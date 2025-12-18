¿Carlos Lehder buscará ser vicepresidente de Colombia?, exnarco confirmó qué le depara su futuro en Colombia

Carlos Lehder aseguró que solo está viviendo de la venta de sus libros - crédito @Laredviral/YouTube

Tras presentar más de un millón de firmas, la abogada Sondra Macollins confirmó que será candidata a la Presidencia de Colombia en 2026; sumado a ello, entregó varias entrevistas sobre las propuestas que hará a los votantes.

Sin embargo, en diálogo con La Red Viral, también mencionó lo que ha sido su trabajo representando al exnarcotraficante Carlos Lehder, que volvió a Colombia después de más de 30 años desde su captura y extradición.

Debido a que el entrevistador mencionó las dudas que existen sobre los ingresos que recibe Lehder, que ha asegurado que todas las propiedades y fortuna que tenía del narcotráfico fue intervenida por el Estado colombiano, Macollins indicó que aprovecharía el espacio para cerrar ese capítulo.

“Está viviendo de los libros. Todo el mundo lo sabe, es mejor vender libros que coca, le va a quedar más de lo que le quedó después de 15 años vendiendo cocaína”, respondió la abogada.

Lehder protagonizó una videollamada con Macollins en medio de la entrevista

Al responder interrogantes del público, la jurista mencionó que su vínculo con Lehder comenzó con la llegada del colombo-alemán al país, recordando que cuando fue capturado ella era una niña.

“Yo siempre he hablado sin pelos en la lengua, como se debe hacer con el país. Hablemos del caso de Lehder, cuando Lehder entró preso, yo no había terminado el bachillerato, cuando sale, que paga sus 33 años por los delitos que cometió, que estaba al nivel de Pablo Escobar, eso todo lo cuenta en el libro".

En el mismo sentido, descartó que Lehder vaya a participar de su candidatura política o que esté invirtiendo sus activos en la campaña a la Presidencia de la República que ella encabeza.

“Ni por el verraco, no tiene ningún tipo de presentación, hay que meterle seriedad a eso. No creo que ni él esté pensando en hacer política”.

La abogada de Lehder descartó que el exnarco haga parte de su campaña

En medio de la conversación, Macollins confirmó que ella conoce la misma versión que el excapo ha expuesto al público sobre sus intenciones en el territorio nacional.

“Él es un hombre libre, puede hacer lo que quiera, política podría hacer, vea a todos los parapolíticos que siguen haciéndolo. Él está cansado, relajado, eso ha dicho él (vino a morir a Colombia)”.

Cansada de responder los señalamientos, Macollins decidió hacer una videollamada con Lehder, que respondió algunas preguntas en ese momento.

“El ser humano ha especulado desde que Adán y Eva comenzaron con la existencia. Negativo, una cuestión es que me vendan de méritos que yo no merezco y que les manifiesto, les agradezco la oportunidad, pero yo no estoy afiliado a la política, no respaldo a ningún candidato presidencial. Soy muy obediente de las leyes y el día que haya que votar, yo votare”, indicó Carlos Lehder sobre la posibilidad de que participe en política.

Macollins descartó que Lehder esté financiando su campaña

Por último, el exnarco reafirmó que solo está viviendo de la venta de libros, y celebró que en la actualidad pueda recorrer el país libre y sin señalamientos en su contra tras pagar por sus crímenes en Estados Unidos.

“Mi misión es propagar la literatura de los colombianos y confirmarles que en mi experiencia personal, los libros son el gimnasio de la inteligencia. Sí, ese cuento se lo pueden vender a Hollywood para que haga otra película. Cada cual tiene su libre expresión, yo fui humillado 33 años todos los días por ser extranjero, acá en Colombia creo que ninguna acusación contra mí puede prosperar, siempre estoy dispuesto al diálogo”, puntualizó Carlos Lehder.