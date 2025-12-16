Colombia

Nueva jugada del Gobierno Petro ante el Congreso: impacta el dinero que mueven Bogotá y las gobernaciones y alcaldías del país

El nuevo esquema del SGP redefine la relación entre niveles administrativos y promueve el desarrollo equitativo en todo el país

Guardar
El SGP es un mecanismo
El SGP es un mecanismo fundamental para la distribución de recursos en el país - crédito Canva

La radicación del proyecto de ley de competencias del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) ante el Congreso de la República representa un punto de inflexión en la estructura fiscal y administrativa de Colombia. La iniciativa, presentada el 15 de diciembre de 2025, un día antes de finalizar el periodo legislativo, tiene como propósito desarrollar el acto legislativo de fortalecimiento de la autonomía territorial, aprobado el 3 de diciembre de 2024, y es considerada la reforma estatal más importante desde la Constitución de 1991.

El objetivo principal, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, es aumentar la proporción de recursos transferidos a los territorios por medio del SGP, reorganizar las competencias entre los distintos niveles de gobierno y consolidar la descentralización y la autonomía territorial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El SGP, mecanismo fundamental para la distribución de recursos en el país, siempre ha sido cuestionado desde la promulgación de la Constitución de 1991. El modelo centralista vigente limitó el desarrollo regional y generó desigualdades en la provisión de servicios básicos como educación, salud y saneamiento básico. Ahora, la reforma aprobada en diciembre de 2024 y el proyecto de ley radicado en diciembre de 2025 surgen como respuesta a la necesidad de corregir estas brechas históricas.

Germán Ávila es el ministro
Germán Ávila es el ministro de Hacienda de Colombia - crédito @SenadoGovCo/X

De acuerdo con la entidad, la reforma prioriza la atención a las zonas más rezagadas, la promoción de la asociatividad territorial y la inclusión de los tres años de preescolar en la destinación de recursos.

Proceso técnico y participativo

Entonces, el proyecto de ley de competencias, elaborado durante 2025, es resultado de un proceso técnico y participativo. El Gobierno nacional, por medio de una mesa técnica integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, la Misión de Descentralización, la CRA, el Dame y el Departamento Administrativo de la Función Pública, informó que hizo más de 150 reuniones para definir el borrador. Además, el proyecto fue sometido a consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y a un proceso de diálogo social que incluyó más de 30 encuentros con gremios territoriales, la academia, la Defensoría del Pueblo, Fecode y expertos internacionales, según el Proyecto de Ley de Competencias.

Dicho proceso permitió revisar y ajustar el contenido del proyecto antes de su radicación.

La reforma eleva la proporción de recursos del SGP del 20% actual al 39,5%, según el Ministerio de Hacienda. El incremento busca garantizar mayores posibilidades para suplir las necesidades básicas en los territorios, sobre todo, en educación, salud y saneamiento básico. El proyecto detalla la distribución de estos recursos y redefine las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas en los sectores priorizados.

El Ministerio de Hacienda presentó
El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso el proyecto de ley de competencias del SGP un día antes de finalizar le periodo legislativo - crédito @MinHacienda/X

Además, establece mecanismos para evitar la duplicidad de funciones y disminuir los riesgos de corrupción, así como una mejor delimitación de la responsabilidad frente a los recursos destinados a la educación.

Principios para fortalecer la descentralización

El documento establece principios orientados a fortalecer la descentralización y la autonomía territorial. Entre ellos, destaca:

  • Creación de una institucionalidad encargada de administrar el proceso de descentralización
  • Definición de una clasificación básica por capacidades y atributos, con el fin de implementar una descentralización asimétrica que responda a las particularidades y vocaciones de cada territorio.

El objetivo es que la transferencia de competencias y recursos se adapte a las realidades locales, con la promoción del desarrollo equitativo y sostenible en todo el país.

La reforma generó un amplio respaldo entre representantes, gobernadores y gremios, que consideran que la descentralización es fundamental para corregir las desigualdades regionales.

