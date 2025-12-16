Identificada la mujer que revendía pasajes y dejaba colar pasajeros en Transmilenio: le incautaron tarjetas

La mujer, además, estaba haciendo uso del torniquete exclusivo para personas en condición de discapacidad - crédito redes sociales/X

La reventa ilegal de pasajes en el sistema Transmilenio de Bogotá fue puesta en evidencia con un nuevo episodio que mostró a una mujer facilitando el acceso irregular de varias personas en una estación del centro de la ciudad, sobre la avenida Jiménez.

Autoridades y usuarios expresaron alarma ante la difusión de estas imágenes, que abordaron una práctica frecuente en el sistema de transporte.

Transmilenio advirtió que este tipo de ingreso sin validación oficial expone a los pasajeros a riesgos y activó protocolos de intervención junto con la Policía y equipos de seguridad, según informó la empresa.

Sobre el video, Transmilenio confirmó que los hechos sucedieron en la estación Sans Façon, y la mujer vista en el registro gráfico fue identificada como reincidente en la actividad delictiva. Como queda en evidencia en el video, la mujer les facilitó el ingreso a varias personas que llevaban unas bolsas.

Usuarios manifestaron su malestar a través de redes sociales, donde compartieron videos e imágenes del negocio ilegal que permite ingresar sin pagar, a cambio de dinero entregado a cómplices.

“Rechazamos esta práctica, que pone en riesgo a los usuarios, al no contar con una validación oficial en el Sistema”, afirmó la entidad de transporte, citada por Caracol Radio.

Mujer fue captada revendiendo pasajes en Transmilenio - crédito @DiegoAriasF1/X

A su vez, la empresa de transporte confirmó que la mujer identificada en el video ya había sido objeto de acciones concretas:

“La mujer del video está plenamente identificada y se le han realizado dos intervenciones con incautación de dos tarjetas y un traslado a Centros de Traslado por Protección (CTP)”, aseguró Transmilenio al medio.

El fenómeno no es aislado. Solo en la estación San Façon, durante el año, se han ejecutado cinco intervenciones, con un saldo de 18 tarjetas incautadas, 6 infractores identificados, 7 comparendos impuestos y 4 traslados a Centros de Traslado por Protección.

A nivel general, la magnitud del problema se refleja en la cifra de tarjetas irregulares decomisadas. Además, las autoridades han impuesto más de 320 medidas correctivas a quienes se dedican a esta actividad.

La empresa hizo un llamado directo a los usuarios para que no participen en la reventa de pasajes ni en otras actividades ilegales asociadas: “Estas prácticas afectan la sostenibilidad del servicio, facilitan la presencia de redes informales y exponen a los usuarios a sanciones y a ser retirados del Sistema”, advirtió Transmilenio.

Esta medida de las puertas anticolados se toma para mitigar a los colados que dejan un hueco financiero en el sistema - crédito Transmilenio / X

Las cifras oficiales mostraron la magnitud del fenómeno. En 2025, las autoridades incautaron más de 5.300 tarjetas utilizadas de forma irregular mediante elusión y aplicaron más de 320 medidas correctivas a quienes se dedican a esta práctica, según informó W Radio.

Transmilenio implementó en más estaciones torniquetes que llegan del piso al techo y puertas para bloquear accesos laterales, con el objetivo de reducir el ingreso irregular y mejorar la seguridad del sistema.

El Portal del 20 de Julio y sus nuevos torniquetes

La instalación de torniquetes de piso a techo en el Portal 20 de Julio de Transmilenio sorprendió en la mañana del 16 de diciembre a sus más de 70.000 usuarios de esta plataforma en el portal.

Esta medida, implementada tras una serie de incidentes violentos y agresiones a funcionarios, ha permitido recuperar cerca de 1.800 millones de pesos en el último trimestre, según cifras de Transmilenio, y ha reducido de manera significativa la brecha entre validaciones y salidas, lo que evidencia un impacto económico inmediato y una mejora en el control del sistema.

La decisión de instalar estos dispositivos responde a la necesidad de frenar el acceso irregular y proteger tanto a los usuarios como al personal, luego de episodios en los que se registraron enfrentamientos con ciudadanos armados y ataques a los equipos de seguridad.

Tras varias denuncias de inseguridad y colados, se instalaron torniquetes de piso a techo - crédito Blu Radio / X

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal, explicó en entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM que la estrategia no se limita a los torniquetes: “Estamos estrenando las barreras de control de acceso piso a techo, que generan orden, sana convivencia y también incentivan el pago del pasaje”.

Ortiz Carrascal añadió que el portal cuenta ahora con un grupo de vigilancia reforzado, coordinado con el Comando de Transporte Masivo de la Policía y gestores de convivencia, lo que ha elevado la capacidad operativa en el lugar.

El costo de la instalación de los nuevos torniquetes ascendió a 360 millones de pesos, una inversión que, según Ortiz Carrascal, se justifica ampliamente por el incremento en las validaciones y la reducción de pérdidas económicas.

La gerente comentó: “Lo que nos retribuye esto en validaciones es muchísimo más que los 360. Se recupera solito”.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas atrapadas al intentar ingresar sin pagar, lo que ha generado debate entre los ciudadanos. Mientras algunos critican el diseño por considerarlo incómodo y poco incluyente, otros respaldan la medida al considerar que fortalece el control y reduce los riesgos asociados a la evasión.