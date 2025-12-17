Aida Victoria Merlano demuestra que una mamá puede con todo: así fue su épica solución para no quedarse fuera de casa

Así lo dejó ver la creadora de contenido en su cuenta de Instagram mientras Emiliano la observaba - crédito @aidavictoriam/IG

La inesperada maniobra de la influencer Aida Victoria Merlano para ingresar a su vivienda tras extraviar las llaves generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la creatividad y determinación de la influenciadora.

El episodio, registrado en video y compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, mostró cómo la creadora de contenido enfrentó la situación mientras su hijo Emiliano la observaba desde una colchoneta en el pasillo del edificio, a la espera de que su madre lograra resolver el inconveniente.

En las imágenes difundidas, Merlano relató que había salido de su casa sin llevar las llaves en el bolso, lo que la obligó a buscar una solución poco convencional al regresar.

Decidió entonces ingresar por una pequeña ventana del baño, pese a que vestía un vestido y tacones, y con la ayuda de otra persona, se dispuso a superar el obstáculo.

Tras varios minutos de esfuerzo, logró entrar sin lesionarse, reencontrándose con su hijo y asegurando las compras que había realizado horas antes.

La escena, que rápidamente se viralizó, provocó numerosos comentarios entre los internautas. Mensajes como “Eso solo le pasa a Aida”, “Valiente y recursiva, yo no me habría atrevido” y “Por poco me da algo viendo el video” reflejaron la sorpresa y admiración de sus seguidores.

Otros usuarios resaltaron la capacidad de la influenciadora para resolver situaciones adversas, como lo expresó un comentario destacado: “Queda demostrado que una mamá puede con todo cuando de recursividad se trata”.

Qué dijo el ‘Agropecuario’ sobre la relación con Aida Victoria

Las recientes tensiones entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como “el Agropecuario”, han estado marcadas por intercambios públicos que han involucrado tanto aspectos personales como económicos tras el fin de su relación.

Ambos expusieron durante meses sus diferencias a través de las redes sociales, destacando especialmente los reclamos de Merlano sobre la falta de apoyo financiero hacia su hijo por parte del empresario, así como su estadía con ella durante el embarazo sin asumir gastos.

Estas afirmaciones han provocado reacciones de seguidores y del propio Tejada.

En una entrevista concedida a la creadora de contenido Cami Pulgarín, el empresario realizó una declaración que apunta a un posible entendimiento futuro con Merlano.

De acuerdo con el testimonio recogido, el empresario expresó su deseo de que la convivencia y el diálogo entre ambos mejoren, anteponiendo el bienestar del menor sobre las diferencias personales.

“Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz… En cualquier momento las cosas se van a organizar cuando baje la tensión y todo”, declaró Tejada durante la conversación.

Las palabras del empresario sugieren un cambio de enfoque respecto a las disputas previas, en las que ambos expusieron con detalle sus desacuerdos.

Aunque Merlano ha reiterado su postura de que Tejada no ha cumplido con responsabilidades económicas, la actualidad muestra una postura conciliadora del empresario, quien sostiene no tener intenciones de extender el conflicto y apuesta por una solución orientada a la cordialidad, especialmente por el bienestar de su hijo.

El empresario confesó que no quiere sostener una relación hostil, sí se refirió a las acusaciones con las que Aida asegura que no es un padre presente económicamente.

“¿Por qué no estás enviando dinero, que es lo qué está pasando?“, preguntó Cami a lo que respondió:”Hay que dejar que hablen, que digan, pero a uno le queda muy duro pelear con una mujer, vamos a dejar que el tiempo lo diga todo, pero claro que estoy respondiendo", aclaró.