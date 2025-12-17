Valentina Gómez, candidata colombiana al Congreso de EE. UU., envió temerario mensaje para que voten por ella: “Esto es su vida”

Valentina Gómez envió un nuevo mensaje a sus posibles electores - crédito @ValentinaForUSA/X

Valentina Gómez, candidata republicana de origen colombiano que compite por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 31 de Texas, no deja a un lado sus publicaciones donde deja ver su gusto por las armas de fuego.

Ahora en campaña, ha incrementado los mensajes desafiantes en su perfil público mediante una serie de propuestas y acciones calificadas como polémicas.

Gómez, que busca representar una circunscripción de mayoría republicana ubicada al norte de Austin, fundamenta parte de su aspiración política en un discurso de confrontación directa, con constantes alusiones al uso de armas de fuego y mensajes dirigidos en contra de inmigrantes irregulares, musulmanes y minorías sexuales.

Valentina Gómez, que aspira a llegar al legislativo por Texas, causó un revuelo en las redes sociales, pues propuso ejecutar en la plaza pública a los ilegales que asesinen a ciudadanos estadounidenses - crédito @ValentinaForUSA/X

La mujer ha hecho referencia al porte de armas como herramienta fundamental para la seguridad personal, argumentando que, de obtener un escaño en el Congreso, promoverá esta medida como política prioritaria.

La advertencia de Valentina Gómez tras ataques en Australia

Tras los ataques armados en Australia, el domingo 14 de diciembre de 2025, la candidata utilizó sus redes sociales para emitir comentarios que vinculan el terrorismo con la comunidad musulmana y promueven la restricción migratoria hacia personas de dicha fe.

En relación con el tiroteo registrado en la playa de Bondi, en Sídney, calificado por la Policía local como “ataque terrorista” en el desarrollo de la festividad de Janucá, Gómez publicó: “Restablecer una prohibición total de entrada a musulmanes inmediatamente”.

"Nunca me inclinaré ante una roca estúpida o un profeta pedófilo muerto. La libertad tiene un gatillo", escribió Valentina Gómez - crédito @ValentinaForUSA/X

Asimismo, la candidata argumentó que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo supuestamente habían sido canceladas en Francia por miedo a ataques islámicos, aunque no existen pruebas oficiales sobre esa cancelación.

Refirió también a un ataque perpetrado contra soldados estadounidenses en Siria, en el que fallecieron dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa, según información difundida por el Pentágono.

En un video difundido por ella misma, Gómez señaló, al tiempo que “armaba” un arma: “Este es un AR-15, y se necesita una persona para desarmarlo, volver a armarlo, cargarlo y apretar el gatillo. Pero estos no son el problema. El problema son todos los musulmanes que están cumpliendo la yihad, y no descansarán hasta que todos los cristianos, judíos e hindúes estén muertos”.

Añadió que los criminales “no respetan leyes de armas ni zonas libres de armas”, y llamó a votar por ella “para que Texas sea el peor lugar para que vivan los musulmanes terroristas, que Dios me ayude".

“Recuerden: para mí esto es solo una elección y estoy muy bien protegida, pero para ustedes, esto es su vida”, puntualizó la mujer.

Valentina Gómez, la política religiosa que publica videos armada

El historial de Gómez también incluye acciones públicas contra sectores Lgbtiq+, como la quema de libros relacionados con la diversidad sexual.

No es la primera vez que Gómez es tendencia en redes por mensajes en contra de la población musulmana en Estados Unidos - crédito @ValentinaForUSA/X

Durante la celebración del Día del Capitolio Musulmán de Texas, irrumpió en el evento y profirió acusaciones en contra del Islam, compartiendo el hecho en sus plataformas digitales, afirmando que busca evitar la “islamización de Estados Unidos” y prometió que, en caso de llegar al Congreso, “destruirá el mal y defenderá la cruz”.

La campaña de Gómez ha recaudado más de USD7.000, apoyándose en temáticas afines a corrientes extremas dentro del Partido Republicano. La candidata, que se declara seguidora de Cristo en redes sociales, sostiene: “Digo la verdad, ‘cocino’ a los delincuentes y salvo a los niños”, reafirmando su retórica de confrontación.

Otra de sus declaraciones más controvertidas se destaca la propuesta de ejecutar a inmigrantes irregulares que, según su planteamiento, cometan homicidio o violación contra ciudadanos estadounidenses.

Además, ha difundido videos en los que aparece quemando un ejemplar del Corán usando un lanzallamas, así como manipulando armas de fuego en espacios poco convencionales, incluyendo una piscina.