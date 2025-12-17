En video: usuarios de Transmilenio armaron el primer día de la novena en un bus

En redes sociales llamó la atención un grupo de personas que rezó la novena en Transmilenio - crédito @harol_avila / TikTok

La celebración de las novenas en Colombia constituye una de las tradiciones más arraigadas de la temporada navideña, extendiéndose durante 9 días, del 16 al 24 de diciembre, reuniendo a familias y amigos en torno a la preparación espiritual para la Nochebuena y el nacimiento de Jesús.

Este ritual, que combina rezos, villancicos y la degustación de platos típicos como buñuelos y natilla, representa un pilar de la identidad cultural y religiosa del país.

Sin embargo, debido a los trancones y el ritmo de trabajo en Bogotá, muchas personas no alcanzan a llegar a sus casas o sitios de reunión para unirse a la celebración, es entonces cuando nace la creatividad para no perder la tradición.

Un video difundido en redes sociales captó el instante en que, entre el bullicio y la multitud de un bus articulado, varias voces se unieron para recitar la oración correspondiente al primer día de la Novena en Transmilenio.

En el clip incluso se observa a una joven con gorro navideño mientras de fondo se oye: “Lectura del primer día: en el principio de los tiempos...”.

La escena ha causado risa en redes sociales, donde muchos afirman que una novena sin buñuelo y natilla no es parte de la celebración oficial.