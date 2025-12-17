Comisión de Acusación citó a Benedetti para que amplíe denuncia contra la magistrada Cristina Lombana por polémico allanamiento

El ministro Benedetti aseguró que la Corte Suprema de Justicia no puede investigarlo - crédito @MinInterior / X

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a presentarse en el recinto de la comisión el 17 de diciembre de 2025 con el objetivo de que amplíe una denuncia. La citación fue realizada por la representante a la Cámara Gloria Elene Arizabaleta Corral.

“En cumplimiento del Auto de sustanciación No. 01 de diciembre de 2025, proferido por la suscrita representante investigadora, procedo a citarlo a diligencia de RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA”, detalló la congresista en la comunicación enviada al ministro.

La Comisión de Investigación y Acusación citó a Armando Benedetti a ratificar y ampliar una denuncia - Redes sociales/X

Si el jefe de la cartera decide asistir a la diligencia, deberá ampliar la denuncia que hizo contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana. El 11 de noviembre de 2025, el ministro informó a través de sus redes sociales que una residencia ubicada en Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico) fue allanada por la togada y otros funcionarios de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia.

Benedetti aseguró que el procedimiento fue ilegal porque no hace parte del Congreso de la República y por ese motivo la Corte Suprema de Justicia no debería investigarlo ni avalar órdenes de allanamiento. En consecuencia, insultó a la magistrada Lombana y la tildó de loca por haber estado presente en la diligencia.

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, señaló el ministro del Interior, indicando, además, que la magistrada habría intimidado y hostigado a su esposa, Adelina Guerrero, en medio del procedimiento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El testimonio de Adelina Guerrero: “Muy humillante”

La mujer expuso lo que vivió en una entrevista con Caracol Radio, en la que aseguró que hubo un amplio despliegue de hombres armados en la propiedad, lo cual, a su juicio, no correspondía al tipo de procedimiento que hicieron. Aunado a ello, señaló a la togada de haberla tratado de manera denigrante durante el allanamiento.

Además, afirmó que fue presionada a responder las preguntas que se le formularan, so pena de ser recluida en un centro carcelario por al menos un mes. Incluso, al parecer, su abogado tuvo que intervenir y solicitar a la magistrada que detuvieran la sesión de cuestionamientos, teniendo en cuenta que Guerrero no debía estar siendo sometida a un interrogatorio.

“La magistrada me habló de una manera muy humillante, muy descalificativa. En todo momento me habló de una forma denigrante (…). Me hablaba de que yo no sabía de ley, que yo no sabía de derecho (…). En un momento ella llegó a hacerme unas preguntas y antes de hacerme las preguntas me amenazó que si yo le contestaba de una manera que no era la correcta, me metían en la cárcel 30 días”, detalló la esposa del ministro al medio de comunicación citado.

Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que fue maltratada por la magistrada Cristina Lombana - crédito Instagram/Corte Suprema de Justicia

Magistrada Lombana explicó por qué llevó a cabo el allanamiento

La togada se pronunció sobre los hechos, indicando que la diligencia respondió a una investigación que yace en contra de Armando Benedetti en su despacho –sin aclarar de cuál se trata–. Aunado a ello, aseguró que los funcionarios a los que dirigió en el procedimiento actuaron con diligencia durante todo el proceso de allanamiento.

“Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y, sobre todo, el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, precisó la magistrada en una carta enviada al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.