Hermano de Germán Vargas Lleras advierte acciones judiciales contra Petro por acusaciones sobre Nueva EPS: “No se equivoque”

Enrique Vargas Lleras advierte acciones judiciales contra Gustavo Petro por acusaciones sobre la crisis de la Nueva EPS - crédito Cámara de Comercio de Bogotá/Presidencia

La confrontación entre Enrique Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro por la crisis de la Nueva EPS escaló en las últimas horas, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades judiciales y la integridad de los actores políticos involucrados.

El empresario, vinculado a Cambio Radical, advirtió que no dudará en recurrir nuevamente a la justicia si el mandatario persiste en lo que considera ataques infundados, y celebró que el país se acerca al final del actual Gobierno, asegurando que Petro deberá responder ante los tribunales por sus acciones.

En el tramo final de su mensaje, Vargas Lleras enfatizó: “No me cabe la menor duda de que, en diciembre de 2026, usted estará respondiendo ante los estrados judiciales nacionales e internacionales por sus actos y abusos”.

El cruce de declaraciones entre Petro y Vargas Lleras intensifica la tensión política por la crisis del sistema de salud - crédito @EnriqueVargasLl / X

Además, subrayó que la Corte ratificó la integridad de su conducta frente a los señalamientos del presidente, y reiteró su disposición a acudir a una tutela si Petro insiste en lo que calificó como “matoneo verbal y digital”.

El intercambio se originó tras la difusión de un video en las redes de Cambio Radical, en el que se mostraba la difícil situación de los pacientes para acceder a servicios de salud, incluyendo imágenes de una mujer que se arrojó al suelo suplicando atención médica.

La colectividad cuestionó a Petro sobre las ocasiones en que la justicia le ha ordenado rectificar sus afirmaciones respecto a la Nueva EPS, lo que provocó la reacción del mandatario.

En respuesta, Gustavo Petro señaló desde su cuenta de X: “Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en la Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS y que allí están vinculados importantes figuras de su partido. Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud y es muy extraño que su partido se haya opuesto”.

El presidente Gustavo Petro vincula a figuras de Cambio Radical con el desfalco de la Nueva EPS y defiende la reforma a la salud - crédito @petrogustavo / X

El jefe de Estado vinculó así a figuras cercanas a los hermanos Vargas Lleras con las irregularidades que afectan a la entidad de salud, y defendió la reforma como una medida para prevenir nuevos desfalcos.

Enrique Vargas replicó en su perfil de la misma red social: “Señor Petro, no olvide que existen varios fallos judiciales en su contra que le han ordenado rectificar sus falsas afirmaciones, así como cesar el matoneo verbal y digital que usted ha promovido de manera sistemática. No se equivoque: no dudaré en acudir nuevamente a una tutela si insiste en esas conductas”.

El empresario insistió en que la justicia ha sido clara respecto a la falsedad de los señalamientos y defendió su trayectoria como “íntegra e intachable” en relación con la Nueva EPS.

El cruce de declaraciones evidencia la tensión entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, en un contexto marcado por la crisis del sistema de salud y la discusión sobre la reforma impulsada por el gobierno.

La discusión sobre la reforma a la salud se enmarca en acusaciones cruzadas y fallos judiciales relacionados con la Nueva EPS - crédito Leonardo Duque

La crisis financiera de la Nueva EPS pone en riesgo la atención médica

En paralelo, el agravamiento de la crisis financiera en la Nueva EPS amenaza con profundizar la suspensión de servicios médicos y el acceso a tratamientos para pacientes de alto costo, según advirtió Néstor Álvarez, vocero de este grupo de usuarios.

Álvarez alertó que la deuda de la entidad continúa en aumento mes a mes durante 2025, lo que provocó que varias IPS interrumpan la prestación de servicios, tanto de manera explícita como implícita.

Esta situación, según el representante, se agravó ante la perspectiva de que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2026 no contemple los servicios no brindados en 2025, lo que podría dejar sin cobertura a numerosos pacientes en un semestre que coincide con un periodo electoral.

En las últimas dos semanas, los usuarios presentaron más de 3.000 quejas por la falta de respuesta de la Nueva EPS, sin que hasta el momento la entidad haya ofrecido soluciones concretas. Álvarez señaló que, aunque en diciembre suele disminuir la demanda de servicios, en enero se espera un deterioro aún mayor en la entrega de medicamentos y atenciones médicas, ya que muchos pacientes regresan con enfermedades descompensadas y sin haber recibido los tratamientos oportunos.

Más de 3.000 quejas de usuarios evidencian la falta de respuesta y soluciones concretas por parte de la Nueva EPS- crédito Nueva EPS

El vocero de pacientes de alto costo también denunció la falta de una hoja de ruta clara por parte de los interventores designados para la administración de la EPS. Según Álvarez, la relación con estos funcionarios es compleja debido a la alta rotación de directivos y a la escasa disposición para dialogar con las organizaciones de pacientes.

Recordó que el 15 de octubre realizaron un plantón frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la creación de una mesa de trabajo, actualmente denominada “mesa de crisis por el derecho a la vida”.

No obstante, afirmó que el interventor actual no accedió a reunirse directamente con los pacientes, delegando los encuentros en funcionarios sin competencia en los temas críticos.

El representante insistió en que la incertidumbre financiera de la Nueva EPS y la ausencia de respuestas efectivas ponen en riesgo la continuidad de la atención para miles de usuarios que dependen de tratamientos costosos y permanentes.