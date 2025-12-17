Colombia

Armando Benedetti confía en que las reformas del Gobierno Petro tengan un nuevo capítulo con la entrada de la siguiente administración

El ministro del Interior reconoció la incertidumbre que rodea el proceso legislativo tras las elecciones en 2026 y la intervención de nuevos parlamentarios en las decisiones del Congreso

Guardar
Armando Benedetti aún le ve
Armando Benedetti aún le ve futuro a las reformas del Gobierno actual a pesar de haberlas hundido en el Congreso - crédito Colprensa

La reciente entrevista concedida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso con crudeza las tensiones políticas, las acusaciones cruzadas y las fracturas institucionales que atraviesan al Gobierno y al Congreso en Colombia.

Desde el inicio, en conversación con la W Radio, Benedetti rechazó la idea de estar molesto por los reveses legislativos, incluyendo la reforma a la salud: “Yo lo único que estaba era usando unos adjetivos que tienen razón de ser. Ya ellos habían hundido la reforma laboral y en estos mismos micrófonos yo dije que ellos no habían discutido ni debatido ese proyecto de la reforma laboral”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario detalló cómo, a su juicio, la dilación y el bloqueo parlamentario han sido estrategias deliberadas.

“Desde que empezó a debatirse este proyecto de ley, yo dije que como habían sido tan brutos la primera vez, la segunda vez lo que iban a hacer era rebuscar, dilatar, dilatar y dilatar y retardar el debate”, sostuvo Benedetti.

Consultado sobre la posibilidad de que la reforma aún tenga futuro, el ministro reconoció la incertidumbre que rodea el proceso legislativo tras las elecciones: “Habrá unos nuevos actores políticos, por lo que sea una campaña a la presidencia y pues eso le puede dar un aire o al contrario, enterrarla. Por lo tanto, habrá que esperar qué sucede después de ese 8 de marzo, el día de las elecciones de Congreso”, explicó Benedetti.

Temas Relacionados

Armando BenedettiReformas del GobiernoReforma a la SaludElecciones ColombiaReforma laboralNuevo gobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

Banco de la República ofrece becas del 100% para formación de profesionales en el extranjero

Las inscripciones estarán disponibles para quienes deseen especializarse en áreas como economía, administración pública, derecho económico o música, con el compromiso de regresar al país y aportar en entidades avaladas

Banco de la República ofrece

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

El técnico de la selección Colombia sigue de cerca a los protagonistas del Junior de Barranquilla, evaluando posibles nombres para el Mundial de 2026 en la previa de la definición ante el Tolima

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando

El Gobierno de Colombia exigió condiciones humanitarias para detenidos en Venezuela

Familiares denuncian incomunicación y hacinamiento, mientras la incertidumbre y la tensión diplomática complican la situación de quienes esperan noticias de sus seres queridos

El Gobierno de Colombia exigió

Invima alerta sobre cuenta de Instagram que vende productos fraudulentos: causarían daños “graves, duraderos e irreversibles”

La entidad publicó un listado de 18 productos que recomienda no comprar ni utilizar por los efectos que puede generar en sus consumidores

Invima alerta sobre cuenta de

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

En el Consejo de FIFA, celebrado en Doha, Catar, se definió que el Mundial tendrá la contribución económica más alta de la historia para las selecciones participantes

FIFA confirmó la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

La Segura habló sin filtros

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos y confesó que no se siente feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano demuestra que una mamá puede con todo: así fue su épica solución para no quedarse fuera de casa

El documental de Feid revela detalles sobre su noviazgo con Karol G: los reguetoneros seguirían juntos

Juanse Laverde es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’: lo confirmó ‘El Jefe’

Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes en una discoteca en Medellín y desató un debate en redes: “Lavado de activos”

Deportes

FIFA confirmó la millonada que

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Alejandro Restrepo fue renovado hasta 2027 previo a la gran final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025

Así fue la celebración de los jugadores del Junior FC: desde la salida de Ibagué hasta la llegada al hotel de concentración en Barranquilla