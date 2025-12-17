Colombia

Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud: estos son los 8 senadores que votaron en contra

La iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno fue detenida luego de que ocho senadores de diferentes partidos se manifestaran en contra, argumentando preocupaciones sobre la viabilidad y el manejo de los recursos

El trámite legislativo para modificar el sistema de salud fue suspendido después de que un bloque multipartidista de senadores votara a favor de la propuesta de archivo, generando un nuevo revés para el Ejecutivo - crédito Prensa Cámara de Representantes

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés luego de que la Comisión Séptima del Senado diera luz verde, con ocho votos a favor y cinco en contra, a la propuesta de archivar la reforma a la salud 2.0. La solicitud, presentada por el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, obtuvo el respaldo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.

Los senadores que se opusieron a la reforma a la salud 2.0 integraron un bloque multipartidista. Entre quienes votaron en contra figuran Honorio Henríquez y Alirio Barrera, ambos del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, del Partido de La U; Ana Paola Agudelo, del Partido Mira; Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres, y Berenice Bedoya, representante de la Alianza Social Independiente.

Tras la votación que condujo al archivo de la reforma a la salud, algunos de los congresistas que respaldaron esta decisión emitieron declaraciones públicas para justificar su postura.

El senador Alirio Barrera expresó críticas hacia la iniciativa del Gobierno, cuestionando la transparencia y la viabilidad financiera de la propuesta. Barrera enfatizó sus dudas sobre el manejo de los recursos del sector y puso en entredicho los argumentos presentados por quienes impulsaban la reforma.

“SE LES CAYÓ LA PELÍCULA!!! … El que remienda NO estrena!!! Con una Reforma llena de MENTIRAS y sin Aval Fiscal, dicen que se están ROBANDO LA PLATA $ de la salud y ellos son los que la están manejando ¿¿entonces??”, escribió Barrera en su cuenta de X.

Alirio Barrera habló de la reforma a la salud en su cuenta de la red social X - crédito @JAlirioBarreraR·

Honorio Henríquez sostuvo que el archivo de la reforma representa un acto de responsabilidad frente a la salud de la población y criticó al Gobierno por agravar la crisis del sistema sanitario y por la falta de recursos para financiar el proyecto.

“El archivo de la reforma a la salud es el resultado de ser responsables con la salud y vida de los colombianos: ❌El gobierno promovió una crisis explícita para asfixiar el sistema donde no hay medicamentos, suspenden tratamientos, no ajustan la UPC, ya van 2.033 muertos con enfermedades raras y para rematar, no tienen el dinero para financiar la reforma. ❌Recuerden que Petro dijo que las reformas las podían hacer con las actuales leyes y que no necesitaban al congreso. Solo audacia y decisión, ¿dónde quedó su audacia y decisión para garantizar el derecho a la salud de los colombiano?”, comentó el congresista.

Honorio Henríquez también habló del archivo a la reforma a la salud - crédito @honohenriquez

En cuanto a la senadora Norma Hurtado, luego de la decisión escribió en redes sociales lo siguiente: “La crisis de la salud no la causó el Congreso ni una reforma que nunca fue aprobada. Hoy la sienten los pacientes, las familias y el personal de salud por decisiones improvisadas y por la falta de recursos para sostener el sistema”.

También argumentó que la urgencia de una reforma no garantiza su factibilidad si no existen los recursos necesarios para implementarla. Señaló que, “por responsabilidad con el país,” se tomó la decisión de archivar la propuesta del Gobierno, y advirtió que “insistir sin respaldo fiscal sería poner en riesgo la atención de los colombianos,” así como “la estabilidad del sistema y de las finanzas públicas”.

Norma Hurtado habló de la reforma a la salud en su perfil de X - crédito @normahurtados

Nadia Blel por su parte en X calificó la iniciativa como “una reforma improvisada, sin aval fiscal,” y sostuvo que planteaba riesgos para los pacientes sin ofrecer respuestas a la crisis en el sistema de salud. Además, afirmó que “la vida de los colombianos no admite experimentos, necesita soluciones reales”.

Nadia Blel habló del archivo a la reforma a la salud en sus redes sociales - crédito @nadiablel

En cuanto a Ana Paola Agudelo comentó: “Colombia no necesita una reforma a la salud, necesita gobiernos transparentes y honestos”.

Ana Paola Agudelo cuestionó la recien archivada reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @AnaPaolaAgudelo

Por otro lado, cinco senadores respaldaron la continuación del trámite legislativo de la reforma a la salud. Los votos a favor provinieron de Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y Ómar de Jesús Restrepo, del Partido Comunes.

