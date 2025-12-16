Colombia

Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

El abogado comunicó que dejará a la administración de la justicia a cargo del caso, y advirtió que acudirá a todos los canales “institucionales y legales” tras señalamientos en redes sociales

Guardar
Juan José Lafaurie afirmó que
Juan José Lafaurie afirmó que acudirá a la justicia, tras escándalo por una solicitud de un crédito como "pequeño productor" - crédito imagen tomada de Instagram

A través de un comunicado a la opinión pública, Juan José Lafaurie Cabal, hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, se pronunció para defenderse de los fuertes señalamientos que sus detractores han realizado en su contra, por cuenta de un crédito que habría solicitado el joven abogado como “pequeño productor”, en el banco Serfinanza, en Cesar.

En sus redes sociales, Lafaurie Cabal dijo: “Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra a través de distintos escenarios, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso ha ganado notoriedad en las últimas jornadas, luego de que algunas figuras políticas y usuarios en plataformas digitales pusieran en tela de juicio la legitimidad de su solicitud crediticia, y cuestionaran si cumplía los requisitos para ser considerado pequeño productor, al ser hijo del presidente de Fedegán y de la senadora María Fernanda Cabal.

En el comunicado, Lafaurie Cabal comentó que, como respuesta, “será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temeraria, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información”.

Agregó que, en cuanto a la publicación de la información, atribuida al periodista Daniel Coronell, tal divulgación habría llegado “al punto de entrar en la órbita de intervención del Derecho Penal, incluyendo la eventual vulneración de bienes jurídicos especialmente protegidos, tales como la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”, dijo.

Temas Relacionados

Juan José LafauriePequeño productorComunicadoSerfinanzaTasa preferencialColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno dio plazo de 48 horas para intentar acuerdo sobre salario mínimo: “Decidiremos con el Presidente si damos este segundo tiempo”

La discusión sobre el ajuste salarial enfrenta a representantes de trabajadores y empresarios, que sostienen posturas distantes, mientras el Ejecutivo evalúa la posibilidad de definir el incremento por decreto en las próximas horas

Gobierno dio plazo de 48

Resultados Lotería del Tolima 15 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Este popular juego entrega más de 30 premios principales

Resultados Lotería del Tolima 15

Prima de Navidad para trabajadores por días: así es el cálculo y lo que dice la ley en Colombia

El pago de la prima de servicios cada fin de año responde a obligaciones previstas en la normativa laboral colombiana. Este ingreso adicional genera dudas frecuentes entre quienes tienen contratos por días o laboran de manera parcial

Prima de Navidad para trabajadores

Emilio Tapia, polémico contratista investigado por casos de corrupción, recuperó su libertad por decisión de una juez de Barranquilla

Este hecho reviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial colombiano, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes polémicos

Emilio Tapia, polémico contratista investigado

Resultados Super Astro Sol y Luna hoy 15 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”