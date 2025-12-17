Video: así celebró Shakira el título de Junior en la Liga BetPlay, junto a su familia

La barranquillera no se perdió la final entre Junior y Tolima, y celebró junto a sus hijos y su hermano Tonino la nueva consagración del cuadro rojiblanco en la Liga BetPlay - crédito @shakira/Instagram

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025/II ante Deportes Tolima, luego de hacer la ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida y superar por la mínima al cuadro Pijao en el estadio Manuel Murillo Toro.

Con José Enamorado como gran protagonista en ambos partidos y Teófilo Gutiérrez ubicándose en el segundo lugar de los jugadores con más títulos en la historia del club —empatado con Luis Narváez y a uno de Sebastián Viera—, la fiesta se desató en las calles de Barranquilla al llegar así a 11 títulos de liga, superando a Deportivo Cali en el palmarés como el cuarto equipo con más consagraciones en la primera división.

En las celebraciones no faltó Shakira, que compartió un breve fragmento de la celebración en su casa por la obtención del título. La barranquillera, que no es ajena a lo que sucede con el equipo de su ciudad y tiene más de un vínculo con el fútbol por cuenta de su aportación con temas oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA, subió a sus historias de Instagram un clip en el que saltaba abrazada junto a sus hijos Milan y Sasha y su hermano Tonino, luego del silbatazo final en Ibagué.

“Junior tu papá!”, añadió la cantante en un texto que acompaña el video.

Tiempo después, cuando Junior ganó su novena estrella en el primer semestre de 2019 ante Deportivo Pasto, la barranquillera no se cortó al momento de celebrarlo. Acompañado de un video de Los Simpson en el que la familia utiliza atuendos con colores similares a los del equipo barranquillero y especialmente editado, la cantante escribió en X: “Junior “tu papá” campeón de liga!!!!!!!! Me hicieron la noche y me hicieron el día!!! ❤”.

Alejandro Char anunció detalles de la recepción a los jugadores de Junior

El alcalde de la capital de Atlántico confirmó que este miércoles 17 de diciembre a partir de las 6:00 p. m. tendrá lugar el recibimiento a los jugadores que le dieron al cuadro barranquillero su estrella número 11. La cita será en la Ventana de Campeones, conocida popularmente como la Aleta del Tiburón, ubicado en la rotonda de la avenida del Río, en la parte sur del Gran Malecón de la ciudad.

