedad a eso. No creo que ni él esté pensando en hacer política”.

La abogada de Lehder descartó
La abogada de Lehder descartó que el exnarco haga parte de su campaña - crédito @Laredviral/YouTube

En medio de la conversación, Macollins confirmó que ella conoce la misma versión que el excapo ha expuesto al público sobre sus intenciones en el territorio nacional.

“Él es un hombre libre, puede hacer lo que quiera, política podría hacer, vea a todos los parapolíticos que siguen haciéndolo. Él está cansado, relajado, eso ha dicho él (vino a morir a Colombia)”.

Cansada de responder los señalamientos, Macollins decidió hacer una videollamada con Lehder, que respondió algunas preguntas en ese momento.

“El ser humano ha especulado desde que Adán y Eva comenzaron con la existencia. Negativo, una cuestión es que me vendan de méritos que yo no merezco y que les manifiesto, les agradezco la oportunidad, pero yo no estoy afiliado a la política, no respaldo a ningún candidato presidencial. Soy muy obediente de las leyes y el día que haya que votar, yo votare”, indicó Carlos Lehder sobre la posibilidad de que participe en política.

Macollins descartó que Lehder esté
Macollins descartó que Lehder esté financiando su campaña - crédito @Laredviral/YouTube

Por último, el exnarco reafirmó que solo está viviendo de la venta de libros, y celebró que en la actualidad pueda recorrer el país libre y sin señalamientos en su contra tras pagar por sus crímenes en Estados Unidos.

“Mi misión es propagar la literatura de los colombianos y confirmarles que en mi experiencia personal, los libros son el gimnasio de la inteligencia. Sí, ese cuento se lo pueden vender a Hollywood para que haga otra película. Cada cual tiene su libre expresión, yo fui humillado 33 años todos los días por ser extranjero, acá en Colombia creo que ninguna acusación contra mí puede prosperar, siempre estoy dispuesto al diálogo”, puntualizó Carlos Lehder.

Temas Relacionados

Sondra MacollinsCarlos LehderNarcotráficoPresidenciaCandidataLibrosColombia-Noticias

Más Noticias

Curules de paz vuelven a las urnas y siete congresistas buscan reelegirse entre 246 aspirantes

A cuatro años de su estreno electoral, las circunscripciones especiales enfrentan una nueva elección marcada por debates, polémicas y la disputa de 16 escaños entre organizaciones de víctimas y líderes sociales

Curules de paz vuelven a

Euro: cotización de cierre hoy 18 de diciembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 18 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Resultados Sinuano Día 18 de diciembre: todos los números ganadores de HOY

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 18 de

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

La barranquillera continúa arrasando en boletería con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ y lo celebró en sus redes sociales

Shakira celebró ‘sold out’ para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró ‘sold out’ para

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal