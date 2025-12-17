Colombia

Petro dijo estar de acuerdo con Trump respecto al fentanilo: “Mi país colaborará para evitar que lleguen insumos para su producción”

La declaración del presidente colombiano subraya la importancia de la cooperación internacional, pero enfatiza en que la mayor parte de la fabricación de la droga ocurre en territorio estadounidense

Guardar
Petro reiteró su compromiso de
Petro reiteró su compromiso de impedir que materiales para la fabricación de la sustancia lleguen a redes criminales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS/Kevin Lamarque

El lunes 15 de diciembre, el mandatario estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que designa al fentanilo —sustancia responsable de graves daños en la sociedad de Estados Unidos en los últimos años— “como un arma de destrucción masiva”.

Ante esta medida, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, expresó en su cuenta de la red social X su respaldo a la postura de Trump sobre el fentanilo: “Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además de decir que estaba de acuerdo con el mandatario de los Estados Unidos en su mensaje, Petro subrayó la gravedad del problema y aseguró que Colombia está dispuesta a cooperar plenamente para impedir que los componentes necesarios para fabricar esta sustancia lleguen a las manos equivocadas.

“Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los Estados Unidos que lo consume. Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

Gustavo Petro dijo que estaba
Gustavo Petro dijo que estaba de acuerdo con Donald Trump en su cuenta en la red social X - crédito @petrogustavo

En su mensaje, el primer mandatario del país añadió que recientemente había autorizado la extradición de un colombiano vinculado a la producción de fentanilo.

Sin embargo, explicó que, tras revisar el caso, quedó claro que la fabricación de la droga se realizaba en territorio estadounidense, según él. De esta forma, el mandatario insistió en que la principal responsabilidad recae en Estados Unidos a la hora de frenar la fabricación interna de esta sustancia.

“Extradité un colombiano por producción de fentanilo, pero leyendo su caso, este colombiano producía el fentanilo en Pensilvania. Es un arma de destrucción masiva y Estados Unidos debe cuidar que se deje de producir mayoritariamente en los Estados Unidos”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

En su mensaje, el primer
En su mensaje, el primer mandatario del país añadió que recientemente había autorizado la extradición de un colombiano vinculado a la producción de fentanilo - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

Por su parte, Donald Trump, con respecto a la medida antes mencionada, desde la Casa Blanca, comentó: ”Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es".

El presidente Donald Trump enfatizó la magnitud de la crisis causada por el fentanilo en Estados Unidos y comparó el impacto de esta droga con el de una guerra devastadora. Trump destacó que el número real de muertes supera con creces los registros oficiales y advirtió sobre la gravedad del problema.

En palabras de Trump: “Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”.

El presidente Donald Trump enfatizó
El presidente Donald Trump enfatizó la magnitud de la crisis causada por el fentanilo en Estados Unidos y comparó el impacto de esta droga con el de una guerra devastadora - crédito REUTERS/Nathan Howard/File Photo

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre los años 2021 y 2023 más de 250 mil personas perdieron la vida por sobredosis vinculadas a opioides sintéticos, siendo el fentanilo la principal causa.

Durante una ceremonia dedicada a reconocer a personal militar por su trabajo en la frontera con México, Trump oficializó la nueva orden ejecutiva. Allí, el presidente afirmó: “No cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

El mandatario republicano afirmó que bajo su administración se ha conseguido, en sus palabras, “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”. Además, sostuvo que China está “colaborando estrechamente” con Estados Unidos “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”.

Y agregó: “Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpFentaniloGustavo Petro y Donald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos instó a los colombianos a evitar confrontaciones en Navidad: “No hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

La recomendación del exjefe de Estado busca que las celebraciones decembrinas se enfoquen en el diálogo sobre proyectos personales y sueños colectivos, dejando de lado los debates partidistas que suelen surgir en estas reuniones

Juan Manuel Santos instó a

Ya es oficial: Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El empresario aspira al Senado con el respaldo del partido uribista e insta a los votantes a fortalecer el legislativo con figuras comprometidas

Ya es oficial: Mario Hernández

ELN habría usado sofisticada tecnología en atentado contra patrulla de la Policía en Cali, que dejó dos uniformados muertos: camuflaron cámaras

Las investigaciones avanzan luego del ataque que cobró la vida de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, mientras se analizan los dispositivos tecnológicos empleados

ELN habría usado sofisticada tecnología

Convocatoria del Sena en 2026: las fechas en las que podrá inscribirse para cumplir el sueño de estudiar gratis

El próximo año seguirá la oferta para los colombianos que quieran iniciar su formación para el trabajo, un proceso que fortalece la hoja de vida para la vinculación laboral

Convocatoria del Sena en 2026:

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres y está capturada

El medio The Sun confirmó que la mujer, buscada con circular roja de la Interpol, fue rescatada en luego de haber sido vista en una circunstancia “angustiosa” en el río europeo

Zulma Guzmán, señalada de envenenar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin en Medellín y conoció el lado más íntimo del artista: “Un templo de paz”

Deportes

Él es Alfredo Arias, el

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y que quedó campeón de Colombia

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas