Armando Benedetti confía en que las reformas del Gobierno Petro tengan un nuevo capítulo con la entrada de la siguiente administración

Armando Benedetti aún le ve futuro a las reformas del Gobierno actual a pesar de haberlas hundido en el Congreso - crédito Colprensa

La reciente entrevista concedida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso con crudeza las tensiones políticas, las acusaciones cruzadas y las fracturas institucionales que atraviesan al Gobierno y al Congreso en Colombia.

Desde el inicio, en conversación con la W Radio, Benedetti rechazó la idea de estar molesto por los reveses legislativos, incluyendo la reforma a la salud: “Yo lo único que estaba era usando unos adjetivos que tienen razón de ser. Ya ellos habían hundido la reforma laboral y en estos mismos micrófonos yo dije que ellos no habían discutido ni debatido ese proyecto de la reforma laboral”.

El funcionario detalló cómo, a su juicio, la dilación y el bloqueo parlamentario han sido estrategias deliberadas.

“Desde que empezó a debatirse este proyecto de ley, yo dije que como habían sido tan brutos la primera vez, la segunda vez lo que iban a hacer era rebuscar, dilatar, dilatar y dilatar y retardar el debate”, sostuvo Benedetti.

Consultado sobre la posibilidad de que la reforma aún tenga futuro, el ministro reconoció la incertidumbre que rodea el proceso legislativo tras las elecciones: “Habrá unos nuevos actores políticos, por lo que sea una campaña a la presidencia y pues eso le puede dar un aire o al contrario, enterrarla. Por lo tanto, habrá que esperar qué sucede después de ese 8 de marzo, el día de las elecciones de Congreso”, explicó Benedetti.