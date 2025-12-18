Bebé de la fallecida jueza Vivian Polanía no habría comido en al menos 12 horas: “Estaba bastante deshidratado”

La jueza Heidy Vivian Polanía Franco fue hallada muerta en su apartamento, en Cúcuta - crédito Instagram

La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento de Cúcuta el miércoles 17 de diciembre, junto a su bebé de aproximadamente dos meses, que presentaba signos de deshidratación y tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con información entregada por las autoridades a Noticias Caracol, el menor habría permanecido sin recibir alimentos por varias horas, luego de la muerte de su madre.

“El bebé se se encontraba bastante deshidratado”, confirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que lideró el procedimiento de hallazgo.

Según relató el oficial, tras recibir la alerta porque la jueza no respondía a los llamados, equipos policiales ingresaron al apartamento acompañados de la madre de Polanía y un cerrajero.

“Ingresamos al apartamento y en la habitación principal encontramos a la juez acostada con el bebé de aproximadamente mes y medio de nacido”, indicó el comandante. El unformado reportó que tras la inspección, no se observaron signos de violencia ni en el cuerpo ni en la escena.

La última publicación de Vivian Polanía en Instagram mostró una ecografía de su hijo y un mensaje de amor dirigido a Mohammed - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

El infante fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica.

“Se traslada hacia un centro asistencial por la complejidad de que el niño no había consumido alimentos, creo que, por más de 12 horas (...) Está en UCI, pero su estado de salud es estable, se está recuperando satisfactoriamente”, explicó el coronel Ojeda Eraso en conversación con el noticiero. Al momento del traslado, el niño solo contaba con el certificado de nacido vivo, ya que no había sido registrado aún.

El menor fue entregado al Icbf

La policía activó protocolos de restitución de derechos para el menor. De acuerdo con el oficial, “también los protocolos nuestros es que Policía de Infancia y Adolescencia le restablezca los derechos y se lo entregamos al Icbf, que determinará a quién se le entregue”, dijo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) será responsable de decidir cuál será el destino futuro del bebé.

Durante la inspección inicial y la recolección de pruebas, los peritos observaron “por la rigidez cadavérica y la lividez que tenía la juez, puedo decirles de que aproximadamente la hora de la muerte sería en la madrugada”, agregó Ojeda Eraso.

La jueza Polonia Franco había denunciado sentirse perseguida y temer por su vida luego de polémicas públicas en Cúcuta - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

El último contacto conocido de la jueza Polanía se produjo la noche anterior con uno de los hombres asignados a su protección, quien le llevó un servicio de domicilio a las 8:00 p. m.

El pedido no fue consumido, y las cámaras de seguridad del conjunto residencial están siendo revisadas por las autoridades.

Las versiones recogidas por la Policía indican que la jueza Polanía no convivía con el padre de su hijo. “Sabemos que no vivían juntos por las versiones que nos da tanto la mamá de la juez como el celador del del conjunto (...) En la entrevista que se le realizó, él indicó que hace dos días no tenía contacto con la jueza”, concluyó el comandante.

Anuar Salín Jure, el esposo de la jueza Polanía

La noticia ha puesto el foco en la familia de la jueza, especialmente en la identidad del padre del bebé. Según información publicada por Semana, se trata de Anuar Salín Jure Balaguera.

El pasado 22 de junio, Vivian Polanía compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Anuar Salín, en la que ambos posaban durante su embarazo y acompañaban la imagen con el mensaje: “Nuestro bebé!”.

La Fiscalía analiza la relación sentimental entre Vivian Polanía y Anuar Salín Jure Balaguera, padre del menor y última pareja de la jueza - crédito crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Al revisar el perfil de Anuar Salín Jure en Instagram, se observa que es administrador de empresas y especialista en alta gerencia. Además, detalla que posee una maestría en Educación - Matemáticas por la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta, y una tecnóloga en Gobierno Local, así como una especialización en Gestión de Talento Humano.

En su perfil de LinkedIn, Anuar Salín se presenta como docente catedrático en una universidad. La muerte de Vivian Polanía ha suscitado diversas hipótesis y reacciones. El coronel Ojeda reiteró que la jueza fue hallada en su cama, arropada, y que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del deceso.