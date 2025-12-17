Petro dijo estar de acuerdo con Trump respecto al fentanilo: “Mi país colaborará para evitar que lleguen insumos para su producción”

Petro reiteró su compromiso de impedir que materiales para la fabricación de la sustancia lleguen a redes criminales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS/Kevin Lamarque

El lunes 15 de diciembre, el mandatario estadounidense Donald Trump emitió una orden ejecutiva que designa al fentanilo —sustancia responsable de graves daños en la sociedad de Estados Unidos en los últimos años— “como un arma de destrucción masiva”.

Ante esta medida, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, expresó en su cuenta de la red social X su respaldo a la postura de Trump sobre el fentanilo: “Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”.

Además de decir que estaba de acuerdo con el mandatario de los Estados Unidos en su mensaje, Petro subrayó la gravedad del problema y aseguró que Colombia está dispuesta a cooperar plenamente para impedir que los componentes necesarios para fabricar esta sustancia lleguen a las manos equivocadas.

“Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los Estados Unidos que lo consume. Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”, escribió el jefe de Estado en su publicación.

Gustavo Petro dijo que estaba de acuerdo con Donald Trump en su cuenta en la red social X - crédito @petrogustavo

En su mensaje, el primer mandatario del país añadió que recientemente había autorizado la extradición de un colombiano vinculado a la producción de fentanilo.

Sin embargo, explicó que, tras revisar el caso, quedó claro que la fabricación de la droga se realizaba en territorio estadounidense, según él. De esta forma, el mandatario insistió en que la principal responsabilidad recae en Estados Unidos a la hora de frenar la fabricación interna de esta sustancia.

“Extradité un colombiano por producción de fentanilo, pero leyendo su caso, este colombiano producía el fentanilo en Pensilvania. Es un arma de destrucción masiva y Estados Unidos debe cuidar que se deje de producir mayoritariamente en los Estados Unidos”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

En su mensaje, el primer mandatario del país añadió que recientemente había autorizado la extradición de un colombiano vinculado a la producción de fentanilo - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

Por su parte, Donald Trump, con respecto a la medida antes mencionada, desde la Casa Blanca, comentó: ”Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es".

El presidente Donald Trump enfatizó la magnitud de la crisis causada por el fentanilo en Estados Unidos y comparó el impacto de esta droga con el de una guerra devastadora. Trump destacó que el número real de muertes supera con creces los registros oficiales y advirtió sobre la gravedad del problema.

En palabras de Trump: “Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”.

El presidente Donald Trump enfatizó la magnitud de la crisis causada por el fentanilo en Estados Unidos y comparó el impacto de esta droga con el de una guerra devastadora - crédito REUTERS/Nathan Howard/File Photo

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre los años 2021 y 2023 más de 250 mil personas perdieron la vida por sobredosis vinculadas a opioides sintéticos, siendo el fentanilo la principal causa.

Durante una ceremonia dedicada a reconocer a personal militar por su trabajo en la frontera con México, Trump oficializó la nueva orden ejecutiva. Allí, el presidente afirmó: “No cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

El mandatario republicano afirmó que bajo su administración se ha conseguido, en sus palabras, “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”. Además, sostuvo que China está “colaborando estrechamente” con Estados Unidos “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”.

Y agregó: “Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”.