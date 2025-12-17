Colombia

Hermanas colombianas adoptadas por distintas familias se reencontraron 26 años después: así fue el emotivo momento

Rachel Weiner relató que, gracias a la difusión que hizo de su caso en TikTok, encontró a su hermana con quien piensa visitar Colombia

Rachel ha compartido todo el
Rachel ha compartido todo el proceso en TikTok - crédito composición fotográfica

El reencuentro de dos hermanas colombianas adoptadas en diferentes continentes, tras 26 años de separación, se concretó gracias a la exposición de su historia en redes sociales, según relató Rachel Weiner al medio Red+ Noticias.

La joven, adoptada por una familia estadounidense y residente en Nueva York, compartió en plataformas digitales el proceso que la llevó a conocer a su madre biológica y, de manera inesperada, a descubrir la existencia de una hermana adoptada en Suecia.

Ambas planean viajar juntas a Colombia, el país donde nacieron y del que fueron separadas siendo bebés, para reconectar con sus raíces.

En el relato recogido Rachel detalló que el reencuentro con su hermana, Emily, se produjo después de que esta última viera un video publicado en redes sociales en el que Rachel narraba su experiencia de adopción y el hallazgo de su madre biológica.

Emily, quien fue adoptada por una familia sueca en el año 2000, reconoció en la historia de Rachel detalles idénticos a los suyos, incluida una foto en blanco y negro de su madre biológica, Mariana, que ambas conservaban desde la infancia.

Rachel recordó el impacto de ese primer contacto: “Así que básicamente tenía todos mis datos en un solo video. Ella lo vio y pudo darse cuenta de que teníamos básicamente la misma historia. Así que cuando me escribió, realmente no sabía qué creer porque fue un gran impacto, pero por supuesto en el buen sentido. Y aquí estamos ahora, fui a visitarla y vamos a ir juntas a Colombia, así que es un círculo completo”.

La historia de Rachel comenzó en 1998, cuando fue adoptada en Colombia por una familia de Estados Unidos. Desde pequeña, sus padres le hablaron abiertamente sobre su origen y le mostraron la fotografía de su madre biológica, lo que alimentó su deseo de conocer sus raíces.

“Sí, ellos me lo dijeron desde que era un bebé o desde que podía hablar y entender las cosas, que yo era adoptada y nunca omitieron ningún detalle. Siempre quisieron que supiéramos de dónde veníamos y recuerdo que cuando tenía como 3 o 4 años, nos contaban nuestra historia, de dónde veníamos. Siempre quise conocer Colombia, quería visitarla y de hecho voy a ir oficialmente ahora a finales de mayo por primera vez desde que fui adoptada”, relató Rachel al medio.

