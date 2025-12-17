Dilian Toro a Gustavo Petro: “El Valle del Cauca necesita que usted se ponga al mando para recuperar la soberanía”

La gobernadora Dilian Toro y el presidente Gustavo Petro se enfrentan por la estrategia de seguridad en el Valle del Cauca, tras recientes atentados y limitaciones en la fuerza pública. - crédito Camila Díaz/Colprensa

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió con un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro, cuestionando la estrategia de seguridad del Gobierno nacional y reclamando mayor liderazgo frente a los desafíos que enfrenta la región en materia de orden público.

La mandataria señaló que las acciones implementadas por el Ejecutivo no han sido suficientes y enfatizó la necesidad de una intervención más directa para proteger a los habitantes del suroccidente del país.

Gobernadora denuncia fallas en la estrategia de seguridad

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la gobernadora recordó que la Gobernación ha solicitado en múltiples ocasiones una estrategia regional de seguridad, que hasta el momento no ha sido implementada. Según Toro, estas omisiones han obligado a la administración departamental a asumir responsabilidades que corresponderían al Gobierno central, incluyendo la gestión de la guerra anti drones, empleada contra grupos narcotraficantes:

“¿Acaso es mentira que la guerra anti drones la hemos tenido que asumir desde la gobernación porque el gobierno a su cargo no ha tenido cómo hacerlo?”, escribió Toro en su cuenta de X.

La gobernadora también cuestionó la efectividad del programa Paz Total, asegurando que no ha logrado consolidar la paz en el territorio: “¿Acaso es mentira que su proceso de Paz Total no ha sido ni total ni ha traído la Paz?”, expresó, destacando que persisten los ataques a soldados, policías y civiles en la región.

Toro cuestiona la efectividad de Paz Total y la falta de apoyo del Gobierno nacional, e insiste en que Petro debe asumir el mando en la región. - crédito @DilianFrancisca/X

Otro de los problemas señalados por Toro es la disminución de capacidades aéreas, una ventaja estratégica del Estado en la lucha contra el narcoterrorismo, la cual se ha visto afectada por la falta de combustible y mantenimiento de las aeronaves. Según la gobernadora, esta situación ha contribuido a que la fuerza pública se encuentre en desventaja frente a los grupos armados.

Llamado al presidente para asumir liderazgo

Frente a estas dificultades, Dilian Toro hizo un llamado directo al presidente Petro para que retome el control en la región y recupere la soberanía de los territorios afectados. La gobernadora advirtió que los problemas de seguridad no deben reducirse a debates en redes sociales y reiteró la necesidad de colaboración interinstitucional:

“Presidente, el Valle del Cauca, el Suroccidente del País, necesita que usted se ponga al mando para recuperar la soberanía que se ha perdido en extensos territorios. No caiga en una discusión de redes sociales, lo invito a que trabajemos, sin mirar diferencias políticas, en recobrar la seguridad de los vallecaucanos: es su deber, yo sigo presta a seguir cumpliendo con el mío”

Contexto de la polémica

El pronunciamiento de la gobernadora surge tras un mensaje del presidente Petro, quien respondió a declaraciones de Toro sobre el atentado en el barrio Mariano Ramos, en Cali. En su publicación en X, Petro afirmó que el Gobierno ha desplegado miles de hombres del Ejército para enfrentar a los grupos narcotraficantes en el Cauca y Valle del Cauca:

“Mentiras lo que dice la gobernadora… Tenemos miles de hombres del ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de las narcotraficantes armados. Decenas de nuestros hombres enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo,” escribió Petro.

Petro asegura que miles de soldados están desplegados en el Valle y el Cauca, rechazando las críticas sobre supuestas falencias en seguridad. - crédito @petrogustavo/X

Esfuerzos locales frente a la inseguridad

El pronunciamiento original de la gobernadora, que generó la respuesta del presidente, destacó que la Gobernación ha trabajado con recursos propios para mejorar la seguridad, a pesar de las limitaciones presupuestales. En su pronunciamiento a medios, Toro explicó:

“Estamos trabajando duro. Necesitamos ese apoyo del gobierno nacional. Esta es una estrategia que debe ser articulada con el gobierno nacional, pero aquí estamos trabajando solamente en la región. Nosotros con nuestros propios recursos, con nuestros propios esfuerzos, acompañados de la fuerza pública, pero a la fuerza pública le faltan capacidades”, mencionó ante los medios.

Asimismo, la Gobernadora también había hablado del presupuesto de la seguridad en esta parte del país: “Nos disminuyeron el presupuesto y precisamente ahí lo estamos sufriendo, porque no tenemos el presupuesto suficiente la policía, el ejército y todas las fuerzas, y nosotros de lo que tenemos, pues tenemos que sacar para poder lograr mejorarle las capacidades a ellos.”

La gobernadora advierte que la Gobernación trabaja con recursos propios ante la escasez de presupuesto y capacidad de la fuerza pública, buscando mejorar la protección de los ciudadanos. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Con estas palabras, la gobernadora enfatizó que la coordinación y apoyo del Gobierno nacional es fundamental para que las acciones de seguridad sean efectivas y sostenibles, y para garantizar la protección de los ciudadanos en todo el Valle del Cauca.