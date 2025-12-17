Juan Manuel Santos instó a los colombianos a evitar confrontaciones en Navidad: “No hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

Juan Manuel Santos llama a la convivencia y el respeto en su mensaje navideño dirigido a los colombianos - crédito @JuanManSantos/X

A pocos días de las celebraciones de fin de año, el expresidente Juan Manuel Santos difundió un mensaje navideño en el que instó a los colombianos a priorizar la convivencia y el respeto durante los encuentros familiares de diciembre, en un contexto marcado por la inminente carrera presidencial de 2026 y la creciente polarización política.

En su intervención, publicada en su cuenta de X, el exmandatario apeló a la importancia de no permitir que las diferencias ideológicas deterioren las relaciones personales, especialmente en una época tradicionalmente dedicada a fortalecer los lazos familiares y sociales.

En el cierre de su mensaje, Santos enfatizó la necesidad de reconciliación cotidiana, invitando a dejar de lado las confrontaciones políticas en favor de conversaciones sobre proyectos personales y sueños colectivos. “En este diciembre, paz, hermanos”, expresó el exjefe de Estado, subrayando el valor de la armonía en las celebraciones navideñas.

El video, difundido en redes sociales, mostró a Juan Manuel Santos en un tono distendido, describiendo escenas típicas de las reuniones decembrinas: el familiar que bebe en exceso, las discusiones sobre fútbol y, especialmente, los debates políticos que suelen surgir en torno a la mesa.

El expresidente Juan Manuel Santos advirtió sobre el impacto negativo de la polarización política en las reuniones familiares de diciembre - crédito Carlos Ortega/EFE

El expresidente aconsejó: “No se peleen por política ni por políticos. No vale la pena dañar una novena. No es justo atorarse con un buñuelo porque su primo no le gusta el candidato por el que usted va a votar”.

Santos utilizó una metáfora para referirse a la fauna política del país, aludiendo a los símbolos y figuras que han protagonizado el debate electoral reciente. “No hay que perder amigos en nombre de tigres, jaguares, leones o cocodrilos, ni por ningún animal de la fauna política”, afirmó, en clara referencia a las narrativas empleadas por distintas campañas.

El exmandatario propuso que las conversaciones de fin de año se centren en temas como el emprendimiento, la educación, los planes de viaje o las aspiraciones personales, en lugar de las disputas políticas. Según Santos, diciembre debe ser un espacio para compartir ilusiones y proyectos, y no para profundizar divisiones.

Expresidentes le solicitaron a la Corte Constitucional que declare sin efectos el acuerdo de zona binacional con Venezuela

La Corte Constitucional estudia la legalidad del memorando que creó la zona binacional entre Colombia y Venezuela - crédito Corte Constitucional

El debate sobre la zona binacional entre Colombia y Venezuela escaló en la Corte Constitucional, en la que cuatro expresidentes (Santos, Duque, Gaviria y Uribe) solicitaron que se declare sin efectos jurídicos el memorando que dio origen a este acuerdo.

La controversia no solo gira en torno a la legalidad del instrumento, sino a sus implicaciones para la seguridad y la institucionalidad, en un contexto marcado por denuncias de violaciones de derechos humanos y la presunta complicidad entre grupos armados ilegales y la Guardia Militar Venezolana.

En sus intervenciones ante el despacho del magistrado Carlos Camargo, los exmandatarios coincidieron en que el memorando firmado por el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro trasciende la naturaleza de un simple acuerdo administrativo.

El expresidente César Gaviria sostuvo que el documento constituye más que una declaración política, al aproximarse a un “tratado internacional”, según su concepto presentado a la Corte Constitucional.

Gaviria argumentó que el memorando establece compromisos que “exceden la informalidad propia de los memorandos” y crea una zona económica especial con acciones concretas en integración territorial, infraestructura, movilidad, comercio y regulación aduanera.

Por ello, solicitó a la Corte que declare que el Memorándum de Entendimiento “no surte efectos jurídicos en el ordenamiento colombiano, en tanto no es vinculante y no se surte la aprobación por el Congreso”.

Desde otra perspectiva, el expresidente Álvaro Uribe calificó el acuerdo como un “verdadero tratado internacional de facto” que no fue sometido a la aprobación del Congreso ni al control previo de constitucionalidad, lo que, en su opinión, vulnera la arquitectura institucional establecida por la Constitución de 1991.

Álvaro Uribe denuncia que la contraparte venezolana carece de legitimidad democrática y viola derechos humanos - crédito Reuters

Uribe Vélez subrayó la gravedad de que “la contraparte venezolana no reúne condiciones mínimas de legitimidad democrática y existe una constatación reiterada, consistente y ampliamente documentada por organismos internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen que la gobierna”.

Con base en estos argumentos, solicitó a la Corte que reconozca la naturaleza de tratado internacional del memorando y que su firma y ejecución desconocieron el procedimiento constitucional.

El expresidente Iván Duque, por su parte, afirmó que el memorando “no es un acto administrativo, ni ninguna otra expresión positiva de las funciones del Gobierno nacional; y, por tanto, no es vinculante ni puede ser objeto de ninguna acción o gasto”. Esta postura refuerza la idea de que el acuerdo carece de sustento jurídico para generar obligaciones o compromisos para el Estado colombiano.

En el mismo sentido, el expresidente Juan Manuel Santos presentó su concepto ante la Corte, aunque aclaró que no contaba con los elementos suficientes para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del acuerdo. No obstante, advirtió que la iniciativa resulta inconveniente para el país y para las Fuerzas Militares, al señalar que “es muy conocida la complicidad que los grupos armados ilegales y la Guardia Militar Venezolana mantienen en esa zona”.

Las posiciones de los exmandatarios han debilitado el sustento jurídico del acuerdo firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Nicolás Maduro, mientras la Corte Constitucional avanza en el análisis de la demanda que podría definir el futuro de la zona binacional.