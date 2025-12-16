Colombia

Investigaciones contra Petro: Comisión de Acusación decidirá sobre el archivo de las indagaciones el 17 de diciembre

La corporación tiene al menos 10 expedientes distintos correspondientes a investigaciones que se están adelantando con el primer mandatario

El presidente Gustavo Petro goza de un fuero presidencial que indica que debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sesionará el 17 de diciembre de 2025, a partir de las 7:00 a. m., para definir qué pasará con las investigaciones que se llevan a cabo en contra del presidente Gustavo Petro. Definiría si se archivan o no.

De acuerdo con el acta N.º. 70 de la comisión –revelada por Caracol Radio–, en la que se indica que en la sesión del 17 de diciembre se dará continuidad a la sesión plenaria del 3 de diciembre, se enlistan al menos 10 procesos que se adelantan contra el jefe de Estado y que serán sometidos a discusión.

La Comisión de Acusaciones habría acumulado más de 100 procesos contra el presidente Petro - crédito Colprensa
  • Expediente 6793
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Eduardo José Díaz Fuentes
  • Expediente 6927
    • Contra: Gustavo Petro y otros.
    • Denunciante: Jhon Jairo Serna Guisao
  • Expediente 6881
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Pascualín Yumbo
  • Expediente 6646
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Gloria Gaitán Jaramillo
  • Expediente 6178
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Carlos Andrés Flórez Sarmiento
  • Expediente 6821
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Stefan Bravo Martínez
  • Expediente 6741
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Heriberto Rodríguez Ortiz
  • Expediente 6936
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Carlos F. Ruiz V.
  • Expediente 6540
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Fred Nareja Sarmiento
  • Expediente 66434
    • Contra: Gustavo Petro
    • Denunciante: Juan Carlos Bedoya Velásquez
La mayoría de las investigaciones que pesan sobre el presidente Petro en la Comisión de Investigación y Acusación están relacionadas con presuntas irregularidades en su campaña presidencial - crédito Mauricio Dueñas/EFE

En el documento de la comisión también se indica que varios representantes a la Cámara no podrán ejercer su voto en la sesión citada: Hernán Darío Cadavid Márquez, Juan Carlos Wills Ospina, Katherine Miranda Peña, Karume Adrana Cotes Martínez, Óscar Leonardo Villamizar Meneses y Wadith Manzur Imbett. Este último fue salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Para agosto de 2024, el primer mandatario tenía 114 procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, según indicó La FM, que tuvo acceso a un documento clave de la corporación. La mayoría de las indagaciones que se adelantan en su contra tienen que ver con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la campaña se violaron los topes de financiación y no se reportaron algunos recursos recibidos.

En abril de 2025, la comisión archivó tres de las indagaciones llevadas a cabo contra el jefe de Estado, que corresponden a los expedientes 6009, 6015 y 5948, según informó en su momento la revista Semana.

El CNE encontró violación de topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El primero está relacionado con propiedades que tiene el primer mandatario en Miami, Bogotá y Barranquilla; el denunciante pidió que se le investigara por enriquecimiento ilícito, pero la investigación fue archivada. El segundo tiene que ver con una presunta conducta irrespetuosa del presidente hacia el ex jefe de Estado Iván Duque Márquez y con una supuesta falta de defensa de la Constitución Política de Colombia. El tercero se enfoca en una presunta instigación a delinquir a la ciudadanía a través del estallido social de 2021.

Las indagaciones relacionadas con la campaña Petro-Presidente

El CNE sancionó la campaña de Petro por violación de topes de financiación identificados en la primera y segunda vuelta, pero, previo a que hubiera una decisión al respecto, se presentó un conflicto de competencias entre el consejo y la Comisión de Investigación y Acusación. En un inicio, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que declaró competente al CNE de investigar la campaña, esto podía involucrar sanciones de carácter administrativo en contra del presidente Petro, pero no la pérdida de su investidura.

La Corte Constitucional indicó que el CNE no es competente para investigar al presidente Petro - crédito Corte Constitucional

“Los procesos en cabeza de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República y la del Consejo Nacional Electoral por infracción al régimen de financiación de la campaña electoral son de naturaleza y sanciones diferentes (...). La competencia del Consejo Nacional Electoral excluye la posibilidad de decretar la pérdida del cargo del presidente de la República, pues esta es una competencia exclusiva Congreso de la República”, detalla el concepto del Consejo de Estado.

Posteriormente, la Corte Constitucional blindó al primer mandatario e indicó que el CNE no es competente para investigar al mandatario. Por eso, la sanción a la campaña no lo incluyó; apuntó al presidente de Ecopetrol, exgerente de campaña, y otras personas involucradas.

Atención viajeros: estas zonas de

Final de la Liga BetPlay

Ya hay fecha para las

Tolima vs. Junior EN VIVO,

En pleno Plan Navidad, la
Defensoría del Pueblo exigió el

J Balvin reflexionó sobre sus

Final de la Liga BetPlay

