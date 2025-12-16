Juan Carlos Pinzón propone coalición para 2026 e invita a Paloma Valencia tras su elección en el Centro Democrático

Juan Carlos Pinzón - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, volvió a plantear públicamente la necesidad de conformar una coalición política amplia con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en la que participen distintos sectores que se identifican como oposición al actual Gobierno.

El pronunciamiento se produjo luego de que Paloma Valencia fuera elegida como candidata presidencial del Centro Democrático, hecho que, según Pinzón, marca un nuevo escenario para avanzar en acuerdos políticos.

De acuerdo con lo expuesto por el también precandidato presidencial, la coyuntura electoral comienza a mostrar definiciones internas dentro de los partidos, lo que permitiría, en su criterio, iniciar conversaciones orientadas a la construcción de un proyecto común.

La invitación directa a Valencia se enmarca en ese propósito de articular una candidatura única que compita en los comicios de 2026.

En declaraciones difundidas tras conocerse la designación de la senadora como aspirante del uribismo, Pinzón señaló: “Llegó la hora de unir al país. Ya las decisiones empiezan a estar más claras. Es necesario unir a todos los sectores que queremos recuperar la seguridad y el orden, darles un destino claro a los colombianos, eliminar la incertidumbre y parar el desastre que el Pacto Histórico, su candidato Iván Cepeda y el gobierno actual le están haciendo a Colombia”. El exfuncionario reiteró que su planteamiento busca agrupar a distintas fuerzas políticas bajo una misma plataforma electoral.

El exministro explicó que su propuesta no se limita a un solo partido, sino que apunta a integrar colectividades con representación en el Congreso y con trayectoria en elecciones nacionales.

Entre los partidos mencionados por Pinzón se encuentran el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Oxígeno, el Partido de la U y el Partido Liberal, sectores que, según afirmó, podrían coincidir en una agenda común frente a temas como seguridad, estabilidad institucional y rumbo económico.

Además de los partidos, Pinzón hizo referencia a varios nombres propios del panorama político nacional que, en su opinión, podrían participar en ese eventual bloque. Entre ellos mencionó a Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Daniel Palacios, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, figuras que han sido citadas en distintos momentos como posibles aspirantes o referentes dentro de la contienda presidencial.

La invitación a Paloma Valencia se produce en un momento en el que el Centro Democrático avanza en la reorganización de su estrategia electoral de cara a 2026, tras definir su candidatura presidencial. Valencia, quien ha ocupado una curul en el Senado y ha tenido participación activa en debates sobre seguridad, justicia y economía, se convierte así en una de las primeras candidatas oficialmente definidas dentro de los sectores de oposición.

Pinzón insistió en que el objetivo central de la coalición sería escoger un solo aspirante presidencial, con el fin de evitar la dispersión del voto entre opciones afines. Según lo expresado, la idea sería establecer mecanismos de selección acordados entre los participantes, que permitan llegar a una candidatura única antes de la primera vuelta electoral.

En ese contexto, el exministro recordó encuentros previos con otros dirigentes políticos, como el realizado con Enrique Peñalosa, en los que se ha reiterado la necesidad de avanzar en procesos de unidad. Estos acercamientos, de acuerdo con Pinzón, buscan sentar las bases de un diálogo político más amplio que trascienda intereses individuales.

El escenario electoral de 2026 contempla la realización de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, según el calendario definido por las autoridades electorales. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría requerida, la segunda vuelta se llevaría a cabo el 21 de junio del mismo año. En ese marco, las coaliciones y alianzas previas adquieren relevancia estratégica para los distintos sectores políticos.

Las declaraciones de Juan Carlos Pinzón se conocieron en medio de un contexto de definiciones internas dentro de varios partidos y movimientos, así como de debates públicos sobre posibles alianzas y candidaturas. La invitación a Paloma Valencia se suma a otros llamados que el exministro ha realizado en los últimos meses, en los que ha reiterado la importancia de consolidar un bloque político que llegue con una propuesta unificada a las urnas, según lo informado por Semana.