Colombia

Ya es oficial: Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El empresario aspira al Senado con el respaldo del partido uribista e insta a los votantes a fortalecer el legislativo con figuras comprometidas

La candidatura de Mario Hernández
La candidatura de Mario Hernández representa la búsqueda de renovación dentro del Congreso - crédito Montaje Infobae

El empresario Mario Hernández confirmó su aspiración al Senado de la República por el partido Centro Democrático, a través de un mensaje publicado en la red social X, de cara a los comicios que se realizarán en marzo de 2026.

Con un llamado a fortalecer la representación de su colectividad, Hernández escribió: “Voy de candidato al senado por Centro Democrático, los invito a votar por esta lista, necesitamos los mejores congresistas”.

En su pronunciamiento, Hernández enfatizó en la importancia de elegir representantes con capacidad de liderazgo y compromiso. “Son dos cosas: Presidencia, Senado. Vote Senado Centro Democrático, resumió el empresario, reforzando la instrucción a los simpatizantes sobre el sentido del voto.

La decisión de postularse al legislativo marca un nuevo paso en la trayectoria pública de Mario Hernández, quien ha sido reconocido en Colombia por su participación empresarial y su presencia en debates nacionales.

Con este anuncio, el dirigente se suma a figuras que buscan atraer el apoyo de sectores donde suele tener influencia.

