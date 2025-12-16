Esta es la religiosa a la que se le debe la novena de aguinaldos en Colombia: el Banco de la República le rindió un homenaje

Cada diciembre, miles de familias en Colombia celebran las novenas con cantos y oraciones tradicionales, sin imaginar el origen de algunas de las melodías más reconocidas de la temporada - crédito Freepik y Banco de la República / Instagram

Desde el 16 hasta el 24 de diciembre las novenas navideñas abren oficialmente la temporada de celebraciones en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Cada año miles de familias entonan los tradicionales gozos con melodías que han acompañado generación tras generación.

Detrás de esa tradición se encuentra el legado de Bertilda Samper Acosta (1856-1910), una religiosa bogotana cuya influencia se siente en la manera de rezar la Novena de Aguinaldos.

El Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango recordaron este aporte mediante una publicación en sus redes sociales, coincidiendo con el inicio de las novenas.

La entrada destaca la figura de Bertilda Samper Acosta, quien en la vida monástica adoptó el nombre de María Ignacia y se formó en un entorno de profunda tradición literaria: era hija de la escritora Soledad Acosta y del político y periodista José María Samper.

Bertilda Samper Acosta no solo cultivó una vida religiosa, sino que publicó más de veinte composiciones poéticas y varios textos en prosa.

Su papel clave en la historia de la Novena radicó en la revisión, adaptación y difusión de los textos, y en la modernización del lenguaje, lo que permitió darles una sonoridad que sigue vigente más de un siglo después.

De acuerdo con el historiador Felipe Arias Escobar, Samper Acosta modificó la mayoría de los gozos para hacerlos más frescos y accesibles, logrando así su permanencia en la memoria colectiva.

La tradición de la Novena de Aguinaldos, instaurada en 1784, se reza durante los nueve días previos a la Navidad tanto en Colombia como en países vecinos.

La versión adaptada por la religiosa ha sido central para que millones de personas continúen recitando y entonando plegarias como la del conocido estribillo “ven ven ven, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto”.

Quienes quieran consultar la edición original adaptada y difundida por Bertilda Samper Acosta pueden descargarla de forma gratuita a través de la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Banco de la República en su Biblioteca Virtual.

La publicación institucional incluyó una fotografía y un video donde es posible escuchar la versión tradicional de los gozos, poniendo en contexto el alcance cultural de la Novena.

¿Qué significa ‘tutaina tuturumá’?

En diciembre, ciertas canciones retornan a hogares y calles colombianas. Una de ellas es ‘Tutaina Tuturumá’, un villancico que forma parte de la tradición navideña nacional y cuya melodía resulta familiar incluso para quienes no recuerdan su origen o significado.

Este villancico se escucha en reuniones familiares, celebraciones de barrio y novenas. Sus palabras inusuales generan intriga, aunque la canción se interpreta con naturalidad y entusiasmo, acompañada con palmas y voces de niños y adultos.

Origen de los villancicos

El género de los villancicos surge en la Edad Media, cuando en España se cantaban piezas relacionadas con situaciones cotidianas del campo y la vida rural.

Los habitantes de las villas, llamados “villanos”, dieron nombre a este tipo de composiciones, que en sus primeras versiones no abordaban temas religiosos.

A partir del siglo XVI la Iglesia católica incluyó estos cantos en actos religiosos, adaptando las letras para narrar escenas del nacimiento de Jesús. Así, los villancicos se convirtieron en parte de la liturgia navideña y, tras la colonización, viajaron a América, donde adquirieron rasgos propios al mezclarse con culturas locales, integrándose plenamente a las celebraciones de fin de año en países como Colombia.

Sentido de las palabras

‘Tutaina Tuturumá’ se transmite oralmente desde hace generaciones. Su atractivo principal radica en la facilidad con que puede ser interpretada en grupo, sin necesidad de formación musical avanzada.

El término ‘tutaina’ se utiliza en Perú como sinónimo de fiesta breve, reunión animada o encuentro pequeño, referenciando el ambiente durante las novenas y fiestas navideñas. No hay una explicación literal para ‘tuturumá’; es un recurso fonético, una combinación de sílabas que acompaña la melodía y el ritmo, común en piezas populares donde la sonoridad es tan importante como el contenido.

La letra de este villancico hace referencia al nacimiento del Niño Jesús, la alegría por su llegada y la presencia de pastores y Reyes Magos, temas que configuran la tradición de la Navidad cristiana.

De lo popular a lo colectivo

‘Tutaina Tuturumá’ no tiene un autor conocido ni una fecha precisa de creación. Su popularidad en Colombia creció a mediados del siglo XX, facilitada por grabaciones que circularon en discos y radios, como las realizadas por Saida Ochoa bajo el sello Sonolux. Desde entonces, la canción es parte esencial del repertorio de villancicos en las novenas y celebraciones de diciembre.