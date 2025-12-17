Colombia

En video: usuarios de Transmilenio armaron el primer día de la novena en un bus

Un grupo de personas aprovechó la aglomeración en un bus del sistema de transporte público en Bogotá para dar inicio a la Novena de Aguinaldos

En redes sociales llamó la atención un grupo de personas que rezó la novena en Transmilenio - crédito @harol_avila / TikTok

La celebración de las novenas en Colombia constituye una de las tradiciones más arraigadas de la temporada navideña, extendiéndose durante 9 días, del 16 al 24 de diciembre, reuniendo a familias y amigos en torno a la preparación espiritual para la Nochebuena y el nacimiento de Jesús.

Este ritual, que combina rezos, villancicos y la degustación de platos típicos como buñuelos y natilla, representa un pilar de la identidad cultural y religiosa del país.

Sin embargo, debido a los trancones y el ritmo de trabajo en Bogotá, muchas personas no alcanzan a llegar a sus casas o sitios de reunión para unirse a la celebración, es entonces cuando nace la creatividad para no perder la tradición.

Un video difundido en redes sociales captó el instante en que, entre el bullicio y la multitud de un bus articulado, varias voces se unieron para recitar la oración correspondiente al primer día de la Novena en Transmilenio.

En el clip incluso se observa a una joven con gorro navideño mientras de fondo se oye: “Lectura del primer día: en el principio de los tiempos...”.

La escena ha causado risa en redes sociales, donde muchos afirman que una novena sin buñuelo y natilla no es parte de la celebración oficial.

