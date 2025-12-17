Jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo reveló el plan para mantener los diálogos pese a inclusión del grupo criminal en la Lista Clinton

Estados Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton y genera incertidumbre sobre el futuro de los diálogos de paz en Colombia - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales/Colprensa

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue incluido en la llamada Lista Clinton, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), al ser designado como grupo terrorista.

Según informó el Departamento de Tesoro de EE. UU., la medida responde a la peligrosidad y al alcance global del grupo, que opera en al menos 28 países de cuatro continentes.

Esta decisión plantea interrogantes sobre el futuro de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y este grupo armado, el más numeroso de Colombia con cerca de 9.000 integrantes, que se desarrolla en Doha, Catar, y ha tenido dos ciclos donde se han pactado dos acuerdos entre las partes.

Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro con el grupo armado, se pronunció sobre la determinación del gobierno norteamericano y aseguró que la continuidad del proceso está en manos del mandatario nacional.

“El presidente debe evaluar esta situación y cómo afecta su decisión de continuar con las negociaciones o no”, explicó el negociador en declaraciones a El Espectador, agregando que por ahora considera prematuro anticipar su impacto.

No obstante, advirtió que la designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera por el Gobierno de Donald Trump siempre estuvo latente en la mesa de conversaciones.

“Desde el momento en que llegó el presidente Trump y anunció que varios grupos serían nombrados como organizaciones terroristas, esto era una posibilidad. Incluso había indicios de que Estados Unidos podía asignar esa categoría a otros grupos, aunque no a este. Era un proceso que venía desarrollándose”, sostuvo el funcionario al diario bogotano.

Incluso, recordó que, en anteriores procesos de paz, el Estado colombiano dialogó con organizaciones que fueron considerados como terroristas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

“Las Farc en su momento, al igual que el ELN, son unas organizaciones consideradas terroristas tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. Eso es desde hace varios años. Habrá que analizar los contextos, pero no es una novedad que el Estado colombiano adelante procesos de conversación con organizaciones que son designadas o indicadas como terroristas”, puntualizó.