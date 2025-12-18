Colombia

Asesinaron al director de la Dian seccional Tuluá en atentado sicarial: la entidad se pronunció

Las autoridades confirmaron que Gilberto Jesús Calao González se movilizaba hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptado por dos sujetos en moto

Gilberto Calao González, director seccional
Gilberto Calao González, director seccional de la Dian fue asesinado al salir de su casa - crédito Policía Valle

Gilberto Jesús Calao González, funcionario que se desempeñaba como director de la Dian seccional Tuluá, fue asesinado en un atentado sicarial ocurrido en el barrio El Jazmín, en el municipio de Tuluá.

Según confirmaron las autoridades locales, el ataque se produjo cuando hombres armados abordaron a Calso González y le dispararon.

“La Policía Nacional informa a la opinión pública que, lamentablemente, en las últimas horas se presentó el homicidio del señor Gilberto Calao González, quien se desempeñaba como Director Seccional de la Dian en Tuluá”, informó la Policía del Valle del Cauca.

Comandante del Departamento de Policía Valle, la brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, habló sobre el asesinato de Gilberto Jesús Calao - crédito Policía Deval

“De acuerdo con información preliminar, el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo en un vehículo de su propiedad momentos al parecer cuando fue abordado por una motocicleta por dos sujetos; quienes lo habrían agredido con arma de fuego”, consta en el reporte de la Policía conocido por Infobae Colombia.

Las autoridades adelantaron el cierre de la zona y pusieron en marcha operativos para identificar y ubicar a los responsables del crimen. También investigan posibles móviles y cuentan con el apoyo de la Fiscalía para esclarecer el asesinato del funcionario.

A su vez, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expresó en un comunicado oficial su profunda consternación tras el asesinato del servidor de la entidad.

Este era el vehículo en
Este era el vehículo en el que se movilizaba en funcionario Gilberto Jesús Calao - crédito redes sociales/X

La Dian resaltó que Calao González era “un funcionario responsable, comprometido, leal a sus convicciones, respetuoso y con un marcado don de gentes”.

Quién era Gilberto Jesús Calao González

El documento también informó que Gilberto Jesús Calao González nació en Lorica, Córdoba, era abogado con especializaciones en administración pública y en instituciones jurídicas de la seguridad social, y formó parte de la Dian durante 16 años.

“El pasado 27 de agosto asumió la Dirección Seccional de Tuluá, cargo desde el cual se destacó por su compromiso institucional y su liderazgo”, señaló la entidad.

Este fue el comunicado de
Este fue el comunicado de condolencias de la Dian en favor de Gilberto Jesús Calao - crédito Dian

La Dian manifestó, además, su rechazo a los hechos con estas palabras “Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia y confiamos en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables”.

Además, informó que ha dispuesto acompañamiento institucional para la familia y el equipo de trabajo del funcionario en este momento difícil.

De la misma manera, la Policía departamental del Valle del Cauca escribió un mensaje de solidaridad a la familia del funcionario, en nombre de la institución nacional: “La Policía Nacional expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, y reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana”.

El 2025: los atentados y homicidios que marcaron el Valle del Cauca

En el último tramo del año, el 16 de diciembre, dos policías perdieron la vida tras un ataque con explosivos en el barrio Mariano Ramos, ubicado en el suroriente de Cali.

Las víctimas, identificadas como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa y Robert Stiven Melo Londoño, fueron blanco de un atentado que evidenció la capacidad de los grupos armados para operar en zonas urbanas.

Este hecho se suma a otros episodios violentos ocurridos en la región, como el atentado contra la base aérea de Cali el 21 de agosto, cuando un camión cargado de explosivos fue detonado, y el ataque con motos bomba registrado el 10 de junio, ambos atribuidos a organizaciones ilegales que buscan desestabilizar la seguridad local.

Atentado registrado el 21 de
Atentado registrado el 21 de agosto en el Valle del Cauca - crédito EFE

La serie de atentados ha puesto en alerta a las autoridades y a la población, quienes han sido testigos de la escalada de violencia en el Valle del Cauca. Los ataques no solo han cobrado vidas, sino que también han dejado daños materiales significativos y han afectado la moral de la fuerza pública y de los habitantes de la ciudad.

La respuesta institucional incluye la evaluación de medidas fiscales para apoyar a quienes han resultado afectados, cuando la presión de grupos como el ELN y otras estructuras armadas ilegales se mantiene latente.