  • Carlos Ardila, representante a la Cámara: “Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”.
  • Carlos Amaya, gobernador de Boyacá: a los actuales mandatarios “les ha tocado muy difícil la obtención de recursos que permitan obras de bienestar a las comunidades”, y reconoció que el aumento en las transferencias beneficiará principalmente a las futuras administraciones.
El Congreso de la República
El Congreso de la República entra en periodo de receso el 16 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Críticas al nuevo SGP

A pesar del respaldo mayoritario, la reforma suscitó debates en torno a varios aspectos. Uno de los principales puntos de controversia, precisamente, había sido el plazo de seis meses para la presentación de la ley de competencias, considerado apresurado por algunos representantes. También se discute la necesidad de una mejor delimitación entre recursos y competencias para evitar la duplicidad de funciones y reducir los riesgos de corrupción.

En cuanto al porcentaje de aumento de las transferencias, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde, defendió que “debía ser del 37%, porque esa fue la recomendación de la Misión de Descentralización, para garantizar la autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”, aunque esta propuesta fue rechazada.

Otros debates giran en torno a la sostenibilidad fiscal y la capacidad de los territorios para asumir nuevas competencias.

Qué viene para el Congreso de la República

Tras la radicación del proyecto de ley de competencias, el Congreso de la República iniciará, ya en 2026, la fase de discusión legislativa, con la facultad de modificar y aprobar el texto. El Gobierno nacional mantiene la potestad de otorgar el aval fiscal a lo aprobado. Si la ley es sancionada en 2026, el acto legislativo entrará en vigor en 2027, y la implementación de la reforma se hará de manera gradual durante los siguientes 12 años. El cronograma busca garantizar una transición ordenada y sostenible hacia el nuevo modelo de descentralización.

Aunque los actuales mandatarios no verán reflejados de inmediato los beneficios de la reforma, se espera que las regiones dispongan de mejores condiciones para responder a las necesidades de sus comunidades en los próximos años.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCongreso de la RepúblicaBogotáSGPSistema General de ParticipacionesColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal pidió que se publiquen las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia, que será candidata del Centro Democrático

Tras el acto de nominación de su compañera como la aspirante al primer cargo de la Nación, la congresista vallecaucana insistió en que se hagan públicos los resultados íntegros de los dos procesos de medición que se llevaron a cabo por firmas chilenas

María Fernanda Cabal pidió que

Día 1 de la Novena de Aguinaldos - martes 16 de diciembre: la encarnación del Verbo Eterno

En Colombia, la tradición comienza el 16 de diciembre, cuando las familias inician las oraciones diarias en preparación para el nacimiento del niño Dios

Día 1 de la Novena

El comercio minorista tomó fuerza en octubre y le dio oxígeno a la economía colombiana, así está el panorama

Las ventas del comercio crecieron con fuerza impulsadas por el mayor gasto de los hogares, mientras la industria mostró avances más moderados, reflejando una recuperación desigual pero con señales positivas hacia el cierre de 2025

El comercio minorista tomó fuerza

El Ministerio de Salud confirmó la circulación simultánea de influenza A (H1N1) y A (H3N2) en Colombia: así puede evitar contagiarse

El sector salud instó a la población a intensificar la vacunación y a seguir prácticas de autocuidado ante el aumento de casos, en un contexto de mayor movilidad y variabilidad climática

El Ministerio de Salud confirmó

Álvaro Uribe saludó a Paloma Valencia, la elegida candidata del Centro Democrático a la Presidencia: “Ha logrado obtener ilusiones de las dificultades”

Desde su residencia en Rionegro (Antioquia), en donde participó de manera virtual, el primer mandatario se refirió a la escogencia de la senadora como la aspirante de la colectividad a la consulta de la derecha, que se celebrará el próximo 8 de marzo

Álvaro Uribe saludó a Paloma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Deportes

Chapecoense presentó su camiseta 2026

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad