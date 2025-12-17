Armando Benedetti pidió la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

La magistrada Cristina Lombana ordenó y dirigió el allanamiento de la casa de Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia y @petrogustavo/X

Ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la funcionaria habría continuado actuando en procesos en su contra pese a haber sido recusada y retirada del caso.

El funcionario, que se presentó en la célula legislativa el miércoles 17 de diciembre de 2025, recalcó que su petición se produce tras un allanamiento realizado en una de sus viviendas en el departamento de Atlántico, hecho que el ministro considera carente de fundamento jurídico.

Benedetti recordó que su periodo como congresista finalizó en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique la intervención del alto tribunal en investigaciones sobre hechos posteriores.

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”, declaró el jefe de cartera en su momento.