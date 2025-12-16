Colombia

Yina Calderón recibe críticas por la decoración de su casa de Bogotá: así fue el ‘house tour’ que hizo la empresaria

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mostró cada rincón de su llamativa vivienda, desatando opiniones encontradas entre quienes aplauden su esfuerzo y los que cuestionan el estilo y tamaño de su hogar

Yina Calderón presume su casa
Yina Calderón presume su casa de cuatro pisos y enciende el debate en redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG

La reciente publicación de un recorrido por la vivienda de Yina Calderón desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde la exintegrante de La casa de los famosos Colombia mostró los detalles de su hogar de cuatro pisos y defendió su decisión de residir en un barrio popular, argumentando que esa es su verdadera esencia.

La empresaria de fajas, quien ha reiterado en diferentes ocasiones, incluso durante su estancia en República Dominicana, que posee una casa de grandes dimensiones, compartió un video en el que exhibe cada rincón de su residencia, lo que generó tanto elogios como críticas entre los internautas.

Tras la difusión del house tour, los comentarios no tardaron en multiplicarse y algunos usuarios valoraron que Calderón haya logrado adquirir su propia vivienda gracias a su esfuerzo, mientras que otros pusieron en duda la veracidad de sus afirmaciones sobre el hecho de vivir en una “mansión”.

Entre las opiniones más destacadas recogidas se encuentran frases como: “La casa es como ella, se ha hecho tantas cosas que no se entiende”, “Qué estrés ver esa casa”, “Yina no tiene estilo en nada”, “La casa es como ella falta de clase”, “Ella diciendo que vive en una mansión y no entiendo qué cree ella que es una mansión”, “¿Es una casa o un centro estético?”, “¿Así con las mansiones?“.

Yina presumió su casa y
Yina presumió su casa y recibió comentarios negativos - crédito @yinacalderonoficial / Instagram

Otros comentarios, como “Estrambótica como ella” y “Es un lote de 4 por 6 de fondo y ella cree que es una mansión”, reflejan la percepción de parte del público sobre el estilo y las dimensiones del inmueble.

A pesar de las críticas, hubo quienes resaltaron el mérito de la influencer por contar con una propiedad propia, expresando: “Lo importante es que tiene casa”, “Esta linda, a mí me gusta”, “Me parece que es apenas” y “Se ve que le gusta lo popular”.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró sentirse feliz de su hogar, indicó que está hecha a su gusto y que tiene todos los espacios necesarios para sus necesidades y la presumió con gran orgullo, aunque sin mayor detalle.

En primer lugar, dejó ver la sala, en la que tiene un sofá grande, en el fondo de ese primer piso estaba el comedor, después mostró la cocina, todo en tonos blancos y dorado, en el segundo piso tiene un ropero y la habitación de lavado de ropas, en el tercer nivel está su habitación con un gran baño y en lo más alto está la terraza.

Manuela Gómez regresa a La
Manuela Gómez regresa a La casa de los famosos Colombia y Yina Calderón sorprende con inesperado apoyo - crédito @yinacalderontv/IG

Por ahora, Yina no se ha pronunciado frente a los malos comentarios que recibió de su vivienda, se lo ha pasado compartiendo contenido de lo que vivió cuando estaba participando en La mansión de Luinny y con el productor que estuvo de visita en Colombia, ya que están organizando varias colaboraciones juntos para el 2026.

Según declaraciones de Luinny a Infobae Colombia, dentro de sus planes para materializar en los primeros meses del siguiente año está Bogotá o Medellín como posibles ciudades sede para montar una segunda programadora y crear contenido desde Colombia y la idea es que a la cabeza de esos proyectos esté Yina Calderón.

“Lo primero en 2026, la emisora, y lo segundo… nadie sabe si son los estudios aquí en Colombia, en Bogotá o en Medellín, nadie sabe, así que crucen deditos... En cuanto a Yina... Estoy pensando llevármela unos dos o tres meses a República Dominicana. Si abrimos la plataforma acá, ella estaría dentro de las cabezas que llevaría el barco, porque ya conoce el mercado. Es una figura bastante famosa y polémica aquí en Colombia. Entonces la idea es que ella entienda más y cuando abramos los estudios aquí, ¡pum!”, señaló Luinny.

