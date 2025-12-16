La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

Los internautas comentaron que habría dado un paso atrás en su decisión de no hablar de política - crédito @rechismes/IG

La irrupción de La Liendra en el debate político colombiano ha generado un inesperado revuelo en redes sociales. El creador de contenido, cuyo nombre real es Mauricio Gómez, sorprendió a sus más de seis millones de seguidores al lanzar una encuesta sobre las elecciones presidenciales de 2026, pese a su conocida reticencia a involucrarse en temas políticos.

Dicha publicación, que rápidamente se viralizó, reavivó la controversia sobre su papel en la opinión pública y la coherencia de sus declaraciones previas sobre el tema con una denuncia de una propuesta millonaria para ser parte de una campaña.

En su mensaje, La Liendra enfatizó su intención de mantener la neutralidad, al afirmar: “No me gusta hablar de política ni voy a apoyar a ningún candidato, sí quiero poner mi audiencia a servicio de Colombia, por lo menos para ver el panorama de hacia dónde va el voto de la gente en el 2026”, expresó Gómez en su cuenta de Instagram.

Esta declaración buscó despejar dudas sobre un posible respaldo político, luego de que en el pasado denunciara haber recibido una oferta superior a 1.000 millones de pesos para sumarse a una campaña, propuesta que rechazó por considerar prioritarios los problemas nacionales en salud, seguridad y educación.

El objetivo de la encuesta, según explicó el propio influencer, era medir la intención de voto entre sus seguidores y determinar cuál de los candidatos presidenciales cuenta con mayor apoyo en la actualidad.

“Estos son los cuatro candidatos que están teniendo más apoyo para la presidencia del 2026. Si usted hoy tuviera que votar por alguno de ellos para que fuese el presidente, ¿por quién votaría? Y mándele esta encuesta a su familia, a sus amigos, para que sea lo más viral posible y poder ver un panorama”, instó el creador de contenido a su audiencia en Instagram.

Para reforzar la transparencia del ejercicio, Gómez aclaró: “Recuerde que los resultados son públicos, usted los puede ver después de votar y el resultado de esta encuesta no va respaldado por mí ni puede ser manipulado, simplemente lo estoy haciendo para que puedan ver hacia dónde va el voto de la gente en las próximas elecciones”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Varios internautas cuestionaron la coherencia del influencer, recordando sus declaraciones anteriores sobre no involucrarse en política.

Entre los comentarios más destacados, el creador de contenido, Nicolás Arrieta ironizó: “El que rellene una encuesta de este man no tiene ni la cédula inscrita”, mientras otros seguidores expresaron su escepticismo con frases como “Menos mal no iba a hablar de política” y “se retractó de no referirse al tema o le hicieron una propuesta más jugosa”.

Qué había dicho sobre la millonaria oferta para una campaña política

El paisa hizo la denuncia en sus redes sociales, en la que aseguró que “¿Cómo puede haber plata para pagarle a un pelao como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación mal? O sea, plata sí hay, si no que para ciertas cosas. Pero no me interesa. Gracias por la oferta”.

Adicionalmente, lanzó una advertencia a los políticos que intentaran contactarlo.

“Me han llegado ofertas de diferentes personas y lo único que les voy a decir es que si me llega otra oferta más, voy a exponer a las personas y a los políticos. Así que, por favor, no me busquen, no me interesa”, declaró La Liendra en su comunicado.

A pesar de las cifras ofrecidas, el influenciador reiteró su compromiso con la libertad de elección y la independencia política. “Como ciudadano, voy a votar por quien yo desee, pero no me voy a meter en política”, concluyó Mauricio Gómez al rechazar cualquier intento de instrumentalizar su imagen en el ámbito electoral.