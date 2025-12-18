Petro se pronunció por la muerte de la jueza Vivian Polanía y le llovieron ataques en redes sociales

En sus redes sociales, Petro recordó a la jueza Vivian Polanía, fallecida el 17 de diciembre - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y Vivian Polania/Instagram

El fallecimiento de la jueza Vivian Polanía, reconocida por una serie de polémicas en los últimos años durante algunas de las audiencias en las que ejerció su rol o por la viralización de un video en una fiesta erótica en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta, causó consternación nacional.

La mujer fue hallada sin vida en la tarde del miércoles 17 de diciembre acompañada de su hija de dos meses, que llevaba unas 12 horas sin recibir alimento, según reportaron las autoridades de manera preliminar.

En las horas posteriores y entre las demostraciones de luto y tristeza, el recuerdo de la jueza en las redes sociales estuvo contrastada entre quienes elogiaron la manera en que separó su vida profesional de la personal, y quienes consideraron que no era una persona recatada para lo que exigía su puesto como administradora de la ley.

La jueza Vivian Polanía ganó reconocimiento en redes sociales por sus publicaciones consideradas de caracter provocativo, así como por ser amante del crossfit - crédito Colprensa

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se sumó a la discusión y se refirió a la togada sin eludir en su publicación las controversias que esta protagonizó en el pasado.

“Vivian Polanía es una heroína de la justicia Las mujeres deben vestirse como les dé la gana. Porque estamos en una Colombia Libre, los hombres y las mujeres son libres”, escribió.

Petro destacó que la jueza tenía libertad de vestirse "como se diera la gana", en referencia a las publicaciones en redes sociales que hizo Polanía y generaron debate entre sus colegas - crédito @petrogustavo/X

Las palabras de Petro generaron reacciones divididas, especialmente porque fueron publicadas mientras se confirmaba la medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“El que no está libre es su ministro de economía porque usted lo mandó a comprar el congreso”, “Estás desesperado tuiteando cualquier cosa para desviar la atención de tus 2 fichas que fueron a la cárcel”, fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación.

Por otra parte, hubo usuarios que cuestionaron el estatus que Petro le otorgó como “heroína”, considerando que no era la manera adecuada de referirse a Polanía. “La simpleza con la que se devalúan determinadas expresiones ya no deberían sorprender de parte del presidente de República”, escribió un usuario en respuesta a lo expresado por el mandatario.

Nueva hipótesis en el caso Vivian Polanía

Un hallazgo dio pie a hipótesis extraoficiales alrededor de las causas de muerte de la jueza Vivian Polanía - crédito heidyvivianpolaniafranco/Instagram

En diálogo con Blu Radio, el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta y presente durante el hallazgo del cuerpo sin vida de la togada, contó detalles del momento que llevaron a la formulación de una posible causa de muerte de Polanía.

Según relató, cuando la Policía llegó al lugar ya se encontraban presentes la madre de Polanía, un cerrajero y el hombre encargado de su seguridad, quienes intentaban ingresar al apartamento. “Se ingresa al inmueble y en la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio de nacido”, explicó

Durante las primeras inspecciones de las autoridades no evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo de Polanía. A falta de que Medicina Legal presente su informe estableciendo las causas del deceso, la citada emisora reveló que en el lugar habrían sido halladas más de 20 papeletas de cocaína, apuntando a la posibilidad de una sobredosis.

Cuando se le preguntó por el supuesto hallazgo, Ojeda no confirmó este dato y advirtió que por la reserva de la investigación no puede entregarse más información detallada al respecto.

Cabe señalar que Polanía debió lidiar durante años con un caso diagnosticado de depresión, mismo que dio a conocer luego del episodio en que apareció semidesnuda y fumando un cigarrillo en medio de una audiencia virtual.