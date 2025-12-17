Un pasajero muerto y seis más heridos es el saldo inicial del accidente de un bus de Copetran - crédito Redes sociales/X

Un accidente de tránsito ocurrido en la vía Bucaramanga–Arauca dejó como saldo la muerte de José Glemar Jiménez, conductor de la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetrán), y varios pasajeros heridos que, según la empresa, no presentan lesiones de gravedad.

El siniestro, registrado en el sector de El Alto de Santa Inés durante la mañana del miércoles 17 de diciembre de 2025, motivó una investigación por parte de las autoridades para esclarecer las causas exactas del hecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En un comunicado oficial, Copetrán expresó pesar por la pérdida del colaborador y extendió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. La empresa destacó: “La partida de nuestro colaborador nos embarga de una profunda tristeza. Fue un trabajador comprometido, cuya memoria permanecerá en nuestra organización. A su familia y seres queridos les extendemos nuestro acompañamiento, respeto y apoyo en este difícil momento”.

Copetrán aseguró que colabora activamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso - crédito Copetrán

La compañía informó que, de acuerdo con una primera hipótesis, el accidente del bus de placa WOL-764 y número interno 1516 podría haber sido consecuencia de la pérdida de la bancada de la vía mientras el vehículo permitía pasar a una motocicleta que transitaba por el mismo lugar. No obstante, Copetrán subrayó que esta versión está sujeta a verificación y que la investigación oficial sigue en curso.

Revelaron principal hipótesis del accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca y dejó a una persona muerta - crédito Redes sociales/X

“En este doloroso suceso, un bus afiliado a nuestra cooperativa, que cubría la ruta Bucaramanga Arauca, con placa WOL-764 y número intemo 1516, se vio involucrado en un siniestro ocurrido en el sector de EL Alto de Santa Inés. De acuerdo con las primeras hipótesis, el accidente se habría producido por una pérdida de la bancada en la vía, mientras el vehículo daba paso a una motocicleta que transitaba por el mismo lugar, situación que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, puntualiza el comunicado.

Respecto a los pasajeros heridos, la empresa aseguró que “fueron atendidos de manera inmediata y trasladados a centros médicos de la región, donde reciben la atención necesaria. Como empresa, mantenemos comunicación permanente con las instituciones de salud para velar por su bienestar y evolución”. Copetrán reiteró su compromiso con la seguridad vial y afirmó que colabora activamente con las autoridades para esclarecer las circunstancias del accidente.

Y enfatizó: “Reafirmamos, además, nuestro compromiso permanente con la seguridad vial, fortaleciendo acciones preventivas, controles periódicos y mejoras continuas que contribuyan a reducir la accidentalidad en las vías”, según el comunicado.

Accidente de bus escolar en Antioquia

El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

Las dificultades técnicas de un bus pasaron factura a una excursión de estudiantes que se accidentaron en la madrugada del 14 de diciembre de 2025 entre Segovia y Remedios, Antioquia. El siniestro, que dejó 17 fallecidos, 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor, Jonatan Zapata— y más de 20 heridos, plantea aún interrogantes sobre su causa principal.

Mientras las autoridades y la empresa de transporte exploran la hipótesis del microsueño al volante, familiares y sobrevivientes sostienen que las fallas técnicas desempeñaron un papel esencial en la tragedia.

Sobre ese punto, David Rúa, uno de los sobrevivientes, explicó a Noticias Caracol: “El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”.

Rúa relató que la batería necesitó recargarse utilizando otro vehículo y, pese a ello, los problemas continuaron, afectando la climatización e incrementando la incomodidad y preocupación de los pasajeros. A esto, agregó que “el conductor mantuvo la puerta abierta durante todo el trayecto como medida ante la falta de ventilación”, lo que implicaba un riesgo añadido para todos a bordo.