Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

Juan José Lafaurie afirmó que acudirá a la justicia, tras escándalo por una solicitud de un crédito como "pequeño productor" - crédito imagen tomada de Instagram

A través de un comunicado a la opinión pública, Juan José Lafaurie Cabal, hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, se pronunció para defenderse de los fuertes señalamientos que sus detractores han realizado en su contra, por cuenta de un crédito que habría solicitado el joven abogado como “pequeño productor”, en el banco Serfinanza, en Cesar.

En sus redes sociales, Lafaurie Cabal dijo: “Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra a través de distintos escenarios, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso ha ganado notoriedad en las últimas jornadas, luego de que algunas figuras políticas y usuarios en plataformas digitales pusieran en tela de juicio la legitimidad de su solicitud crediticia, y cuestionaran si cumplía los requisitos para ser considerado pequeño productor, al ser hijo del presidente de Fedegán y de la senadora María Fernanda Cabal.

En el comunicado, Lafaurie Cabal comentó que, como respuesta, “será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temeraria, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información”.

Agregó que, en cuanto a la publicación de la información, atribuida al periodista Daniel Coronell, tal divulgación habría llegado “al punto de entrar en la órbita de intervención del Derecho Penal, incluyendo la eventual vulneración de bienes jurídicos especialmente protegidos, tales como la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”, dijo.